Kokoomuksen Vikman Lindtmanille: Kestääkö SDP:n rajalinja vaalien yli?
18.11.2026 14:21:19 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman pitää eduskunnan tänään hyväksymää rajaturvallisuuslain jatkoa tärkeänä päätöksenä suomalaisten turvallisuuden puolesta. Hän kysyy, miksi SDP vaati ryhmältään yhtenäisyyttä vasta vaalien lähestyessä ja että kestääkö linja myös ensi vaalikaudella.
– On hyvä, että SDP äänesti yhtenäisesti rajalain jatkamisen puolesta. Miksi aiemmin sai äänestää vastaan, ja vasta vaalien lähestyessä rivit piti saada suoriksi? Muuttuiko suhtautuminen rajaturvallisuuteen aidosti, vai ainoastaan huoli siitä, miltä eduskuntaryhmän erimielisyydet näyttäytyvät äänestäjien silmissä, Vikman kysyy.
Vuonna 2025 SDP myönsi kuudelle kansanedustajalleen luvan äänestää rajalain jatkoa vastaan. Myös tällä kertaa kuusi edustajaa haki poikkeuslupaa, mutta lupia ei myönnetty.
– Suomen turvallisuudesta oli kysymys myös aiemmissa äänestyksissä. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että puolueet seisovat välttämättömien turvallisuusratkaisujen takana johdonmukaisesti.
Lain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun. Jos jatkoa tarvitaan tämän jälkeenkin, siitä päätetään uudelleen ensi vaalikaudella.
– Millä perusteilla SDP muodostaa kantansa seuraavalla kerralla? Saavatko lain vastustajat jälleen poikkeusluvat, kun vaalit ovat ohi? Sitoutuuko Lindtman siihen, että SDP tukee yhtenäisesti lain jatkamista myös ensi kaudella, jos Suomen turvallisuus sitä edellyttää?
Vikman korostaa, että Suomen on voitava turvata rajansa, jos Venäjä käyttää maahantuloa uudelleen painostuskeinona.
– Valtiovallan tärkein tehtävä on huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta. Kokoomus pitää kiinni siitä, että viranomaisilla on tähän tarvittavat keinot. Suomalaisten turvallisuudesta on kannettava vastuu myös vaalien jälkeen, Vikman sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia VikmanKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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