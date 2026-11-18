Suun huuhtelunesteen löydökset voivat auttaa ymmärtämään long covidia paremmin
19.11.2026 10:44:44 EET | HUS | Tiedote
HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa long covid -potilaiden suun huuhtelunesteestä löytyi enemmän tulehdukseen liittyviä merkkiaineita kuin vertailuryhmältä. Havainto voi auttaa ymmärtämään tarkemmin, mitä elimistössä tapahtuu pitkittyneen koronataudin aikana.
Long covid eli koronavirusinfektion pitkäaikaisoireisto voi aiheuttaa muun muassa voimakasta uupumusta, rasituksen siedon heikkenemistä, kognitiivisia vaikeuksia ja muita pitkäkestoisia oireita. Vielä ei tiedetä tarkasti, miksi oireet jatkuvat osalla sairastuneista pitkään.
HUSissa ja Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa verrattiin 115:tä long covid -potilasta 103 henkilöön, joilla ei ollut long covidia. Tutkijat etsivät suun huuhtelunesteestä merkkiaineita, joiden määrä kasvaa tulehduksen ja kudosvaurioiden yhteydessä.
Tulosten perusteella long covidiin liittyy muutoksia myös suun tulehdustilassa
Potilaiden suun huuhtelunesteessä oli vertailuryhmää enemmän useita tulehdukseen ja kudosten hajoamiseen liittyviä aineita. Yhden tutkitun aineen suurempi määrä oli yhteydessä long covidiin myös silloin, kun tutkijat ottivat huomioon muita tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.
Myös korkeampi painoindeksi oli yhteydessä useisiin suun tulehduksesta kertoviin löydöksiin. Tutkimus ei kuitenkaan osoita, mitkä tekijät aiheuttavat muutokset, tai liittyvätkö ne suoraan potilaiden oireisiin.
”Tulokset viittaavat siihen, että long covidiin liittyy muutoksia myös suun tulehdustilassa. Vielä emme tiedä, mistä muutokset johtuvat tai liittyvätkö ne potilaiden oireisiin. Havainto tarjoaa kuitenkin uuden tutkimussuunnan pitkäkestoisen koronataudin mekanismien selvittämiseen”, sanoo professori, ylihammaslääkäri Timo Sorsa Helsingin yliopistosta ja HUSista.
Long covidia ei voi todeta suun huuhtelunesteestä
Tutkimuksessa käytettiin suun tulehdusta mittaavaa pikatestiä. Positiivinen tulos oli potilailla lähes kaksi kertaa niin yleinen kuin vertailuryhmässä: tuloksen sai 16,5 prosenttia potilaista ja 8,7 prosenttia vertailuryhmän henkilöistä. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä.
Pikatestin perusteella ei voi päätellä, että potilailla olisi muita useammin hampaiden kiinnityskudosten tulehdussairautta. Pikatestiä ei myöskään voida tämän tutkimuksen perusteella käyttää long covidin toteamiseen.
Tulokset tuovat uuden näkökulman siihen, miten long covid voi näkyä elimistössä. Suun huuhteluneste on helppo kerätä, joten siitä tehtävät mittaukset voivat tulevaisuudessa auttaa sairauden tutkimuksessa. Ensin tarvitaan kuitenkin lisätietoa siitä, liittyvätkö löydökset oireiden vaikeuteen, toipumiseen tai suun todettuihin tulehduksiin.
Yliopistollisessa sairaalassa tutkimus on osa hoitoa: uudet tutkimuslöydökset muuttavat hoitokäytäntöjä tehokkaammiksi ja auttavat kohdistamaan hoitoja oikein. Teemme tiivistä tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston ja muiden korkeakoulujen kanssa ja julkaisemme vuosittain noin 3000 vertaisarvioitua tutkimusta.
Tämän päivän tutkimus on huomisen parempaa hoitoa.
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Velina Vangelova-KorpinenErikoislääkäriHUSvelina.vangelova-korpinen@hus.fi
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