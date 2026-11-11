8 000 pelaajan kodissa on laadittu GTA VI -pelirauhasopimus – vastineeksi luvataan treffi-iltoja ja yhteistä aikaa
18.11.2026 11:00:00 EET | Gigantti | Tiedote
GTA VI:n julkaisuun on valmistauduttu aktiivisesti suomalaiskodeissa: Gigantin Grand Game Deal -pelirauhasopimuksia on tehty jo tuhansittain. Itse GTA VI:n tuotesivu on ollut marraskuussa koko Gigantin verkkokaupan suosituin sivu.
GTA VI julkaistaan torstaina 19. marraskuuta. Kyseessä on vuoden ylivoimaisesti odotetuin peli ja vuosikymmenen suurimpiin kuuluva viihdejulkaisu, jonka saapuminen näkyy paitsi pelaajien keskuudessa, myös vahvasti viihde-elektroniikan kaupassa.
GTA-efekti nostaa pelitarvikemyyntiä
Gigantin myyntipäällikkö Jukka Erkinheimo kertoo viimeisen kolmen kuukauden aikana pelitarvikkeiden, kuten konsoleiden ja ohjainten sekä pelikuulokkeiden, kappalemääräisen myynnin yli tuplaantuneen viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna.
"GTA-efekti kirittää myyntiä enemmän kuin mikään muu tuote tänä vuonna. Se on 'system seller' -peli, joka ajaa myös vanhemman sukupolven pelaajia päivittämään konsoleitaan uusimpiin laitteisiin. Moni ostaa samalla uudet peliohjaimet ja -kuulokkeet, jopa television. Itse GTA VI:n tuotesivu on ollut marraskuussa koko Gigantin verkkokaupan suosituin sivu", Erkinheimo kuvailee.
Valtavan odotettu GTA VI saapuu lisävarustelun kannalta otolliseen aikaan. Marraskuun Black Friday -tarjoukset ja joulukauden kampanjat kannustavat monia parantelemaan pelilaitteistoaan.
Suomalaiset pelaajat pyhittävät GTA:lle viikon tai kuukauden – ja lupaavat vastineeksi laatuaikaa
Laiteostosten lisäksi pelaajat ovat varautuneet GTA VI:n julkaisuun sopimalla kotijoukkojen kanssa peliajasta. Gigantin 13.10. julkaistun Grand Game Deal -kampanjan pelirauhasopimuksen on allekirjoittanut jo noin 8 000 pelaajaa. Sopimus on tarjolla easy-, normal- ja hard-versioina: helppo takaa julkaisupäivän kestävän, normaali viikon ja haastavin kuukauden mittaisen pelirauhan. Hard-sopimukseen sisältyvät vastalahjat, kuten laatuaika ja kotitaloustyöt, jotka sovitaan yhdessä pelaamattoman osapuolen kanssa.
Sopimusdatan perusteella pelaajat näyttävät valmistautuvan sukeltamaan Vice Cityyn perusteellisesti. Vain noin 14 prosenttia sopimuksista on ollut easy-versioita; 44 prosenttia on laatinut viikon pelirauhan takaavan normal-sopimuksen ja peräti 42 prosenttia kuukauden hard-diilin. Pelaajat ovat lupautuneet hanakasti myös yhteiseen laatuaikaan: joka viidennessä hard-sopimuksessa sovittiin treffi-illasta ja noin joka kymmenes kattoi yhteisen viikonlopun.
"Mahtavaa nähdä, että pelaajat ovat lähteneet innolla mukaan Grand Game Dealiin ja pelirauhasta on sovittu jo niin monessa kotitaloudessa. On ollut myös hienoa havaita, että pelirauhan ohella sopimusten laatijat ovat panostamassa yhteiseen aikaan: näin pelaaminen pysyy yhteisöllisenä asiana ja tuo iloa myös kotijoukoille", korostaa Gigantin markkinointi- ja viestintäjohtaja Sami Särkelä.
Yleisimmät vastalahjat GTA-pelirauhasta:
- Laatuaikaa (esim. treffi-ilta tai yhteinen viikonloppu): 32 %
- Pelaaja lupaa hoitaa kotiaskareet peliaikaa vastaan: 32 %
- Osapuolten omat ehdotukset: 19 %
Katso The Grand Game Deal -video tästä
Lisätietoja kampanjasta
Gigantin Grand Game Deal -kampanjan virallinen osuus päättyi 15.11.2026. Kampanjan pääpalkintona arvottava PS5 Slim -konsoli ja GTA VI -peli arvotaan viikolla 47 ja voittajalle ilmoitetaan erikseen. Grand Game Deal -sopimuspohja on edelleen tarjolla pelaajille verkossa osoitteessa grandgamedeal.fi. Kampanjasivusto on saatavilla suomeksi ja englanniksi.
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Yhteyshenkilöt
Jukka ErkinheimoGigantti Oy Ab / Myyntipäällikkö, ComputingPuh:+358 40 826 0004jukka.erkinheimo@gigantti.fi
Sami SärkeläGigantti Oy Ab / Markkinointij- ja viestintäjohtajaPuh:+358 40 555 3744sami.sarkela@gigantti.fi
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Haluamme, että asiakas saa aina enemmän meillä asioidessaan: laajan valikoiman, asiantuntevan palvelun sekä ratkaisut, jotka vastaavat tarpeisiin eri elämäntilanteissa. Tarjoamme tuotteita kodin, viihteen, työn, opiskelun ja pelaamisen tarpeisiin, sekä kestäviä Epoq-keittiötä.
Laitteiden rinnalla meiltä löytyy palveluita, jotka helpottavat käyttöönottoa, huolenpitoa, korjaamista ja kierrätystä. Tavoitteemme on tehdä asioinnista mahdollisimman vaivatonta ja auttaa asiakkaitamme saamaan hankinnoistaan enemmän hyötyä koko niiden elinkaaren ajan.
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