Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.



Eduskunta keskusteli tänään keskustan välikysymyksestä, joka koskee terveys- ja vanhuspalvelujen vaarantumista ja hyvinvointialueiden kestämätöntä tilannetta. Alametsän mukaan hallituksen politiikan seuraukset näkyvät jo ihmisten arjessa.

– Tietääkö hallitus, millaista on olla nuori, joka ei pääse itsetuhoisena osastohoitoon? Tai synnyttää, kun joutuu supistusten keskellä matkustamaan yli sata kilometriä lähimpään sairaalaan, kuten Meri-Lapissa sen jälkeen, kun synnytykset Kemissä lopetettiin?, Alametsä kysyi.

Terveyskeskusmaksut nousevat ensi vuonna viidenneksellä, ja HUSissa poliklinikkakäynti maksaa jatkossa noin 80 euroa ja leikkaus noin 264 euroa. Vuonna 2025 yli puoli miljoonaa sote- ja varhaiskasvatusmaksua päätyi ulosottoon. Perusterveydenhuollon hoitotakuu on pidennetty kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen ja hammashoidossa kolmesta kuukaudesta kuuteen.

– HUSin potilaat peruvat leikkauksiaan, koska rahaa ei ole. Tavallinen ihminen maksaa tästä kovimman hinnan, pahimmillaan omalla terveydellään. Jaksaisivatko arvon ministerit odottaa niin kauan, jos heillä ei olisi yksityisiä vakuutuksia tai työterveyshuoltoa?, Alametsä penäsi.

Alametsä piti nuorten terapiatakuuta oikeana suuntana, mutta sen rajaus alle 23-vuotiaisiin ja suppea hoitomuotojen valikoima jättävät suuren osan nuorista avun ulkopuolelle.

– Kysyin ministeri Rydmanilta aiemmin kirjallisella kysymyksellä, aikooko hallitus korjata terapiatakuuta. Vastaus oli, ettei hallitus näe tarvetta säätää edes valtakunnallista vähimmäisvalikoimaa hoitomenetelmille. Hallitus siis kieltäytyy edes tarkastelemasta mallin korjaamista, vaikka moni nuori jää avun ulkopuolelle, koska tarjolla olevat hoitomuodot eivät sovellu hänelle, Alametsä totesi puheessaan.

Alametsä arvosteli myös hallituksen esitystä poistaa kasvatus- ja perheneuvonta erillisenä lakisääteisenä palveluna. Palvelua käyttää vuosittain noin 50 000 asiakasta.

– Kun perhe ei saa apua ajoissa, lasku tulee myöhemmin moninkertaisena esimerkiksi lastensuojelun kautta. Hoitoon pääsyn vaikeuttaminen ei ole järkevää inhimillisesti eikä taloudellisesti. Kun ihminen ei pääse ajoissa hoitoon, hän voi päätyä lopulta kalliiseen tehohoitoon, Alametsä sanoi.

Alametsä vaati hyvinvointialueiden rahoitusmallin korjaamista niin, että se kannustaa ennaltaehkäisyyn.

– Rahoitusmalli palkitsee nyt liikaa diagnoosien kirjaamisesta eikä siitä, että ihmiset pysyvät terveinä. Malliin on otettava mukaan esimerkiksi Psykologiliiton esittämiä mittareita, kuten yksinäisyyden kokemus, koulu-uupumus ja mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot, Alametsä listasi.

– Leikkaamalla hoitoon pääsystä ei säästetä. Se on vain laskun lähettämistä tuleville vuosille ja tuleville potilaille, Alametsä päätti.