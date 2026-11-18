"Jätimme kirjallisen kysymyksen esteettisten pistoshoitojen turvallisuudesta jo toukokuussa 2024. Hallitus lupasi valmistella uudistusta. Syyskuussa 2026 vaadimme yhteisessä tiedotteessamme jälleen konkreettisia toimia. Nyt marraskuussa saamme kuulla, ettei hallitus aio viedä uudistusta maaliin tällä vaalikaudella. Tämä on täysin kestämätöntä," Heinäluoma sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on itse myöntänyt alan sääntelyn puutteet ja todennut, että ongelmiin olisi pitänyt puuttua aikaisemmin. Samalla ministeri on vedonnut lainsäädäntöruuhkaan perustellessaan uudistuksen lykkäämistä.

"Ministeri tunnistaa ongelmat, myöntää puutteet ja toteaa, että olisi pitänyt toimia aikaisemmin. Mutta missä ovat teot? Lainsäädäntöruuhka ei kelpaa selitykseksi silloin, kun kyse on ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Kyse on poliittisista valinnoista ja asioiden tärkeysjärjestyksestä," Werning arvostelee.

Edustajat muistuttavat, että myös hallitusohjelmassa on luvattu selvittää esteettisten hoitojen sääntelytarpeita. Pelkkä valvontalain tarkentaminen ei kuitenkaan ratkaise kysymystä siitä, kenellä on riittävä koulutus ja oikeus tehdä lääketieteellistä osaamista vaativia toimenpiteitä.

"Ihmisen kehoon tehtävä pistoshoito ei ole mikä tahansa kauneuspalvelu. Tarvitaan selkeät pätevyysvaatimukset, turvalliset tuotteet ja tehokas valvonta. Asiakkaan ei pidä joutua itse selvittämään, onko toimenpiteen tekijä riittävän osaava," Heinäluoma painottaa.

"Erityisen huolestuttavaa on, jos vakaviin puutteisiin syyllistyneet toimijat voivat jatkaa käytännössä samaa toimintaa uuden yrityksen nimissä. Valvonnalla on oltava todelliset keinot puuttua vaaralliseen toimintaan. Hallitus ei voi ensin luvata korjata ongelmaa, jättää sitä vuosiksi hoitamatta ja lopulta todeta, ettei aika riittänyt. Potilasturvallisuus ei ole asia, jonka voi siirtää seuraavan hallituksen murheeksi," Werning päättää.