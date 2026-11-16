Tyksissä kehitetty toimintamalli tuo kuntoutuksen osaksi syöpäpotilaan hoitoa
19.11.2026 08:44:16 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Syöpähoitojen jälkeen potilaalle voi jäädä pitkäkestoisia oireita, jotka vaikeuttavat arkea, työssä selviytymistä tai tavallisiin toimintoihin palaamista. Tyks Syöpäklinikalla käyttöön vakiintuneessa moniammatillisessa toimintamallissa syövänhoidon ja kuntoutuksen asiantuntijat etsivät yhdessä potilaslähtöisesti ratkaisuja erityisesti niihin tilanteisiin, joissa potilaan oireet ovat pitkittyneet ja heikentävät toimintakykyä.
Toimintamallia pilotoitiin Tyks Syöpäklinikalla kuuden kuukauden ajan 2025–2026. Pilotin jälkeen toiminta on todettu hyödylliseksi, ja siitä on tullut osa Syöpäklinikan toimintaa. Tyksissä toimintamalli on uudenlainen tapa tuoda syövänhoidon ja kuntoutuksen asiantuntijat järjestelmällisesti yhteen vaikeasti oireilevien potilaiden tueksi.
Moniammatillisessa kuntoutuskokouksessa potilaan tilanteesta muodostetaan yhteinen näkemys, jonka pohjalta sovitaan hänelle sopivista tukitoimista ja kuntoutumisen polusta. Mukana on lääkäreitä ja hoitajia sekä esim. kuntoutuksen, ravitsemuksen, psykososiaalisen tuen ja sosiaalityön asiantuntijoita.
Ratkaisuja etsitään yhdessä esimerkiksi potilaan toimintakykyyn, jaksamiseen, ravitsemukseen, arjessa selviytymiseen tai työkykyyn liittyviin haasteisiin. Jatkosuunnitelmaan voi sisältyä muun muassa eri kuntoutustoimia, psykososiaalista tukea, ravitsemusterapiaa sekä työ- ja toimintakyvyn tukemista.
– Potilaan ei pitäisi joutua itse selvittämään, mistä kaikkialta hän voisi saada apua pitkittyneisiin oireisiinsa. Kun eri alojen asiantuntijat kokoontuvat tarkastelemaan tilannetta yhdessä, potilaalle voidaan rakentaa hänen tarpeisiinsa sopiva kuntoutumisen polku, kertoo vastuualuejohtaja Annika Ålgars, Tyks syöpäklinikka.
Pitkäjänteisestä kehittämistyöstä vakiintuneeksi toimintamalliksi
Syöpäpotilaiden kuntoutumista on kehitetty Tyksissä ja Läntisessä syöpäkeskuksessa vuodesta 2022 lähtien. Työssä on hyödynnetty myös muiden Pohjoismaiden asiantuntijoiden kokemuksia.
Moniammatillinen kuntoutuskokous syntyi laajan selvitystyön pohjalta. Toimintamallia suunnittelivat yhdessä Läntinen Syöpäkeskus, Tyks syöpäklinikan ja Tyks kuntoutuksen moniammatillinen tiimi, minkä jälkeen sitä kokeiltiin käytännössä. Pilotista saadut kokemukset osoittivat, että yhteinen käsittely auttaa löytämään potilaalle tarkoituksenmukaisia kuntoutumisen palveluita potilaslähtöisesti.
Yhteinen työskentely vahvistaa myös ammattilaisten osaamista. Eri alojen asiantuntijat oppivat toisiltaan ja saavat aiempaa laajemman käsityksen siitä, millaista kuntoutustukea syöpäpotilaille on tarjolla.
Tyksissä tehty työ tukee myös kansallisen syöpästrategian tavoitteita. Vuosille 2026–2035 laaditussa strategiassa kuntoutus, psykososiaalinen tuki ja terveyssosiaalityö nostetaan vakiintuneeksi osaksi syöpäpotilaan hoitoketjua ja yhdenvertaisesti saataville. Kansallisen syöpätrategian toimeenpanon tiekartta ohjaa tavoitteiden viemistä käytäntöön vuosina 2026–2031.
Moniammatillinen kuntoutuskokous on tällä hetkellä käytössä Tyks Syöpäklinikalla. Tavoitteena on, että toimintamallista saatuja kokemuksia voidaan jatkossa hyödyntää ja mallia soveltaa myös muissa yksiköissä.
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Yhteyshenkilöt
Annika ÅlgarsPalvelualuejohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:02 313 0935annika.algars@varha.fi
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