Väitös: Teknologia voi tehostaa painonhallintaa kuntoutuksessa
19.11.2026 07:00:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Teknologia-avusteinen kuntoutus voi auttaa kuntoutujia hallitsemaan painoaan, kaventamaan vyötäröään ja vähentämään kehon rasvaa. Jyväskylän yliopiston väitöstutkimuksen mukaan teknologia voi tuoda lisähyötyä painonhallintaan erityisesti sydänkuntoutuksessa.
TtM Heli Lahtio tutki väitöskirjassaan teknologisten ratkaisuiden, kuten sovellusten ja aktiivisuusrannekkeiden, käyttöä painonhallinnan tukena. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, voiko teknologia-avusteinen omakuntoutus tukea sydänkuntoutujien kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Teknologia hyödyttää sydänkuntoutujia
Tutkimus osoitti, että teknologiset ratkaisut voivat auttaa kuntoutujia hallitsemaan painoaan, kaventamaan vyötäröään ja vähentämään kehon rasvaa.
Uusista ratkaisuista hyötyivät erityisesti sydänkuntoutujat.
"Teknologia-avusteiseen sydänkuntoutukseen osallistuneilla vyötärönympärys kaventui enemmän kuin tavanomaiseen kuntoutukseen osallistuneilla. Lisäksi he puhuivat painonhallinnastaan tavoitteellisesti ja pohtivat elämäntapojaan aktiivisemmin", Lahtio kertoo.
Teknologiset ratkaisut ovat saatavilla paikasta riippumatta
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sydänkuntoutuksen kehittämiseksi yksilöllisemmäksi, saavutettavammaksi ja vaikuttavammaksi.
"Teknologiset ratkaisut eivät ainoastaan tue painonhallintaa, vaan voivat myös edistää kuntoutujien aktiivista osallistumista, tavoitteellisuutta ja sitoutumista elämäntapamuutoksiin", Lahtio arvioi.
Vaikka tutkimus kohdistui sydänkuntoutujiin, tuloksia voidaan soveltaa myös muihin aikuisiin, joilla on ylipainoa, elintapasairauksia tai riski toimintakyvyn heikkenemiseen.
"Teknologiset ratkaisut voivat auttaa ihmisiä huolehtimaan terveydestään omassa arjessaan riippumatta asuinpaikasta, ja samalla ne täydentävät perinteisiä terveyspalveluja."
Väitöstilaisuus
TtM Heli Lahtion väitöskirja ” Technology-assisted Weight Management Interventions Supporting Biopsychosocial Cardiac Self-Rehabilitation” tarkastetaan perjantaina 20.11.2026 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennuksen salissa S212.
- Vastaväittäjä: yliopettaja, dosentti Satu Elo (Oulun ammattikorkeakoulu/Oulun yliopisto)
- Kustos: yliopistonlehtori, dosentti Tuulikki Sjögren (Jyväskylän yliopisto)
- Väitöstilaisuuden kieli: suomi
- Osoite: Seminarium, Sali S212, Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15
Tutustu tutkimukseen Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa tästä linkistä.
Seuraa väitöstilaisuutta suorana verkkolähetyksenä: https://r.jyu.fi/vaitos-lahtio-201126
Lisätietoja
Heli Lahtio, heli.lahtio@gmail.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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