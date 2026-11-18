– Leikkaus ei ole sama asia kuin säästö. Kun lapsi tai perhe ei saa apua ajoissa, ongelmat pahenevat ja lopulta tarvitaan paljon raskaampia mutta myös kalliimpia palveluja. Hallitus katsoo vain tämän päivän budjettia ja lähettää laskun seuraavalle sukupolvelle. Vihreiden vaihtoehtobudjetti näyttää jälleen tänä vuonna konkreettisesti, että hallituksen lapsilta ja nuorilta kerta toisensa jälkeen leikkaavalle politiikalle on vaihtoehto. Me olemme osoittaneet keinot nostaa lapsia köyhyydestä ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta kokoomus ei enää keväällä pääse jatkamaan tätä politiikkaa vaan lapset ja nuoret tulevat vihdoin ensin, Virta paaluttaa.

THL mukaan perusterveydenhuoltoon pääsy hidastui vuonna 2025, ja lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilanne on erityisen vakava. Samaan aikaan hallitus esittää muutoksia kasvatus- ja perheneuvontaan. Sen omassa esityksessä psykologien työpanoksen arvioidaan vähenevän noin 40 prosenttia. THL tuoreen arvion mukaan hallituksen sosiaaliturva- ja veromuutokset lisäävät myös pienituloisten lasten määrää noin 22 000 hallituskauden aikana.

– Sote-järjestelmän tärkein ovi on se ensimmäinen, ja juuri se on nyt liian usein jumissa. Kun lapsen oireet huolestuttavat tai vanhemman voimat loppuvat, apua pitää saada ennen kuin tilanne muuttuu kriisiksi. On käsittämätöntä, että hallitus lisää lapsiperheiden ahdinkoa ja samaan aikaan heikentää varhaisen tuen edellytyksiä. Se on paitsi kylmää myös talouspoliittisesti typerää, Virta arvostelee.

Virran mukaan sote-menojen kasvua on hillittävä, mutta se edellyttää todellisia uudistuksia. Vihreät palauttaisi 14 vuorokauden hoitotakuun myös 23 vuotta täyttäneille, vahvistaisi omatiimejä ja hoidon jatkuvuutta sekä turvaisi neuvolat, perheneuvolat ja lapsiperheiden varhaisen tuen. Lisäksi vihreät panostaisi sairauksien ehkäisyyn, korjaisi hyvinvointialueiden rahoitusmallia, kehittäisi sairaaloiden työnjakoa ja vähentäisi tutkitusti vähähyötyistä hoitoa.

– Suomella ei ole varaa jatkaa sotessa kaikkea entiseen tapaan, mutta vielä vähemmän on varaa säästää vääristä asioista. Kestävä säästö syntyy, kun turha työ vähenee, hoito toimii sujuvammin ja sairauksia pystytään ehkäisemään. Ennaltaehkäisy ei ole ylimääräinen meno, vaan investointi ihmisten hyvinvointiin ja julkisen talouden kestävyyteen. Lasten ei pidä joutua maksamaan hallituksen lyhytnäköisten päätösten laskua, Virta päättää.