Linnanmäen Rinkeli-maailmanpyörän jouluvalot syttyvät perjantaina – perinne tuo iloa Helsingin joulun odotukseen
18.11.2026 13:00:00 EET | Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki | Tiedote
Linnanmäki tuo jälleen valoa Helsingin joulunajan maisemaan, kun huvipuiston ikonisen Rinkeli-maailmanpyörän jouluvalot syttyvät tänä vuonna perjantaina 20. marraskuuta klo 7.00, Lapsen oikeuksien päivänä. Vuosikymmeniä jatkunut jouluperinne ilahduttaa kaupunkilaisia myös huvipuistokauden ulkopuolella. Valot loistavat Helsingin kaupunkisiluetissa loppiaiseen saakka.
34 metrin korkeuteen kohoavan Linnanmäen Rinkeli-maailmanpyörän valot näkyvät kauas huvipuiston ulkopuolelle. Ne tuovat tunnelmaa pimeisiin aamuihin ja iltoihin sekä ilahduttavat esimerkiksi Helsingin päärautatieasemalla työmatkalaisia ja Töölönlahdella liikkuvia kaupunkilaisia.
– Rinkelin valojen sytyttämisestä on muodostunut Linnanmäen oma jouluperinne, jonka tarkoituksena on ilahduttaa kaupunkilaisia vuoden pimeimpään aikaan. Haluamme tuoda iloa ihmisten arkeen myös huvipuistokauden ulkopuolella, Linnanmäen viestintäpäällikkö Jessi Vidberg kertoo.
Rinkelin valot syttyvät Lapsen oikeuksien päivän aamuna. Tämän vuoden teema Jokainen lapsi on arvokas muistuttaa, kuinka tärkeää on huomioida ja arvostaa jokaista lasta arjen keskellä. Pienilläkin ilon hetkillä on merkitystä.
– Toivomme, että Rinkelin valot tuovat hymyn niin lasten kuin aikuistenkin kasvoille ja tarjoavat pienen yhteisen hetken joulun alla, Vidberg sanoo.
Linnanmäen Rinkeli-maailmanpyörän jouluvalot syttyvät perjantaina 20.11. klo 7.00 ja loistavat loppiaiseen saakka.
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Yhteyshenkilöt
Jessi VidbergViestintäpäällikköPuh:0405103847jessi.vidberg@linnanmaki.fi
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Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2026 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.
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