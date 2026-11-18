Vasemmistonaiset: Gynekologin palveluiden tulee kuulua julkiseen terveydenhuoltoon
18.11.2026 14:59:42 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Gynekologinen hoito ei ole ylellisyyttä. Se on normaalia terveydenhuoltoa, johon jokaisella on oltava oikeus varallisuudesta riippumatta. Vasemmistonaiset vaatii, että gynekologisten sairauksien ja vaihdevuosioireiden hoito turvataan julkisessa terveydenhuollossa. Toisin kuin Helsingin Sanomien otsikko 3.11. antaa ymmärtää: naiset eivät ole tottuneita maksamaan gynekologikäynneistä, vaan heidän on ollut pakko tehdä niin, koska julkisessa terveydenhuollossa gynekologille on erittäin vaikea päästä.
Yksityisten gynekologien hinnat ovat viime vuosina kallistunut jopa 40 %. Työterveyskään ei tässä tilanteessa yleensä auta työsuhteessa olevia, sillä pääsääntöisesti gynekologisten sairauksien hoito rajataan työterveyshuollon ulkopuolelle. Gynekologisista sairauksista tai elämänlaatua haittaavista gynekologisista vaivoista kärsii jossain vaiheessa elämäänsä valtaosa kohdullisista. Esimerkiksi endometrioosi ja vaikeat vaihdevuosioireet voivat heikentää työkykyä merkittävästi. Hoidon viivästyminen voi pitkittää oireita ja lisätä sairauspoissaoloja.
”On kestämätöntä, että vielä 2020-luvulla gynekologisiin sairauksiin tai vaihdevuosioireisiin on niin hankala saada apua. Naistyypillisiä kehoja koskevan lääketieteellisen tiedon ja hoitomenetelmien puute sekä naisten terveysongelmien hoitamatta jättäminen antavat viestin, että emme edelleenkään arvosta naisten oikeutta terveyteen”, sanoo Vasemmistonaisten puhenainen Gashaw Bibani.
Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen johdolla tehtävä naisten terveysstrategia valmistuu alkuvuodesta 2027. Odotamme, että strategiassa esitetään seuraavia ainakin muutoksia:
- Gynekologille on päästävä nykyistä helpommin julkisessa terveydenhuollossa. Tarvittavat tutkimukset, hoito ja seuranta on turvattava niin, ettei potilasta jätetä yksityisten palvelujen varaan.
- Terveyskeskuksiin on vahvistettava gynekologista osaamista. Esivaihdevuosien ja vaihdevuosien tunnistamiseen ja hoitoon tarvitaan koulutusta sekä selkeät hoitopolut. Tarvittaessa on päästävä sujuvasti erikoislääkärin arvioon.
- Gynekologiset sairaudet on otettava vakavasti myös työ- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Työkykyä heikentävien oireiden tutkimista ja hoitoa ei saa sivuuttaa siksi, että ne liittyvät gynekologiseen terveyteen. Työ- ja opiskelijaterveydenhuollon kehittäminen ei kuitenkaan korvaa kaikille kuuluvaa julkista hoitoa.
- Sairauden ja vaihdevuosioireiden hoitoon tarvittavien hormonivalmisteiden Kela-korvattavuus on turvattava. Myös endometrioosin hoidossa tarvittavien hormonivalmisteiden on oltava korvausten piirissä.
Olivatpa nämä toimet terveysstrategiassa tai eivät niin, seuraavan hallituksen tulee panostaa naisten ja muiden kohdullisten terveyteen ja saattaa gynekologin palvelut ja gynekologinen osaaminen kaikkien saataville.
”Kyse on tasa-arvosta ja oikeudesta terveyteen. Naisten kipu ei ole yksityisasia, jonka hoitamisesta jokainen vastaa lompakollaan. Tarvitsemme julkisia palveluja, joissa oireet otetaan tosissaan ja hoitoon pääsee ajoissa. Gynekologinen terveys kuuluu kaikille – ei vain niille, joilla on siihen varaa”, Bibani painottaa.
Yhteyshenkilöt
Milla PyykkönenVasemmistonaisetPuh:0406630031milla.pyykkonen@vasemmistoliitto.fi
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