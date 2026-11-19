Merihaan etelärantaan tulee rantareitti veden äärelle 18.11.2026 09:28:59 EET | Tiedote

Merihaanpuiston ja Signe Branderin terassin itäosan suunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet. Puistoon on tulossa rantareitti, monipuolista kasvillisuutta sekä paikkoja pysähtymiseen ja päästä veden äärelle. Signe Branderin terassille tulee istutuksia, puita ja penkkejä. Alueelle on suunnitteilla myös pienvenesatama.