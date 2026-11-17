Veronika Honkasalo: Suomen on painostettava Israelia noudattamaan tulitaukoa ja päästämään apu perille 14.11.2026 09:00:00 EET | Tiedote

Gazassa kovat rankkasateet ovat tulvineet kymmenien tuhansien sotaa kodeistaan paenneiden gazalaisten telttoihin. Israel ei noudata tulitaukoa ja estää edelleen humanitaarisen avun pääsyn alueelle. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasianvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo vaatii Suomea painostamaan Israelia päästämään avun perille ja lopettamaan kansanmurhan.