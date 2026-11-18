Kokoomuksen kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman pitää eduskunnan tänään hyväksymää rajaturvallisuuslain jatkoa tärkeänä päätöksenä suomalaisten turvallisuuden puolesta. Hän kysyy, miksi SDP vaati ryhmältään yhtenäisyyttä vasta vaalien lähestyessä ja että kestääkö linja myös ensi vaalikaudella.