Aino-Kaisa Pekonen: Sote-miljonäärit rikastuvat suomalaisten sairaiden kustannuksella
18.11.2026 14:45:00 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekosen mukaan lähipalveluiden alasajo ja sairastamisen kulujen jatkuva kasvattaminen vievät monilta suomalaisilta hoivan samalla kun suuret terveysjätit käärivät voitot.
Pekonen piti keskiviikkona eduskunnassa vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron sote-palveluita koskevassa välikysymyskeskustelussa.
– Ensi vuoden budjetissaan hallitus leikkaa sote-rahoitusta jälleen yli 200 miljoonalla eurolla. Tämä raha on pois suomalaisten terveydestä, vanhuspalveluista, lastensuojelusta ja monista muista välttämättömistä palveluista, joita hallitus on kerta toisensa jälkeen päättänyt heikentää, Pekonen sanoi.
– Lähipalveluiden alasajo ja sairastamisen kulujen jatkuva kasvattaminen vievät monilta suomalaisilta tosiasiallisen oikeuden tarvitsemaansa hoitoon ja hoivaan.
Pekosen mukaan hallituksen sote-politiikan voittajia ovat suuret terveysjätit, joita hallitus on palkinnut avokätisesti noin puolen miljardin euron uusilla Kela-korvauksilla. 2000-luvulla Suomeen on syntynyt yli sata uutta sote-miljonääriä.
– Kokoomuksen ja terveysjättien välillä käyvä pyöröovi on tunnettu ilmiö. Se näkyy hallituksen politiikassa, ja se tulee kalliiksi suomalaisille veronmaksajille. Kaiken huipuksi hallitus esittää nyt hyvinvointialueiden oman palvelutuotannon velvotteen keventämistä, mikä uhkaa johtaa yhä kasvavaan riippuvuuteen terveysjäteistä ja sitä kautta jälleen kalliimpiin hintoihin, Pekonen sanoi.
Pekonen muistutti, että oikeistohallituksen vastuuttomalle sote-politiikalle on olemassa vaihtoehto.
– Terveysmarkkinoiden keskittymiseen on puututtava, ja hyvinvointialueilta on edellytettävä riittävää omaa palvelutuotantoa. Voitontekoa ihmisten terveydellä ja hyvinvoinnilla tulee rajoittaa voimakkaasti, Pekonen vaati.
– Verorahat on käytettävä julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvistamiseen, ammattilaisten palkkaamiseen ja työolojen parantamiseen – ei suuryritysten kasvaviin voittoihin.
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Aino-Kaisa Pekosen pitämä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro 18.11.2026 kokonaisuudessaan:
Arvoisa puhemies,
Sitaatti alkaa: “Satutin jalkani, mutta en käynyt ensiavussa, sillä kulut olisivat olleet pois vuokrasta tai ruoasta. Jalkani on edelleen kipeä. Epäilen, että se on murtunut. Minulla ei ole varaa käydä lääkärissä. Jos jotakin vakavampaa sattuisi ja minut vietäisiin tajuttomana sairaalaan, miten selviytyisin hoitokuluista?” Sitaatti päättyy.
Oikeistohallituksen sote-politiikka on vienyt Suomea johdonmukaisesti kohti amerikkalaista mallia, jossa lompakon paksuus ratkaisee sen, saako hoitoa.
Ensi vuonna voimaan tulevat Rydmanin hinnat tarkoittavat lähes kaksinkertaisia terveydenhuollon asiakasmaksuja hallituskauden alkuun verrattuna.
Ministeri Rydman on täällä todennut, että "opposition pelottelusta kangistuneina jotkut valitettavasti jättävät hakeutumatta hoitoon". Mutta jopa hallituksen omassa esityksessä todetaan tutkimustietoon viitaten, että pelkästään ensi vuoden asiakasmaksukorotukset vähentävät terveyskeskuksien lääkärikäyntejä arviolta viidellä prosentilla.
On täysin epärehellistä ja myös hallituksen politiikan uhreja halventavaa syyttää oppositiota siitä, että ihmisten rahat eivät riitä hoitoon. Tai siitä, että meillä on nytkin ulosotossa yli puoli miljoonaa asiakasmaksua.
Arvoisa puhemies,
Pelkästään viime vuonna hyvinvointialueet joutuivat irtisanomaan yli 1300 hoitajaa ja muuta sote-ammattilaista. Ensi vuoden budjetissaan hallitus leikkaa sote-rahoitusta jälleen yli 200 miljoonalla eurolla. Saivartelu sote-rahoituksen nimellisellä kasvulla ei auta niitä vanhuksia, jotka jäävät avuttomina kotiinsa ilman hoivaa, kun rahoitus jää yhä rankemmin jälkeen palvelutarpeen kasvusta. Eikä se auta niitä ihmisiä, jotka joutuvat nyt perumaan leikkauksia, kun asiakasmaksuihin ei ole rahaa.
Tämä raha on pois suomalaisten terveydestä, vanhuspalveluista, lastensuojelusta ja monista muista välttämättömistä palveluista, joita hallitus on kerta toisensa jälkeen päättänyt heikentää. Lähipalveluiden alasajo ja sairastamisen kulujen jatkuva kasvattaminen vievät monilta suomalaisilta tosiasiallisen oikeuden tarvitsemaansa hoitoon ja hoivaan.
Voittajia oikeistohallituksen politiikassa ovat olleet suuret terveysjätit, joita on palkittu avokätisesti noin puolen miljardin euron uusilla Kela-korvauksilla. Kauppalehden mukaan terveys- ja hoivasektorin yhtiöistä onkin muodostunut “kaikkein kannattavimpien yritysten superluokka”.
Satojen yrityskauppojen myötä terveysmarkkinat ovat äärimmäisen keskittyneet ja 2000-luvulla Suomeen on syntynyt yli 100 uutta sote-miljonääriä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan yksityisten sote-markkinoiden keskittyminen käy kalliiksi veronmaksajille ja on jo johtanut hintojen nousuun.
Kokoomuksen ja terveysjättien välillä käyvä pyöröovi on tunnettu ilmiö. Se näkyy hallituksen politiikassa, ja se tulee kalliiksi suomalaisille veronmaksajille. Kaiken huipuksi hallitus esittää nyt hyvinvointialueiden oman palvelutuotannon velvotteen keventämistä, mikä uhkaa johtaa yhä kasvavaan riippuvuuteen terveysjäteistä ja sitä kautta jälleen kalliimpiin hintoihin.
Arvoisa puhemies,
Oikeistohallituksen vastuuttomalle sote-politiikalle on olemassa vaihtoehto. Terveysmarkkinoiden keskittymiseen on puututtava, ja hyvinvointialueilta on edellytettävä riittävää omaa palvelutuotantoa. Voitontekoa ihmisten terveydellä ja hyvinvoinnilla tulee rajoittaa voimakkaasti.
Verorahat on käytettävä julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvistamiseen, ammattilaisten palkkaamiseen ja työolojen parantamiseen - ei suuryritysten kasvaviin voittoihin
Vasemmistoliiton mielestä jokaisella pitää olla oikeus päästä hoitoon ajoissa ja saada tarvitsemansa tuki silloin, kun elämä käy raskaaksi. Kiireettömään hoitoon omalle lääkärille on päästävä viikon sisällä maksutta. Jokainen ikäihminen ansaitsee ihmisarvoisen vanhuuden.
Tämä kaikki on mahdollista, mutta vain jos tähän maahan saadaan hallitus, joka palvelee tavallisia suomalaisia - ei vain rikkaita ja suuryrityksiä.
Edellä olevan perusteella ehdotan, että eduskunta hyväksyy seuraavan epäluottamuslause-ehdotuksen: ”Orpon hallitus on romuttanut julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita sekä nostanut sairastamisen kuluja tavalla, joka vaarantaa suomalaisten yhdenvertaisen oikeuden tarvitsemaansa hoitoon. Tästä syystä eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”
Yhteyshenkilöt
Aino-Kaisa Pekonenkansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 0119aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
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