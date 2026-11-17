Lannoitteiden hintakehitys on kasvattanut painetta maatalouden tuotantokustannuksiin, mutta samalla se parantaa kotimaisten kierrätysravinteiden suhteellista kilpailuasemaa.

Kaupalliset lannoitteet ja kotieläinten lanta sisältävät samoja kasvien tarvitsemia pääravinteita, kuten typpeä, fosforia ja kaliumia. Lannan kohdalla keskeinen haaste on kuitenkin logistiikka. Lantaa syntyy paljon kotieläintuotannon keskittymissä, eikä sitä korkean vesipitoisuuden vuoksi kannata kuljettaa sellaisenaan pitkiä matkoja.

– Lannassa on ravinteita, joista maksetaan maailmanmarkkinoilla yhä enemmän. Ne pitäisi kuitenkin saada sinne, missä kasvit niitä tarvitsevat. Käytännössä vastaan tulee nopeasti kuljetuksen hinta. Kun kaupallisten lannoitteiden hinnat nousevat, myös tämä laskelma alkaa näyttää erilaiselta, Aro sanoo.

Lannan hyöty ei rajoitu pelkästään sen sisältämiin ravinteisiin. Lannan mukana peltoon tulee myös orgaanista ainesta, joka parantaa maan rakennetta ja vedenpidätyskykyä sekä ylläpitää maaperän biologista toimintaa. Näin lannan käyttö tukee pellon kasvukuntoa pitkällä aikavälillä, kun taas mineraalilannoitteilla voidaan täydentää kasvien ravinnetarvetta nopeasti ja täsmällisesti, Aro muistuttaa.

Korkeampi hinta voi tehdä uusista ratkaisuista kannattavia

Ravinteiden arvon nousu voi vauhdittaa myös uusia tapoja käsitellä ja kuljettaa lantaa. Mitä arvokkaammiksi ravinteet muuttuvat, sitä enemmän niiden talteenottoon, jalostamiseen ja kuljettamiseen kannattaa taloudellisesti panostaa.

Tähän haetaan ratkaisuja MaKi – Maatalouden kiertotalouden ratkaisut käyttöön -hankkeessa. Hankkeessa pilotoidaan muun muassa mobiiliseparointia, kuivausteknologioita ja älykkäitä reititysratkaisuja. Tavoitteena on helpottaa ravinteiden siirtämistä kotieläintiloilta alueille ja tiloille, joilla niitä tarvitaan.

– Kyse on lopulta hyvin käytännöllisestä talouslaskelmasta. Jos mineraalilannoitteesta joutuu maksamaan enemmän, myös lannan käsittely ja kuljettaminen näyttävät aiempaa potentiaalisemmilta vaihtoehdoilta. Hintojen nousu voi siksi vauhdittaa sitä, että kiertotalouden ratkaisut siirtyvät hankkeista ja kokeiluista yhä vahvemmin osaksi maatilojen arkea, Aro sanoo.

MaKi-hankkeen tavoitteena on, että lannan ravinteista voisi syntyä nykyistä toimivampaa kaupankäyntiä. Kotieläintilalle lannasta tulisi nykyistä arvokkaampi resurssi ja kasvinviljelytilalle kilpailukykyinen vaihtoehto mineraalilannoitteille.

– Suomessa on jo valtava määrä ravinteita, joita ei välttämättä tarvitse ostaa maailmanmarkkinoilta. Kun tuotantopanosten hinnat nousevat, niiden tehokkaampi kierrättäminen on entistä vahvemmin sekä kannattavuus- että huoltovarmuuskysymys, Aro muistuttaa.

Lisätietoja:

Heikki Aro, asiantuntija, MTK, p. +358 50 593 9393