Ruotsin ensimmäinen Kempower Mega Satellite Flex otettiin käyttöön Dagabin varikolla Bålstassa
18.11.2026 13:15:00 EET | Kempower Oyj | Tiedote
Dagabin ensimmäinen megawattiluokan latausasema vihittiin käyttöön viime viikolla Bålstan varikolla, jossa on käytössä Kempowerin ensimmäinen Ruotsiin toimittama Mega Satellite Flex -lataussatelliitti. Yhteistyössä Dagabin, Scanian ja Erinionin kanssa toteutettu hanke osoittaa, miten tulevaisuuden vaatimukset täyttävä latausinfrastruktuuri tukee nykyisiä CCS-sähkökuorma-autoja ja seuraavan sukupolven MCS-ajoneuvoja.
Dagabille hanke on askel kohti yrityksen tavoitetta sähköistää vähintään puolet kuljetuksista vuoteen 2030 mennessä, kun tällä hetkellä noin 20 prosenttia kuljetuksista on sähköistetty. Dagabin kaikkiaan 40 sähkökuorma-autosta 13 liikennöi Bålstan logistiikkakeskuksesta käsin, jossa on jo aiemmin ollut käytössä Kempowerin hajautettu latausjärjestelmä. Megawattiluokan lataus nopeuttaa lataamista ja lisää joustavuutta varikon toiminnassa. Dagab vastaa Axfood-konsernin toimitusketjusta ja hallinnoi koko logistiikkaketjua varastoinnista kuljetukseen.
Kempowerin skaalautuvan latausjärjestelmän ansiosta sen päivitys oli Dagabille helppo ja kustannustehokas. Kempowerin 400kW:n pikalataussatelliitti vaihdettiin uusimpaan megawattiluokan latausteknologiaan perustuvaan Kempower Mega Satellite Flex - pikalataussatelliittiin, josta saa CCS-latauksen 560 kW:n teholla ja megawattilatauksen 1,2 MW:n teholla samasta latausyksiköstä. Päivityksen ansiosta Dagabin ajoneuvokanta voi asteittain siirtyä seuraavan sukupolven MCS-sähkökuorma-autoihin samalla, kun nykyistä sähkökuorma-autokalustoa ladataan CCS:llä suurilla tehoilla ilman olemassa olevan infrastruktuurin vaihtoa.
”Meillä on jo useita Kempower Mega Satellite MCS -latausyksiköitä asennettuna Ruotsissa, mutta tämä oli aivan ensimmäinen Kempower Mega Satellite Flex -asennus, jossa MCS- ja CCS-latausyhdistelmä on asennettu Ruotsin markkinoille. Se antaa Dagabin kaltaisille kuljetusyrityksille mahdollisuuden investoida tulevaisuuteen jo nyt ilman valintaa nykyisen ja tulevan teknologian välillä. Olemme kiitollisia Dagabin luottamuksesta ja on ollut upeaa tehdä yhteistyötä tässä projektissa yhdessä Erinionin kanssa”, sanoo Kempowerin myyntipäällikkö Stefan Janson.
”Olemme ylpeitä yhteistyöstä Scanian, Erinionin ja Kempowerin kanssa ja siitä, että olemme edenneet näin pitkälle vuodesta 2019 lähtien. On hienoa, että voimme nyt puhua megawattilatauksesta. Päivitetyn latausaseman ansiosta seisokkiajat vuorojen välillä lyhenevät. Ja kun lataamme ajoneuvomme, on niiden käyttöaste korkeampi, mikä on avaintekijä kalustomme tehokkaalle käytölle”, sanoo Dagabin Fleet Manager Krister Kjellström.
Asennuksen yhteydessä Scania toimitti Dagabille sekä CCS- että MCS-ladattavan sähkökuorma-auton osoituksena siitä, että siirtyminen megawattilataukseen on mahdollista ilman operatiivisiin tarpeisiin liittyviä kompromisseja.
”Osoitamme tässä hankkeessa pystyvämme sähköistämään raskaimmat kuljetukset ja tekemään sen tehokkaasti. Tehokkaan latauksen ansiosta latausajat lyhenevät ja voimme maksimoida ajan, jonka ajoneuvo on liikenteessä. Dagabin avajaistilaisuuden myötä osoitamme koko ajoneuvoalalle, että myös raskaat ja monimutkaiset kylmäkuljetukset voidaan sähköistää”, sanoo Stefan Lindblom, Director Business Support, Scania Sweden.
Latausratkaisu on toimitettu yhteistyössä Scania-konserniin kuuluvan Erinionin kanssa, joka on vastannut suunnittelusta, asennuksesta, operoinnista sekä varmistaa latausinfrastruktuurin päivittäisen toiminnan.
”Koska pystyimme hyödyntämään Bålstassa jo olemassa ollutta latausinfrastruktuuria, riitti, että vaihdoimme yhden lataussatelliitin. Dagab sai MCS-latausjärjestelmän käyttöönsä lyhyessä ajassa ja kohtuullisin kustannuksin ilman, että laitosta tarvitsi rakentaa uudelleen”, sanoo Alessio Dastice, Customer Lead, Erinion.
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Lehdistöyhteydet
Mikaela von Martens
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Pohjois-Eurooppa
mikaela.vonmartens@kempower.com
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Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat sähköajoneuvojen latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen osa-alueisiin, sähköautoista, kuorma-autoista ja linja-autoista työkoneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme sekä maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautoilijoille sähköautoilijoiden toimesta, mikä takaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com.
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Paula SavonenMarkkinointi- ja viestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
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