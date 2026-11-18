Palvelujen tavoitteena on tukea mahdollisimman itsenäistä arkea ja tuoda hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämään.

Asiakas ostaa palvelun suoraan palveluntuottajalta ja maksaa sen kokonaan itse.

– Itse maksettavat, kotiin tuotavat palvelut helpottavat ikääntyneen arkea ja tukevat kotona asumista ennen julkisten palvelujen tarvetta tai niiden rinnalla, palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala kertoo.

Asiakas valitsee palvelun ja sopii siitä tuottajan kanssa

Asiakas tai hänen läheisensä voi etsiä sopivaa palvelua ja palveluntuottajaa Palse.fi-palvelusta ja vertailla palvelujen sisältöjä ja hintoja. Sosiaalihuoltolain mukaiset arvonlisäverottomat tukipalvelut löytyvät Palsesta kohdasta Itse maksettavat palvelut, otsikolla Kodin siivous-, kunnossapito- ja tukipalvelut. Asiakas valitsee tarvitsemansa palvelun ja ottaa yhteyttä suoraan palveluntuottajaan.

Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen. Siinä sovitaan, mitä palveluja asiakas ostaa ja kuinka paljon, mitä ne maksavat sekä millä ehdoilla palvelut tuotetaan ja järjestetään. Sopimuksessa määritellään myös asiakkaan ja palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet. Palveluntuottaja arvioi, onko asiakas oikeutettu ostamaan palvelun arvonlisäverottomasti, eli onko asiakkaalla tuen tarve; heikentynyt toimintakyky iän, sairauden tai vamman takia.

Asiakas vastaa palvelun ostamisesta ja sen kustannuksista. Hyvinvointialue ei myönnä eikä maksa itse maksettavia palveluja.

Palse.fi-osoitteesta löytyy myös palveluja, jotka ovat ihan normaalisti arvonlisäverollisia ja niitä voi ostaa kuka tahansa palvelua tarvitseva.

Palveluntuottajat ilmoittautuvat itse maksettavien rekisteriin

Keski-Suomen hyvinvointialue ylläpitää itse maksettavien palvelujen rekisteriä ja hyväksyy siihen ilmoittautuvat palveluntuottajat. Lisäksi palvelutuottaja ilmoittautuu Lupa- ja valvontaviraston palveluntuottajarekisteri Soteriin.

– Palvelun laatua ja luotettavuutta varmistetaan rekistereillä sekä omavalvonnalla. Lisäksi palvelu on kuluttajasuojalain mukaista, sanoo palvelupäällikkö Mia Lindberg.

Itse maksettavien palvelujen kysyntä on selvästi lisääntynyt.

– Kannustamme palveluntuottajia ilmoittautumaan itsemaksettavien rekisteriin, rekisteri on tuottajille maksuton palvelu. Yritysten kannattaa myös pitää omat tietonsa ajan tasalla Palse.fi-palvelussa, palvelupäällikkö Hakala kannustaa.

– Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa osaltaan kehittää itse maksettavia palveluita ja tiedottaa niistä paremmin. Laajemmin ajateltuna tässä on myös yhdyspinta kuntien elinvoimaan ja lähipalveluihin, palvelupäällikkö Lindberg toteaa.

Neuvoa ja opastusta Seniorineuvonnasta

Keski-Suomen hyvinvointialueen Seniorineuvonnasta saa tietoa ja opastusta myös itse maksettavista palveluista.

– Meiltä voi kysyä neuvoa puhelimitse tai verkossa, kun tarvitsee apua arkeen. Eniten kysymyksiä saamme siivousavusta sekä apteekki- ja kauppa-asioiden hoitamisesta. Viime kesänä ohjasimme noin 80 asiakasta kuukaudessa itse maksettavien palvelujen pariin, palvelupäällikkö Hakala toteaa.

Näin löydät palvelun Palsesta