Reserviläisliiton vuoden malliyhdistys tulee Mikkelistä 21.11.2026 14:01:40 EET | Tiedote

Reserviläisliiton liittohallitus on valinnut Mikkelin Reserviläiset ry:n vuoden 2026 malliyhdistykseksi. Valinta julkistettiin Reserviläisliiton liittokokouksessa Kuopiossa 21.11.2026. Tunnustus myönnetään vuosittain esimerkillisesti toimineelle reserviläisyhdistykselle. Mikkelissä toiminnan vahvuuksia ovat monipuolinen toiminta ympäri vuoden, uusien jäsenten aktiivinen vastaanottaminen ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Mikkelin Reserviläiset on kasvattanut jäsenmääräänsä tekemällä mukaantulosta helppoa. Uusia jäseniä kannustetaan ottamaan yhteyttä vastuuhenkilöihin ja tutustumaan toimintaan vaikkapa liikuntavuorolla tai jäsenillassa. Mukaan ovat tervetulleita myös ne, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta. – Mikkelin Reserviläisten jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti, ja tällä hetkellä se on jo huikeat 430 jäsentä. Yhdistyksessä on tehty oikeita ratkaisuja aktiivisen toiminnan toteuttamiseksi jo edellisten toimijoiden toimesta, ja kiitos tunnustuksesta kuuluukin sekä ny