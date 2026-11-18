Tukea ikääntyneiden arkeen – itse maksettavia palveluja voi etsiä ja vertailla Palse.fi-palvelussa
18.11.2026 11:01:35 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Ikääntyneet tai heidän läheisensä voivat ostaa sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja ikääntyneelle yksityiseltä palveluntuottajalta ilman arvonlisäveroa. Näitä palveluita ovat siivous-, ateria-, vaatehuolto- ja asiointipalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevat palvelut, kuten juttuseura, ulkoilu, kahvittelu ja muu yhdessä tekeminen. Asiakas voi myös saada ostamastaan palvelusta kotitalousvähennystä, mikäli työ on vähennyskelpoista. Keski-Suomen hyvinvointialue on koonnut hyväksymänsä palveluntuottajat Palse.fi-palveluun, jossa voi etsiä palveluja sekä vertailla palveluja ja hintoja. Arvonlisäverottomat palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea arkeensa ja joiden toimintakyky on alentunut.
Palvelujen tavoitteena on tukea mahdollisimman itsenäistä arkea ja tuoda hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämään.
Asiakas ostaa palvelun suoraan palveluntuottajalta ja maksaa sen kokonaan itse.
– Itse maksettavat, kotiin tuotavat palvelut helpottavat ikääntyneen arkea ja tukevat kotona asumista ennen julkisten palvelujen tarvetta tai niiden rinnalla, palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala kertoo.
Asiakas valitsee palvelun ja sopii siitä tuottajan kanssa
Asiakas tai hänen läheisensä voi etsiä sopivaa palvelua ja palveluntuottajaa Palse.fi-palvelusta ja vertailla palvelujen sisältöjä ja hintoja. Sosiaalihuoltolain mukaiset arvonlisäverottomat tukipalvelut löytyvät Palsesta kohdasta Itse maksettavat palvelut, otsikolla Kodin siivous-, kunnossapito- ja tukipalvelut. Asiakas valitsee tarvitsemansa palvelun ja ottaa yhteyttä suoraan palveluntuottajaan.
Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen. Siinä sovitaan, mitä palveluja asiakas ostaa ja kuinka paljon, mitä ne maksavat sekä millä ehdoilla palvelut tuotetaan ja järjestetään. Sopimuksessa määritellään myös asiakkaan ja palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet. Palveluntuottaja arvioi, onko asiakas oikeutettu ostamaan palvelun arvonlisäverottomasti, eli onko asiakkaalla tuen tarve; heikentynyt toimintakyky iän, sairauden tai vamman takia.
Asiakas vastaa palvelun ostamisesta ja sen kustannuksista. Hyvinvointialue ei myönnä eikä maksa itse maksettavia palveluja.
Palse.fi-osoitteesta löytyy myös palveluja, jotka ovat ihan normaalisti arvonlisäverollisia ja niitä voi ostaa kuka tahansa palvelua tarvitseva.
Palveluntuottajat ilmoittautuvat itse maksettavien rekisteriin
Keski-Suomen hyvinvointialue ylläpitää itse maksettavien palvelujen rekisteriä ja hyväksyy siihen ilmoittautuvat palveluntuottajat. Lisäksi palvelutuottaja ilmoittautuu Lupa- ja valvontaviraston palveluntuottajarekisteri Soteriin.
– Palvelun laatua ja luotettavuutta varmistetaan rekistereillä sekä omavalvonnalla. Lisäksi palvelu on kuluttajasuojalain mukaista, sanoo palvelupäällikkö Mia Lindberg.
Itse maksettavien palvelujen kysyntä on selvästi lisääntynyt.
– Kannustamme palveluntuottajia ilmoittautumaan itsemaksettavien rekisteriin, rekisteri on tuottajille maksuton palvelu. Yritysten kannattaa myös pitää omat tietonsa ajan tasalla Palse.fi-palvelussa, palvelupäällikkö Hakala kannustaa.
– Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa osaltaan kehittää itse maksettavia palveluita ja tiedottaa niistä paremmin. Laajemmin ajateltuna tässä on myös yhdyspinta kuntien elinvoimaan ja lähipalveluihin, palvelupäällikkö Lindberg toteaa.
Neuvoa ja opastusta Seniorineuvonnasta
Keski-Suomen hyvinvointialueen Seniorineuvonnasta saa tietoa ja opastusta myös itse maksettavista palveluista.
– Meiltä voi kysyä neuvoa puhelimitse tai verkossa, kun tarvitsee apua arkeen. Eniten kysymyksiä saamme siivousavusta sekä apteekki- ja kauppa-asioiden hoitamisesta. Viime kesänä ohjasimme noin 80 asiakasta kuukaudessa itse maksettavien palvelujen pariin, palvelupäällikkö Hakala toteaa.
Näin löydät palvelun Palsesta
- Avaa Palse.fi-palvelu ja valitse Asiakkaille-välilehdeltä Itse maksettavat palvelut.
- Valitse alueeksi Keski-Suomen hyvinvointialue ja Tarjottavien palveluiden toimialueeksi oma paikkakuntasi.
- Valitse palveluksi Kodin siivous-, kunnossapito- ja tukipalvelut ja sen jälkeen Sosiaalihuoltolain mukaiset arvonlisäverottomat tukipalvelut.
- Paina Hae.
Yhteyshenkilöt
Palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala, p. 040 358 1565, anne-mari.hakala(a)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Palvelupäällikkö Mia Lindberg, p. 040 511 8325, mia.lindberg(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Palveluvastaava Hanna-Mari Uusitalo, p. 040 0115 375, hanna-mari.uusitalo(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö Tuija Ijäs, tuija.ijas(at)hyvaks.fi, viestinta(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
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