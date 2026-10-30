Diakonissalaitoksen Vamos Olohuone on saanut Kuopion kaupungin Turvallisuustekopalkinnon. Palkinnot jaettiin 18. marraskuuta 2026 Kuopion kaupungintalolla.

Kuopiossa tammikuussa 2026 toimintansa aloittanut Olohuone on avoin ja turvallinen kohtaamispaikka 16–35-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Toimintaa järjestetään erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin nuorille on tarjolla vähemmän ohjattua tekemistä.

Kuopion kaupungin turvallisuustyöryhmä nosti palkintoperusteluissa esiin erityisesti Olohuoneen monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden huomioivan toiminnan. Kaupunki halusi tämän vuoden valinnalla nostaa esiin toimintaa, joka lisää erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä sekä ehkäisee vastakkainasettelua. Arvostusta sai myös se, että nuorille on tarjolla turvallista ja päihteetöntä tekemistä iltaisin ja viikonloppuisin.

”Vamos tuntuu minusta kodilta”

Kuopiolainen 27-vuotias Sanji kuvailee Olohuoneen merkitystä ennen kaikkea yhteisön ja turvallisuuden kautta. Hän on käynyt Vamoksen toiminnassa jo yli puolentoista vuoden ajan.

”Minulle Vamos tuntuu kodilta. Siellä voi vain olla oma itsensä. Tunnelma on lämmin, kodikas ja ystävällinen, ja minulle siellä on vähän samanlainen olo kuin viettäisin aikaa perheeni kanssa”, Sanji kertoo.

Maahan muuttaneena Sanji kertoo kaipaavansa perhettään. Olohuoneelta hän on löytänyt ihmisiä, joiden kanssa viettää aikaa, sekä uusia ystäviä. Erityisen tärkeänä hän pitää sitä, että työntekijöihin voi luottaa ja heiltä uskaltaa pyytää apua.

”Olen voinut kertoa työntekijöille myös vaikeista henkilökohtaisista asioista ja saanut apua. Se kertoo minusta paljon siitä, että täällä on onnistuttu rakentamaan luottamusta. Minusta täällä jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja pyytää apua.”

Olohuoneella käyminen on vaikuttanut myös Sanjin arkeen.

”Kun olen mukana toiminnassa, en tunne itseäni yksinäiseksi. Iloisten ihmisten kohtaaminen antaa minulle energiaa, ja olen saanut Olohuoneelta myös ystäviä.”

Turvallisuutta rakennetaan ihmisten välillä

Diakonissalaitoksen Vamos Kuopion palveluyksikön johtaja Simo Vuorinne näkee tunnustuksen osoituksena siitä, että turvallisuutta voidaan vahvistaa hyvin arkisilla teoilla.

”Olohuoneella näemme käytännössä, mitä tapahtuu, kun ihmisille annetaan mahdollisuus tutustua toisiinsa. Erilaiset taustat eivät estä yhdessä tekemistä tai ystävystymistä”, Vuorinne sanoo.

”Juuri tällaisia paikkoja tarvitaan aikana, jolloin vastakkainasettelu ihmisten välillä tuntuu lisääntyvän”, Vuorinne jatkaa.

Diakonissalaitoksen tavoitteena on vahvistaa osallisuutta ja ihmisten välistä luottamusta sekä vähentää yhteiskunnan vastakkainasettelua. Vamos Olohuoneessa tätä tehdään hyvin konkreettisesti: tuomalla erilaisista taustoista tulevia nuoria yhteen ja tarjoamalla paikka, jossa jokainen voi tulla kohdatuksi omana itsenään.

Kuopion Vamos Olohuone on yksi Diakonissalaitoksen seitsemällä paikkakunnalla toimivista Olohuoneista. Eri puolilla Suomea matalan kynnyksen kohtaamisia ja tukea tarjoavat myös Diakonissalaitoksen D-asemat, nuorille suunnattu Katutaso-toiminta sekä Helsingissä sijaitseva paperittomia henkilöitä ja Itä-Euroopan romaneja palveleva Toivon talo. Yhteistä niille on pyrkimys tavoittaa ihmisiä mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja vahvistaa kokemusta siitä, että jokainen kuuluu yhteisöön.