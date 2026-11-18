Postmodernin rakennuskannan arvojen määrittely ja suojelukysymykset ovat ajankohtaisia

1980-luvun lopulla rakennettu palvelukeskus Himmeli ja vuonna 1984 valmistunut päiväkoti Taikurinhattu ovat Suomen tunnetuimpiin ja arvostetuimpiin kuuluvan arkkitehtipariskunnan Raili ja Reima Pietilän tuotteliaimman kauden saavutuksia. Himmeli ja Taikurinhattu ovat käyttäjiensä tarpeiden pohjalta suunniteltu merkittävä kokonaisuus. Molemmat rakennukset ovat kokonaistaideteoksia, joissa rakennus, piha-alue, sisätilat, sisustus ja värit muodostavat harkitun kokonaisuuden.

Rakennusten ulkoasu on sovitettu osaksi Porin kaupunkimaisemaa. Sisätilat monine, tarkoin suunniteltuine yksityiskohtineen ovat esimerkki laadukkaasta postmodernista arkkitehtuurista. Pietilöiden melko suppeaksi jäänyttä tuotantoa voidaan kokonaisuudessaan pitää kansainvälisesti merkittävänä.

"Himmeli ja Taikurinhattu ovat merkittävä kokonaisuus, jossa näkyvät Raili ja Reima Pietilän arkkitehtuurin keskeiset piirteet rakennuksista piha-alueisiin ja sisustukseen saakka. Rakennusperintölain mukainen suojelu turvaa näiden arvojen säilymisen myös tulevaisuudessa", kertoo ylitarkastaja Kirsti Virkki Lupa- ja valvontaviraston ympäristöosastolta.

Suojelupäätös turvaa kohteen arvot

Palvelukeskus Himmelin ja päiväkoti Taikurinhatun suojelu rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla vahvistaa kohteen asemaa ainutlaatuisena modernin arkkitehtuurin merkkikohteena Suomessa. Rakennuksia ei ole suojeltu alueen asemakaavassa. Nyt päättynyt suojeluprosessi käynnistyi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen omasta aloitteesta, ja asian käsittely siirtyi vuoden 2026 alussa Lupa- ja valvontavirastolle.

Suojeluprosessin aikana lausunnon antoivat Museovirasto, Arkkitehtuurimuseo, Satakunnan Museo, Satakuntaliitto ja Porin kaupunki sekä Sampolan palvelukeskus. Suojeluprosessin yhteydessä järjestetty katselmus herätti laajaa kiinnostusta.

Mitä suojelupäätös tarkoittaa?

Suojelupäätöksen myötä rakennuksia ei saa purkaa. Suojelu koskee rakennusten ulkoasua ja rakennusrunkoa sekä joiltain osin sisätiloja, kiinteää sisutusta ja taideteoksia. Lisäksi Pietilöiden suunnittelemat irtokalusteet sekä piha-alueiden alkuperäiset rakenteet ja valaisimet on säilytettävä.

Taikurinhatun korjaustyöt suoritettiin samaan aikaan suojeluprosessin kanssa.

Lisätietoja

ylitarkastaja Kirsti Virkki, alueidenkäyttöyksikkö, p. 0295 254 481, etunimi.sukunimi@lvv.fi

Lupa- ja valvontavirasto toimii valtion viranomaisena alueidenkäytön, kaavoituksen ja rakentamisen tehtävissä. Virasto valvoo, että suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset ja merkittävät maakunnalliset asiat sekä muu lainsäädäntö. Tehtäviin kuuluvat muun muassa alueidenkäyttölain ja rakentamislain mukaiset neuvottelut ja lausunnot, nopean kehittämisen alueita koskevat päätökset sekä rakennusperinnön suojelua koskevat päätökset.