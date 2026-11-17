OYSin PS1-rakennuksen osastoille on löytynyt väistötilat
18.11.2026 14:00:00 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut valmiiksi OYSin PS1- ja PT1-rakennusten väistösuunnitelmat. Ensimmäisenä PS1-rakennuksesta muuttaa pois neuromodulaatiopoliklinikka ja sen jälkeen nuorisopsykiatrian osasto.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on löytänyt väistötilat Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) PS1-rakennuksen osastoille. Rakennuksen osastot ja toiminnot siirretään seuraaviin tiloihin:
- Neuromodulaatiopoliklinikka siirretään OYSin B- ja E-taloihin Kontinkankaalle.
- Nuorisopsykiatrian osasto 4 siirretään PS3-rakennukseen.
- Psykoosiosasto 4 siirretään PS2-rakennukseen.
- Lastenpsykiatrian osasto 1 ja mielialahäiriöosasto siirretään uuteen moduulirakennukseen.
- Nordlab-laboratoriolle valmistellaan työhuone PS2-rakennukseen.
– Neuromodulaatiopoliklinikka tarjoaa jo tästä viikosta lähtien TMS-hoitoja paitsi PS1-rakennuksessa myös OYSin E-talossa. Pyrimme siirtämään loputkin neuromodulaatiopoliklinikan toiminnot OYSin E- ja B-taloihin vuodenvaihteessa. Nuorisopsykiatrian osasto 4:lle remontoidaan paraikaa tiloja OYSin PS3-rakennukseen. Pääsemme siirtämään osaston sinne arviomme mukaan helmikuussa, kertoo palvelualuejohtaja Sanna Blanco-Sequeiros.
Pohde tiedottaa muuttojen aikatauluista potilaille ja heidän omaisilleen, kun aikataulut tarkentuvat.
PS1-rakennuksessa toimii myös sairaalakoulu, jonka järjestämisvastuu on Oulun kaupungilla. Sille ei ole vielä löytynyt väistötiloja.
Pohde valmistelee muuttoja PS1-rakennuksesta, koska rakennuksesta löytyi mikrobikasvustoa keväällä ja työterveyslääkäri on arvioinut, että siellä oleskelun terveysriski on merkittävä. Rakennus ei kuitenkaan ole käyttökiellossa. PS1-rakennus sijaitsee Oulun Peltolassa.
Myös PT1-rakennuksen toiminnoille on varattu tilat
Kun Pohde etsi väistötiloja PS1-rakennuksen toiminnoille, se selvitti myös muiden Peltolassa sijaitsevien rakennustensa kuntoa ja tilaa. OYS Psykiatrian PT1-rakennuksesta löytyi kesällä mikrobikasvustoa. Työterveyslääkäri arvioi, että PT1-rakennuksessa työskentelyn terveysriski on merkittävä. Rakennus ei kuitenkaan ole käyttökiellossa.
PT1-rakennuksen toiminnoille on alustavasti varattu tilat Technopoliksen omistamista tiloista Yrttipellontieltä. Ne vapautunevat kevättalven aikana OYS Psykiatrian käyttöön. Kyse on väliaikaisesta väistöstä, sillä tämän hetken suunnitelmien mukaan PT1-rakennusta aiotaan remontoida.
Toiminta PT1-rakennuksessa jatkuu normaalisti siihen asti, että väistötiloihin voi muuttaa. PT1-rakennuksessa työskentelee OYS Psykiatria -palvelualueen hallinto, päälliköitä, kliinistä työtä tekeviä lääkäreitä sekä Oulun yliopiston työntekijöitä.
Yhdestä PS2-rakennuksen huoneesta löytyi mikrobikasvustoa
Myös yhdestä OYS Psykiatrian PS2-rakennuksen huoneesta löytyi mikrobikasvustoa alkusyksystä. Pohde tekee korjauksia kyseiseen huoneeseen samalla, kun se remontoi tilat psykoosiosasto 4:lle ja Nordlab-laboratoriolle.
PS2-rakennus sijaitsee Oulun Peltolassa PS1-rakennuksen vieressä. Siellä sijaitsevat muun muassa
- psykiatrian päivystys,
- psykiatrian päivystysosasto,
- psykoosiosastot 1, 2 ja 3 sekä
- ensipsykoosiosasto.
Mielialahäiriöosastolle ja lastenpsykiatrian osastolle rakennetaan moduulirakennus
Pohde rakennuttaa Oulun Peltolaan moduulirakennuksen OYS Psykiatrian mielialahäiriöosaston ja lastenpsykiatrian osasto 1:n väistötiloiksi. Hanke toteutetaan kiireellisenä. Tilat toteutetaan moduulirakenteisina, jolloin ne ovat siirrettävissä pois väistötilatarpeen päättyessä.
Uusi moduulirakennus sijoitetaan Peltolaan siten, että psykiatrian palvelut voivat jatkaa toimintaansa mahdollisimman yhtenäisesti ja lähellä muita yksiköitä.
Aiemmat uutiset
Uutinen 10. marraskuuta 2026: Aluehallitus linjasi psykiatrian uudisrakentamisesta Kontinkankaalle. (Oys.fi)
Uutinen 30. huhtikuuta 2026: Pohde suunnittelee OYSin PS1-rakennuksen osastojen muuttoa sisäilmaongelmien takia. (Oys.fi.)
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Yhteyshenkilöt
Sanna Blanco-SequeirosPalvelualuejohtajaOYS PsykiatriaPuh:050 473 9797sanna.blanco-sequeiros@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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