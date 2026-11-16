Vesihuoltotyöt muuttavat liikennejärjestelyjä Aurinkotiellä
18.11.2026 13:10:48 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin keskustan katu-urakka etenee Aurinkotiellä. Aurinkotien päässä sijaitsevien bussipysäkkien kohdalla otetaan käyttöön työnaikaisia kaistajärjestelyjä vesihuoltotöiden vuoksi.
Vesihuoltokaivanto vie osan nykyisestä katutilasta, minkä vuoksi ajokaistoja kavennetaan ja työmaa-alue rajataan liikenteestä. Bussipysäkit säilyvät nykyisillä paikoillaan. Järjestely voi hidastaa liikennettä alueella.
Liikkujia pyydetään noudattamaan työnaikaisia liikennejärjestelyjä ja varovaisuutta työmaan kohdalla.
Keskustan katu-urakkaan kuuluvat Aurinkotien lisäksi Tuulensuunkadun ja Ratakadun katu- ja infratyöt. Kaupunki tiedottaa urakan etenemisestä ja liikennejärjestelyjen muutoksista työn aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi-Pekka AamuruskorakennuttajainsinööriNaantalin kaupunkiPuh:+358407627757jussi-pekka.aamurusko@naantali.fi
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Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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