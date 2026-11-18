Kokoomuksen Laiho: Puolustamme ihmistä emmekä järjestelmää
18.11.2026 14:51:50 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomus vastasi tänään sote-palveluita koskevaan välikysymykseen korostamalla, että jokaisen suomalaisen on saatava apua ajoissa ja tultava kohdatuksi ihmisenä. Kokoomus haluaa palveluita uudistettavan niin, että hoitajien ja lääkärien aikaa vapautuu ihmisten hoitamiseen ja tuttu ammattilainen tuo hoitoon jatkuvuutta.
– Potilas ei kysy rahoituskertoimesta eikä aluejaosta. Hän kysyy, pääseekö hän lääkärille, saako hän tutun hoitajan ja kohdataanko hänet ihmisenä ja rauhassa. Puolustamme ihmistä emmekä järjestelmää, kansanedustaja Mia Laiho sanoi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa.
Kokoomuksen mukaan rajalliset voimavarat on suunnattava vaikuttavaan hoitoon ja hoivaan. Teknologian ja tekoälyn parempi hyödyntäminen vähentää ammattilaisten paperityötä ja vapauttaa aikaa potilaiden kohtaamiseen. Hoidon jatkuvuutta ja luottamusta palveluihin vahvistetaan muun muassa omatiimimallilla, yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilulla sekä lasten ja nuorten terapiatakuulla.
– Suomalaiset ansaitsevat parempaa. Siksi palveluita on lähdetty uudistamaan, ja kokoomus haluaa uudistaa lisää. Meille seiniä ja hallintoa tärkeämpää on palveluiden laatu ja saatavuus, Laiho sanoi.
Kokoomus haastoi samalla keskustaa osallistumaan rakentavasti sote-palveluiden uudistamiseen. Hyvinvointialueiden rahoitusmallia on korjattu tällä vaalikaudella kolmella lakimuutoksella, ja yhteistä uudistustyötä jatketaan parlamentaarisessa työryhmässä.
Kansanedustaja Mia Laihon pitämä ryhmäpuheenvuoro kokonaisuudessaan alla. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.
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Arvoisa puhemies!
Moni meistä tuntee seuraavan tarinan. Kotona asuu iäkäs ihminen, joka on koko elämänsä pärjännyt itse. Nyt pärjääminen on vaikeaa, ja apua tarvitaan kipeästi. Odotus venyy. Kotihoidosta käydään, mutta hoitaja vaihtuu. Vanhus ei enää tiedä, kuka tulee ja milloin. Hoiva siirtyy hiljaa omaisille: tytär ajaa töiden jälkeen kaupan kautta ja lapsenlapsi soittaa joka ilta tarkistaakseen, että kaikki on kunnossa. Kaikki ovat todella väsyneitä.
Suomalaiset ansaitsevat parempaa. Siksi palveluita on lähdetty uudistamaan, ja kokoomus haluaa uudistaa lisää.
Kun Orpon hallitus aloitti, hyvinvointialueet olivat sinnitelleet muutaman kuukauden Marinin hallituksen mallilla. Sitä oli räätälöimässä mitä suuremmassa määrin juuri keskusta, joka nyt kritisoi sote-rahoitusmallia.
Olemme korjanneet edellisen hallituksen rakentamaa mallia kolmella rahoituslain muutoksella. Myös rahoitus on kasvanut yli neljällä miljardilla eurolla. Hyvinvointialueiden talous on kääntynyt ylijäämäiseksi. Tämän saavuttamiseksi alueilla on tehty kovasti töitä.
Onkin hieman erikoista, että tämän välikysymyksen mukaan hallitus on vain kiristänyt ja jättänyt mallin korjaamatta.
Kun keskustan linjaa kuuntelee tarkemmin, siitä löytyy ristiriita jos toinenkin. Keskusta ei ole valmis vähentämään alueiden määrää. Keskusta suhtautuu penseästi arviointimenettelyihin, vaikka ne perustuvat heidän itse säätämäänsä lakiin. Samalla keskusta vaatii rahoitusmallin kokonaisuudistusta heti, vaikka yhteinen parlamentaarinen työ on juuri nyt käynnissä.
Siksi kysyn keskustalta kahta asiaa. Ensiksi, miten alueiden eriytyminen estetään, jos rakenne pysyy ennallaan ja rahasta riidellään edelleen? Toiseksi, miksi yhteinen uudistustyö ei kelpaa? Teidät on kutsuttu mukaan parlamentaariseen työryhmään, jossa uudistusta viedään eteenpäin juuri nyt.
Kokoomus sanoo suoraan, mitä se haluaa ensi kaudella. Meille seiniä ja hallintoa tärkeämpää on palveluiden laatu ja saatavuus. Potilas ei kysy rahoituskertoimesta eikä aluejaosta. Hän kysyy, pääseekö hän lääkärille, saako hän tutun hoitajan ja kohdataanko hänet ihmisenä ja rauhassa. Puolustamme ihmistä emmekä järjestelmää.
Pitää olla rohkeutta puuttua siihen, mikä ei toimi. Resurssit ovat rajalliset, ja jokainen euro on käytettävä vaikuttavaan hoitoon ja hoivaan – siis käytännön työhön. Nyt rahaa kuluu hallintoon ja byrokratiaan, koska alueita on liikaa.
Siksi kokoomus haluaa vahvempia hyvinvointialueita. Olemme alusta asti linjanneet, että alueita on liikaa ja niiden määrää täytyy vähentää. Kahdesta heikosta ei tule yhtä vahvaa, mutta ilman vahvempaa pohjaa mikään uudistus ei kanna. Se on kantamme jo nyt, ennen vaaleja.
Iso mahdollisuus on myös teknologia. Parhaat mahdollisuudet menojen kasvun hillitsemiseen ovat tekoälyssä ja tiedon paremmassa hyödyntämisessä. Kun tekoäly hoitaa paperityön, hoitaja ehtii olla potilaan luona. Eihän kukaan hakeutunut tälle alalle täyttääkseen lomakkeita. Parempi tuottavuus näkyy parempina hoitotuloksina suomalaisten elämässä.
Haluamme myös vahvistaa suomalaisten luottamusta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Omalääkäri-omatiimimalli tuo jatkuvuutta ja turvaa. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun ansiosta seniorit pääsevät lääkäriin kuin ennen vanhaan. Lasten ja nuorten terapiatakuu tuo avun ajoissa. Hyvän työn ohjelma ja lääkärikoulutuksen pysyvä lisäys vahvistavat sitä, että osaajia riittää myös tulevina vuosina.
Keskustan toiveissa rakenteet halutaan säilyttää ja ongelmat ratkaistaan lykkäämällä vaikeita päätöksiä. Suomalaiset onneksi tietävät, että kaikkea ei kannata uskoa.
Kokoomuksen viesti on yksinkertainen. Rakennetaan Suomeen vahvemmat hyvinvointialueet laadusta tinkimättä, otetaan teknologiaa käyttöön ja pidetään huoli siitä, että ihminen saa apua ajoissa tutulta hoitajalta tai lääkäriltä. Se on kokoomuksen tapa tehdä sotea. Siinä ihminen tulee ennen rakenteita.
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Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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