Kultarannan veistosnäyttelylle kunniamitali suomalaisen kuvataiteen edistämisestä
19.11.2026 13:32:24 EET | Alfred Kordelinin säätiö | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslian ja Alfred Kordelinin säätiön kesäisin järjestämälle Kultarannan veistosnäyttelylle on myönnetty Suomen Kuvanveistäjäliiton Pro Sculptura -mitali. Huomionosoitus myönnettiin postuumisti myös näyttelyn pitkäaikaiselle kuraattorille Tapani Pennaselle. Veistosnäyttely esittelee suomalaista nykykuvanveistoa vuosittain kymmenille tuhansille vieraille.
Suomen Kuvanveistäjäliiton Pro Sculptura -kunniamitali myönnetään suomalaisen kuvanveiston eteen tehdystä ansiokkaasta työstä. Vuoden 2026 palkinto on myönnetty tasavallan presidentin kanslialle, Alfred Kordelinin säätiölle sekä kuraattori Tapani Pennaselle (1956–2026). Tunnustus annetaan tasavallan presidentin kesävirka-asunnon Kultarannan puutarhassa vuosittain järjestettävästä veistosnäyttelystä.
”Tasavallan presidentin kanslian, Alfred Kordelinin säätiön sekä tapahtuman kuraattorina toimineen Tapani Pennasen yhteistyö on ollut merkittävää ja esimerkillistä ja ohjannut nykytaiteen äärelle myös sellaisia katsojia, jotka eivät sinne välttämättä muuten löytäisi”, Kuvanveistäjäliiton palkintoperusteluissa todetaan.
Kultarannan veistosnäyttely esittelee suomalaisten nykykuvanveistoa ainutlaatuisessa ympäristössä. Vuosien aikana näyttelyissä on nähty teoksia yli viideltäkymmeneltä suomalaiselta kuvanveistäjältä.
”Suomen Kuvanveistäjäliiton ja yksittäisten kuvanveistäjien näkökulmasta on tärkeää, että näyttelyissä painopiste on ollut nykytaiteessa ja työssään edelleen toimivien taiteilijoiden esittelyssä”, palkintoperusteluissa summataan.
”Aikoina, jolloin kulttuurin merkitystä kyseenalaistetaan, on tärkeää, että myös ylin valtionjohto, valtion instituutiot ja yksityiset säätiöt haluavat ja ovat valmiita jatkamaan tukeaan kulttuurin saralla.”
Taustalla presidentti Tarja Halosen aloite
Kultaranta rakennettiin maatalousneuvos Alfred Kordelinin (1868–1917) kesänviettopaikaksi vuosina 1913–1916. Alfred Kordelinin ajatuksena oli, että Kultarannasta voisi kehkeytyä myöhemmin taidemuseo. Ajatus elääkin puutarhan veistosnäyttelyn sekä yleisölle avointen vierailuaikojen muodossa.
Ensimmäinen veistosnäyttely Kultarannassa järjestettiin kesällä 2010 tasavallan presidentti Tarja Halosen aloitteesta. Alfred Kordelinin säätiö tuli näyttelyn järjestäjäksi ja Tapani Pennanen kuraattoriksi vuonna 2011.
Tapani Pennasen panos Kultarannan veistosnäyttelyiden toteutumisessa ja juurruttamisessa oli korvaamaton. Urallaan muun muassa Taidekeskus Retretin toimitusjohtajana sekä Tampereen taidemuseon näyttelypäällikkönä pitkään työskennellyt Pennanen loi näyttelyistä kokonaisuuden, jossa nykytaide asettuu kauniisti dialogiin ympäröivän muotopuutarhan kanssa. Työssä avainasemassa oli Pennasen laaja kuvataiteen tuntemus, sitoutuneisuus sekä pitkäkestoinen yhteistyö paitsi taiteilijoiden myös Kultarannan puutarhan henkilökunnan kanssa.
Näyttelyn yhteistyökumppanina on vuodesta 2026 toiminut turkulainen WAM nykytaiteen museo ja kuraattorina WAMin näyttelyamanuenssi Maria Huokkola.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suomen Kuvanveistäjäliitto
Saskia Suominen
vt. toiminnanjohtaja
saskia.suominen@sculptors.fi
Alfred Kordelinin säätiö
Anna Chydenius
viestintäasiantuntija
anna.chydenius@kordelin.fi
p. 050 577 6552
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Alfred Kordelinin säätiö
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