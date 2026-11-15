Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markku Siposen mukaan STM:n ehdotus alle kolmevuotiaiden lasten kotihoidon tuen lakkauttamisesta ei käy Keskustalle.

– Keskustan mielestä perheiden pitää itse saada päättää, miten he taaperonsa hoitavat. Olemme valmiita uudistuksiin, mutta pidämme kiinni perheiden valinnanvapaudesta ja perusturvasta, Siponen sanoo.

Siponen kyseenalaistaa puheet kotihoidon tuen poistamisen positiivisista vaikutuksista työllisyyteen tilanteessa, jossa suuri määrä vanhempia yrittää epätoivoisesti löytää työpaikkaa.

– Luullaanko ministeriöissä, että töitä tulee lisää, kun vanhemmilta leikataan lisää? Tämä tie on jo nähty. Suomi rämpii suurtyöttömyydessä, vaikka nykyhallitus on kovalla kädellä heikentänyt perheiden tilannetta. Kaikki kivet pitäisi nyt kääntää talouden kasvun ja työpaikkojen luomiseksi eikä vaikeuttaa perheiden arkea entisestään.

Ministeriöiden lisäksi kotihoidon tuen lakkauttamista ajavat tutut tahot Kokoomus ja SDP sekä näitä puolueita tukevat Hakaniemen ja Etelärannan herrat ja rouvat. Perheiden asiaa ajava Keskusta ei hyväksy pikkulasten kotihoidon tuen lakkauttamista. Perhevapaauudistuksen viime vaalikaudella toteuttanut Keskusta haluaa Siposen mukaan jatkaa perhemyönteisten uudistusten tiellä.

– Sinipunapoliitikkojen ja ministeriöiden vanhat hokemat ovat virttyneitä virsiä korvissamme. Keskustan perheiden lähtökohtaa korostava linja kestää. Kotihoidon tukea voidaan uudistaa ja kehittää, mutta perheiden valinnan mahdollisuus pitää kaikissa oloissa turvata.

– Maahanmuuttajien osalta pitää hakea täsmäratkaisuja eikä romuttaa kotouttamisen varjolla suomalaisten vanhempien ja pikkulasten mahdollisuuksia itsenäisiin hoitoratkaisuihin, Siponen päättää.

Lisätietoja: Markku Siponen 044 544 1766