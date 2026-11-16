Perussuomalaiset varoitti sote-uudistuksesta – ”Järjestelmä, jonka ongelmia keskusta arvostelee, on heidän oma luomuksensa”
18.11.2026 14:59:05 EET | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | Tiedote
Perussuomalaiset pitää sosiaali-, terveys -ja pelastuspalveluiden turvaamista ensisijaisen tärkeänä, mutta samalla peräänkuuluttaa kustannusten kasvun hillitsemisen tarvetta. Perussuomalaiset varoitti jo vuonna 2021 sote-uudistuksen vaikutuksista, jonka välikysymyksen jättänyt keskusta ideologisesti vei läpi varoituksista piittaamatta. Uudistuksen tulokset ovat nyt kaikkien nähtävillä.
Eduskunnan keskiviikon täysistunnossa hallitus vastasi keskustan jättämään välikysymykseen koskien terveys- ja vanhuspalvelujen vaarantumista ja hyvinvointialueiden tilannetta. Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen totesi perussuomalaisten ryhmäpuheessa, että kun sote-uudistusta aikoinaan käsiteltiin eduskunnassa, perussuomalaiset nostivat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa esiin useita samoja ongelmia, joista keskusta nyt välikysymyksessään puhuu.
- Me varoitimme, ettei rahoitusmalli vastaa alueiden todellisia kustannuksia ja palvelutarpeita. Varoitimme valtavista muutoskustannuksista, erityisesti tietojärjestelmiin liittyen, sekä investointien rahoitukseen liittyvistä ongelmista, Juvonen luetteli.
- Varoitimme lähipalvelujen vaarantumisesta ja esitimme, että lakiin kirjattaisiin lähipalvelutakuu. Miksi ette meitä kuunnelleet?
Sote-uudistus runtattiin läpi keskustan vahtivuorolla
Perussuomalaiset esitti, että vanhuspalveluiden säilyttämistä kuntien vastuulla selvitettäisiin, jotta ikäihmisten palvelut eivät etääntyisi ihmisistä ja paikallisesta päätöksenteosta. Nämä kaikki ovat kirjattuina perussuomalaisten jättämään vastalauseeseen kesäkuussa 2021.
- Kun Marinin hallitus runttasi sote-uudistuksen läpi eduskunnasta, sosiaali- ja terveysvaliokuntaa johti keskustan Markus Lohi ja myös valtiovarainministerin salkku oli keskustalla. Järjestelmä, jonka rakenteellisia ongelmia keskusta nyt arvostelee, on siis merkittävältä osin heidän oma luomuksensa, Juvonen korosti.
Perussuomalaiset toteaa, että hallinto rakennettiin tarpeettoman raskaaksi. Alueita perustettiin nimenomaan keskustan ajama määrä, jonka lisäksi muut puolueet saivat kasvukeskuksia suosivan rahoitusmallin. Tietojärjestelmiä jäi satojen miljoonien muutosrahoituksesta huolimatta käyttöön satoja.
- Toisin sanoen piikki jätettiin auki. Valittu malli ei alun alkaenkaan vastannut tarkoitustaan, Juvonen tiivisti.
Keskustan väitteet sote-ongelmien syistä ristiriidassa
Perussuomalaiset pitää mielenkiintoisena myös sitä, mitä keskusta on aiemmin lausunut uudistuksesta.
Keskustan kansanedustaja Antti Kurvinen twiittasi lokakuussa 2020 seuraavasti: ”Keskustan eduskuntaryhmä hyväksyi sote-uudistuksen linjaukset. Täydellistä ei olekaan, mutta keskustan tavoitteet täyttyvät erittäin hyvin. Tämä on suomalainen sote, jossa keskiössä tasa-arvoiset palvelut koko maassa ja julkisen talouden säästöt pitkällä tähtäimellä.”
Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen puolestaan kommentoi asiaa seuraavasti: ”Suomalaiset terveydenhuollon asiakkaat ja taloushuolien kanssa painivat kunnat kiittävät. Toteutuskelpoinen ja tasapainoinen malli useiden epäonnistuneiden yritysten jälkeen”.
Vastaavasti syksyllä 2023 Uudenmaan keskustan aluevaltuutettujen julkilausumassa todetaan: ”rahoitusongelmien syyt eivät ole uudessa lainsäädännössä.”
Ongelmien on esitetty liittyvän muun muassa ikärakenteeseen, työvoimapulaan, huoltosuhteeseen, korko- ja kustannustason nousuun sekä koronapandemian aikana syntyneeseen hoitovelkaan. Lisäksi ongelmien on kuvattu syntyneen pitkällä aikavälillä.
- Hyvä keskusta, allekirjoitatteko edelleen aiemmat lausuntonne? Juvonen kysyi.
- Miten nämä sopivat yhteen välikysymyksenne väitteen kanssa, jonka mukaan hyvinvointialueiden vaikeuksien taustalla ovat ennen kaikkea nykyisen hallituksen politiikka ja rahoitusjärjestelmän rakenteelliset puutteet?
Perussuomalaiset muistuttaa, että keskusta on ollut mukana luomassa itse järjestelmää, jonka lisäksi keskustalla on ollut merkittävä asema hyvinvointialueiden tosiasiallisessa päätöksenteossa.
- Alueilla on mahdollisuus tehdä omia ratkaisujaan palvelujen järjestämisestä, taloudesta ja rakenteista. Silti keskustan välikysymys kohdistaa vastuun yksinomaan hallitukseen, Juvonen ihmetteli.
Hallitus korjaa sen, minkä keskusta rikkoi
Hallitus ei ole sivuuttanut hyvinvointialueiden taloudellisia vaikeuksia. Perussuomalaiset korostaa, että rahoitus on kasvanut kuluvalla kaudella noin neljällä miljardilla eurolla. Hallitus on myös kuunnellut alueita ja muuttanut alijäämien kattamista koskevaa sääntelyä.
- Tietyin edellytyksin hyvinvointialue voi saada lisäaikaa alijäämänsä kattamiseen jopa vuoteen 2029 saakka, Juvonen muistutti.
- Tämä on konkreettista joustoa. Suomen talous pitää silti pelastaa samalla, kun palveluista pidetään kiinni.
Perussuomalaiset korostaa, että arviointimenettely on keino puuttua tilanteeseen, jossa hyvinvointialueen talous ja edellytykset järjestää lakisääteiset palvelut ovat vaarantuneet.
- Menettelyjen yleinen keskeyttäminen ei ratkaise näiden alueiden ongelmia. Se voi päinvastoin pitkittää niitä, Juvonen totesi.
Perussuomalaiset näkee, että taloudesta huolehtiminen ei ole hoivan vastakohta, vaan edellytys sille, että palvelut voidaan järjestää myös tulevaisuudessa.
- Keskustelu hyvinvointialueiden tulevaisuudesta on tarpeellinen. Suomalaisten palvelut on turvattava. Jos kuitenkin ratkaisujen hakemisen sijasta haluatte etsiä syyllisiä, niin silloin on syytä muistaa myös, kuka tämän järjestelmän rakensi, millaisia varoituksia silloin esitettiin ja miten niihin suhtauduttiin, Juvonen sanoi.
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Yhteyshenkilöt
Arja JuvonenKansanedustajaPerussuomalaisten eduskuntaryhmäPuh:094323060arja.juvonen@eduskunta.fi
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