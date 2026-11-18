Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa tutkitaan parhaillaan MoodBuster-sovelluksen tehoa nuorten mielen hyvinvoinnin tukemisessa. Tutkimukseen kutsutaan 18-vuotiaita nuoria eri puolilta Suomea. Kymmenelle tuhannelle nuorelle on lähetetty postitse kutsu osallistua tutkimukseen.

Tutkimuksessa selvitetään, millaisia vaikutuksia sovelluksen käytöllä on nuorten hyvinvointiin ja millaisia mahdollisuuksia digitaaliset työkalut tarjoavat mielenterveyden tukemiseen. Tutkijoiden mukaan nuorten mielenterveyden tukemiseen tarvitaan monenlaisia keinoja.

– Perinteisten palvelujen rinnalle on tärkeää etsiä uusia ratkaisuja, joiden avulla ihmiset voisivat vahvistaa hyvinvointiaan myös itsenäisesti ja arjessaan. Yksi mahdollisuus ovat digitaaliset sovellukset, jotka tuovat mielenterveyttä tukevia harjoituksia ja työkaluja helposti saataville. On kuitenkin tärkeää tutkia, millaisista ratkaisuista on todellista hyötyä ja kenelle ne sopivat, sanoo tutkimusta johtava professori Andre Sourander Turun yliopistosta.

Nuorten mielenterveyteen vaikuttaa muuttuva maailma

Nuorten mielenterveys on viime vuosina herättänyt laajaa huolta, ja mielenterveyden ongelmien ehkäisyyn sekä varhaiseen tukeen tarvitaan uusia ratkaisuja. Nuorten hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, kuten ihmissuhteet, elämäntilanne, elinympäristö ja yhteiskunnalliset muutokset.

Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos, digitalisaatio, sodat ja väestönmuutokset muokkaavat ihmisten arkea ja tulevaisuudennäkymiä. Muutokset voivat lisätä epävarmuutta ja kuormitusta, mutta niiden vaikutukset eivät ole kaikille samanlaisia. Yksilön voimavarat, läheisten tuki ja mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan vaikuttavat siihen, miten vaikeista tilanteista selvitään.

– Mielenterveyden tukemisessa on tärkeää huomioida yksilön lisäksi hänen sosiaaliset suhteensa ja ympäröivä yhteiskunta. Myös kyky selviytyä vastoinkäymisistä ja sopeutua muutoksiin eli psykologinen resilienssi on keskeinen osa hyvinvointia, sanoo apulaisprofessori Terhi Luntamo.

Kuuden viikon sovelluskokeilu osana kansainvälistä tutkimusta

Suomessa toteutettava tutkimus on osa Euroopan Unionin Horisontti-ohjelman rahoittamaa ReConnected-hanketta, jossa kehitetään digitaalisia ratkaisuja mielenterveyden tukemiseen yhdeksässä Euroopan maassa. Suomen lisäksi hankkeeseen osallistuvat Alankomaat, Espanja, Saksa, Portugali, Ranska, Sveitsi, Iso-Britannia ja Kosovo.

Hankkeessa tarkastellaan, miten suuret yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat ihmisten mielenterveyteen ja miten hyvinvointia voidaan tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Digitaalisia ratkaisuja kehitetään yhteistyössä yhdeksän eurooppalaisen ryhmän kanssa, joiden elämäntilanteisiin tai olosuhteisiin voi liittyä mielenterveyden tuen tarpeita. Mukana on esimerkiksi nuoria, ikääntyneitä, pienituloisia ja maahanmuuttajataustaisia ihmisiä.

Suomessa toteutettavassa tutkimuksessa nuoret käyttävät MoodBuster-sovellusta omalla älypuhelimellaan kuuden viikon ajan. Sovellus tarjoaa tietoa mielenterveydestä ja elämänhallinnasta sekä erilaisia harjoituksia, joiden avulla voi oppia paremmin ymmärtämään omaa vointiaan ja löytää keinoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Osaa osallistujista pyydetään lisäksi arvioimaan vointiaan päivittäin lyhyillä, noin minuutin mittaisilla kyselyillä.

Tutkimuksessa kerätään tietoa muun muassa fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista, elämänlaadusta, stressistä, selviytymiskeinoista, elintavoista ja sosiaalisista suhteista.