Kari Salminen jatkokaudelle ja uusia jäseniä Reserviläisliiton hallitukseen
21.11.2026 15:03:45 EET | Reserviläisliitto ry | Tiedote
Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Reserviläisliitto piti sääntömääräisen liittokokouksensa Kuopiossa 21.11.2026 ja valitsi liiton puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle Kari Salmisen. Puheenjohtajakausi käsittää vuodet 2027─2028. Salminen valittiin ensimmäisen kerran liiton puheenjohtajaksi Jyväskylän liittokokouksessa marraskuussa 2022, joten nyt käynnistyy jo hänen kolmas kaksivuotiskautensa. Uusi puheenjohtajakausi alkaa 1.1.2027.
Salminen on pitkän linjan yrittäjä Valkeakoskelta. Hän on toiminut Reserviläisliiton liittohallituksessa yli kymmenen vuotta. Sotilasarvoltaan Salminen on reservin ylivääpeli. Hänen kotiyhdistyksensä on Sääksmäen Reserviläiset.
Puheenjohtajavalinnan lisäksi Kuopion liittokokous valitsi liittohallitukseen erovuoroisten tilalle seuraavat jäsenet kaudelle 2027–2028:
Etelä-Häme: Nikkanen Teppo
Etelä-Pohjanmaa: Koskela Jarmo ja Viertola Jari
Kainuu: Kilpeläinen Mika
Kymenlaakso: Virtanen Vesa-Matti
Pirkanmaa: Viljanen Jussi
Pohjois-Karjala: Kallio Jesse
Pohjois-Pohjanmaa: Kerttula Juha
Pohjois-Savo: Hämäläinen Hannu
Satakunta: Wahlman Jani
Uusimaa: Nygård Mikko ja Östlund Tom
Lisäksi valittiin Suur-Savon edustaja Jehki Kimonen liittohallitukseen kaudelle 2027. Reserviläisliiton liittohallituksen vahvuus vuonna 2027 on puheenjohtaja ja 27 hallituksen jäsentä.
Reserviläisliitto elää tällä hetkellä poikkeuksellisen jäsenkasvun aikakautta, kun takana on jo viides historiallisen jäsenkasvun vuosi. Tänä vuonna uusia jäseniä on tähän mennessä liittynyt paikallisiin reserviläisyhdistyksiin lähes 5 000 ja liiton kokonaisjäsenmäärä on jo lähes 52 000.
Liiton painopistealueet vuodelle 2027 ovat jäsenistön toimintakyvyn kehittäminen, liiton sähköisten palveluiden kehittäminen sekä kansainvälinen toiminta. Liitto toimii kansainvälisen reservin aliupseerijärjestön puheenjohtajana lokakuun 2027 loppuun asti. Liitto on myös hiljattain käynnistänyt yhteistyön liettualaisen kiväärijärjestön kanssa. Muita kansainvälisen toiminnan muotoja myös kehitetään ensi vuonna.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna NenonenReserviläisliitto ry/ toiminnanjohtajaPuh:040 072 1412minna.nenonen@reservilaisliitto.fi
Kari SalminenReserviläisliitto ry/ puheenjohtajaPuh:040 096 8974kari.salminen@reservilaisliitto.fi
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