Tyytyväisyyskyselyiden tulokset ovat Attendolla nousussa. Tämän syksyn kyselyihin tuli 22 575 vastausta. Tuloksista viestitään NPS-lukuina (Net Promoter Score). NPS-asteikko on välillä -100 ja +100. Tyytyväisyyskysely on suunnattu Attendon henkilökunnalle, asukkaille ja läheisille.

Asukkaamme ja työntekijämme ovat aiempaa tyytyväisempiä – ennen kaikkea olemme koti

Asukkaiden tyytyväisyys jatkaa nousuaan ja on nyt korkeammalla kuin koskaan ennen Attendon mittaushistoriassa. Asukkaiden NPS on nyt 54, muutos kevääseen on +3. Läheisten tyytyväisyys on pysynyt vahvalla tasolla ja on nyt NPS 55.

”Kiitos tästä kuuluu jokaiselle attendolaiselle. Meille kaikkein tärkeintä on, että asukkaamme kokevat Attendo-kodin hyväksi paikaksi elää ja että myös heidän läheisensä voivat luottaa meihin. Se syntyy joka päivä tuhansista kohtaamisista ja siitä hyvästä työstä, jota attendolaiset kodeissamme tekevät. Näissä tuloksissa näkyy meille tärkeä lupaus: asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti", kommentoi Attendon toimitusjohtaja Eveliina Huurre.

Henkilöstötyytyväisyys jatkaa nousuaan ja on nyt 35. Muutos keväästä on +4.

“Hyvä arki kodeissamme syntyy ihmisistä, jotka kokevat työnsä tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Siksi olen erityisen iloinen siitä, että henkilöstötyytyväisyys on jälleen noussut. Kun attendolainen voi hyvin ja saa onnistua työssään, se näkyy myös asukkaan arjessa", Huurre sanoo.

Nouseva tyytyväisyys on pitkäjänteisen työn tulos

Asukkaat antoivat kiitosta ennen kaikkea hoitajien ja muun henkilökunnan ystävällisyydestä. Lisäksi he nostivat esiin positiivisena asiana hoivan laadun ja työntekijöiden ammattitaidon. Osa asukkaista toivoi arkeensa lisää ulkoilua ja yhteistä tekemistä. Myös ruoan makuun ja monipuolisuuteen liittyviä toiveita nousi joidenkin vastauksissa esiin.

Läheiset kiittivät samoista asioista kuin asukkaat. Läheiset arvostivat erityisesti henkilökunnan ystävällisyyttä ja ammattitaitoa. Läheiset toivovat tiiviimpää tiedonkulkua ja yhteydenpitoa kodeista. He arvostivat hoivan laatua ja toivoivat, että sen kehittämistyötä jatketaan edelleen.

Attendolaiset kiittivät eniten hyvää työilmapiiriä ja toimivaa tiimityötä. Myös omaan lähiesihenkilöön ja hänen tarjoamaansa tukeen oltiin tyytyväisiä.

Tuloksissa näkyy selvästi, että asukkaat, läheiset ja henkilöstö arvostavat samoja asioita. Ystävällinen kohtaaminen, mukava tunnelma ja hyvä hoiva tekevät Attendo-kodista kodin.

“Jokainen vastaus on meille tärkeä, niin kiitos kuin toive siitä, missä voimme olla parempia. Käymme palautteen läpi tiimeissämme ja yhdessä asukkaiden ja läheisten kanssa. Haluamme kuunnella tarkasti, mikä arjessa toimii ja mitä meidän pitää vielä tehdä paremmin. Hyvä hoiva ja hyvä koti rakennetaan yhdessä asukkaiden, läheisten ja attendolaisten kanssa”, Huurre summaa.