Sofia Virta: Hallitus sekoittaa sote-leikkaukset säästöihin – lapset maksavat laskun
18.11.2026 14:23:35 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta arvostelee Orpon hallituksen lyhytnäköisiä sote-leikkauksia. Virran mukaan hallitus tavoittelee nopeita säästöjä, vaikka palvelujen heikentäminen voi kasvattaa kustannuksia tulevaisuudessa. Välikysymyskeskustelussa Virta vaatii panostuksia varhaiseen tukeen ja vaikuttaviin sote-uudistuksiin.
– Leikkaus ei ole sama asia kuin säästö. Kun lapsi tai perhe ei saa apua ajoissa, ongelmat pahenevat ja lopulta tarvitaan paljon raskaampia mutta myös kalliimpia palveluja. Hallitus katsoo vain tämän päivän budjettia ja lähettää laskun seuraavalle sukupolvelle. Vihreiden vaihtoehtobudjetti näyttää jälleen tänä vuonna konkreettisesti, että hallituksen lapsilta ja nuorilta kerta toisensa jälkeen leikkaavalle politiikalle on vaihtoehto. Me olemme osoittaneet keinot nostaa lapsia köyhyydestä ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta kokoomus ei enää keväällä pääse jatkamaan tätä politiikkaa vaan lapset ja nuoret tulevat vihdoin ensin, Virta paaluttaa.
THL mukaan perusterveydenhuoltoon pääsy hidastui vuonna 2025, ja lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilanne on erityisen vakava. Samaan aikaan hallitus esittää muutoksia kasvatus- ja perheneuvontaan. Sen omassa esityksessä psykologien työpanoksen arvioidaan vähenevän noin 40 prosenttia. THL tuoreen arvion mukaan hallituksen sosiaaliturva- ja veromuutokset lisäävät myös pienituloisten lasten määrää noin 22 000 hallituskauden aikana.
– Sote-järjestelmän tärkein ovi on se ensimmäinen, ja juuri se on nyt liian usein jumissa. Kun lapsen oireet huolestuttavat tai vanhemman voimat loppuvat, apua pitää saada ennen kuin tilanne muuttuu kriisiksi. On käsittämätöntä, että hallitus lisää lapsiperheiden ahdinkoa ja samaan aikaan heikentää varhaisen tuen edellytyksiä. Se on paitsi kylmää myös talouspoliittisesti typerää, Virta arvostelee.
Virran mukaan sote-menojen kasvua on hillittävä, mutta se edellyttää todellisia uudistuksia. Vihreät palauttaisi 14 vuorokauden hoitotakuun myös 23 vuotta täyttäneille, vahvistaisi omatiimejä ja hoidon jatkuvuutta sekä turvaisi neuvolat, perheneuvolat ja lapsiperheiden varhaisen tuen. Lisäksi vihreät panostaisi sairauksien ehkäisyyn, korjaisi hyvinvointialueiden rahoitusmallia, kehittäisi sairaaloiden työnjakoa ja vähentäisi tutkitusti vähähyötyistä hoitoa.
– Suomella ei ole varaa jatkaa sotessa kaikkea entiseen tapaan, mutta vielä vähemmän on varaa säästää vääristä asioista. Kestävä säästö syntyy, kun turha työ vähenee, hoito toimii sujuvammin ja sairauksia pystytään ehkäisemään. Ennaltaehkäisy ei ole ylimääräinen meno, vaan investointi ihmisten hyvinvointiin ja julkisen talouden kestävyyteen. Lasten ei pidä joutua maksamaan hallituksen lyhytnäköisten päätösten laskua, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Virta: Kokoomus kampanjoi korjaussarjoilla itse luomiinsa ongelmiin18.11.2026 15:38:55 EET | Tiedote
Kokoomus esittää ammatillisen koulutuksen korjaussarjaa tilanteessa, jossa kokoomus on itse leikannut ammatillisesta koulutuksesta ja siten heikentänyt lähiopetuksen määrää. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta hämmästelee kokoomuksen toimintaa ja esittää ammatillisen koulutuksen kunnianpalautusta.
Vihreiden Alametsä esitti epäluottamusta hallitukselle: Hallituksen perinnöksi jää heikennetyt peruspalvelut ja kansalaisten terveys18.11.2026 14:19:00 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Alviina Alametsä esitti tänään keskustelussa keskustan hyvinvointialueiden tilannetta koskevasta välikysymyksestä epäluottamusta hallitukselle, jonka leikkaukset ja asiakasmaksujen korotukset vaikeuttavat suomalaisten hoitoon pääsyä.
Vihreiden Hopsu Ruandan palautuskeskuksista: ”Kokoomus antaa perussuomalaisten viedä – toivottavasti edes SDP:n selkäranka pitää”17.11.2026 16:01:00 EET | Tiedote
Sisäministeri Mari Rantanen (ps) haluaa Suomen mukaan hankkeisiin, joissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita lähetetään EU:n ulkopuolisiin palautuskeskuksiin, kuten viiden EU-maan Ruandaan suunnittelemaan keskukseen. Vihreiden kansanedustaja, eduskunnan ihmisoikeusryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu tyrmää ajatuksen ja vaatii sekä kokoomusta että SDP:tä kertomaan kantansa.
Vihreiden Mari Holopainen: Tulojen ja omistusten peittäminen on pysäytettävä – ulkoministeri Valtosen kampanjaan tarvitaan hallitukselta selkeä vastaus16.11.2026 16:36:29 EET | Tiedote
Kansanedustaja Mari Holopainen (vihr.) vaatii kokoomusta, perussuomalaisia ja muuta hallitusta kertomaan selvästi, mikä hallituksen linja tulotietojen ja omistusten avoimuuteen on. Viime viikolla ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kyseenalaisti verotietojen julkisuuden ja ilmoitti toimittavansa edustustoilta tilaamansa selvityksen valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.) ja oikeusministeri Leena Merelle (ps.). Hallitus on myös esittänyt, että pankkien ja sijoituspalveluyritysten sisäpiirirekisterien julkisuus lopetetaan. Esitys tästä on talousvaliokunnan käsittelyssä.
Vihreiden Mari Holopainen: Asukkaiden oikeutta valittaa asemakaavoista ei pidä poistaa – hallituksen esitys heikentäisi merkittävästi kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia myös datakeskusten osalta16.11.2026 10:58:15 EET | Tiedote
Kansanedustaja Mari Holopainen (vihr.) näkee, että pääministeri Petteri Orpon hallituksen esitys, joka veisi asukkailta oikeuden valittaa asemakaavoista heikentää kohtuuttomasti kansalaisyhteiskuntaa. Esitys uudeksi alueidenkäyttölaiksi on nyt eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Jos se hyväksytään sellaisenaan, valitusoikeus rajattaisiin käytännössä asianosaisiin eli lähinnä maanomistajiin ja lähimpiin naapureihin. Jos kaava laaditaan voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti, kunnan jäsenyys ei enää antaisi valitusoikeutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme