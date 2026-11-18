Jo yli 23 000 potilasta on käyttänyt digitaalista hoitopolkua
18.11.2026 14:54:40 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialueella otetaan käyttöön tänä vuonna jo 70. digitaalinen hoitopolku. Erikoissairaanhoidon leikkauspotilaista alkanut toiminta laajentuu nyt erityisesti perusterveydenhuoltoon.
Ensimmäinen digitaalinen hoitopolku otettiin käyttöön 2018, mutta kahden viimeisen vuoden aikana uusia polkuja on otettu käyttöön kiihtyvään tahtiin. Joulukuussa digitaalisia hoitopolkuja on käytössä jo 70.
– Digitaalisilla hoitopoluilla on ollut jo yli 23 000 käyttäjää. Tällä hetkellä aktiivisia käyttäjiä on noin 7000. Uusia käyttäjiä tulee kuukausittain yli 850, mutta samalla osa potilaista lopettaa hoitopolun käytön, kun esimerkiksi leikkaushoito on tehty ja potilaan hoito päättyy. Esimerkiksi diabeetikot ja sepelvaltimotautipotilaat voivat käyttää digitaalista hoitopolkua loppuelämänsä, kertoo erikoissuunnittelija Susanna Heinonen.
Digitaalista hoitopolkua käytetään sovelluksella, jonka käyttäjäksi hoitohenkilökunta kutsuu potilaan tekstiviestillä, kun polku on avattu. Pohjanmaalla aikuispotilaat käyttävät ÖVPH Helppari -sovellusta ja alle 16-vuotiaat BuddyCare-sovellusta. Näitä sovelluksia ei voi ottaa käyttöön omatoimisesti, kun taas kaikille tarkoitetun ÖVPH-sovelluksen voi ladata sovelluskaupasta ja ottaa käyttöön vapaasti. ÖVPH-sovelluksessa voit esimerkiksi tarkastaa terveydenhuollon ajanvarauksesi ja käyttää chat-palveluita.
Ohjeet ja seuranta kulkevat mukana sovelluksessa
Hoitopolkusovelluksen voi ladata älypuhelimelle tai tabletille.
– Esimerkiksi leikkauspotilaalle voidaan sovelluksen kautta antaa ohjeita ennen toimenpidettä ja siellä voi täyttää kyselyitä sekä esitietolomakkeet ennen vastaanotolle saapumista. Potilas voi myös laittaa viestin suoraan hoitavalle yksikölle, jos hänellä on kysyttävää.
Potilas näkee sovelluksesta ohjeita ja toimintoja, jotka ammattilainen on koostanut juuri hänen tilannettaan ja tarpeitaan varten. Potilas voi esimerkiksi saada ohjeet mitata kotona verenpainettaan ja syöttää arvot hoitopolkusovellukseen. Potilaan syöttämät tiedot ovat tallessa sovelluksessa ja hän voi seurata sieltä omien terveystietojensa kehittymistä. Myös hoidosta vastaava ammattilainen seuraa potilaan tilannetta näiden tietojen kautta ja tarvittaessa ottaa yhteyttä potilaaseen.
Hoitopolusta hyötyy sekä potilas että ammattilainen
Marraskuun alussa avattiin hoitopolut sepelvaltimotautipotilaille sekä elintapaohjaukselle. Tänä vuonna avataan vielä naistentautien ja raskaudenajan seurannan polut sekä vaihdevuosipolku.
– Ensi vuonna laajennuksia on tulossa esimerkiksi astma- ja allergiapotilaille sekä suun terveydenhuoltoon, Heinonen kertoo.
Jos yksikössä on käytössä digitaalinen hoitopolku, sitä tarjotaan potilaalle ensisijaisena vaihtoehtona.
– Yli 70% potilaista ottaa käyttöön digitaalisen hoitopolun. Jos potilas ei halua käyttää digitaalista hoitopolkua, esimerkiksi leikkaushoitoa koskevat ohjeet lähetetään edelleen kirjeenä.
Potilaat ovat kokeneet digitaalisen hoitopolun hyödylliseksi, kun tieto omasta hoidosta ja tulevista toimenpiteistä on helposti saatavilla ja sen voi myös halutessaan jakaa läheiselle. Myös mahdollisuus lähettää viesti suoraan hoitavaan yksikköön on koettu hyödylliseksi.
Ammattilaiselle hoitopolku mahdollistaa etäseurannan ja erilaisten poikkeamien huomaamisen ajoissa.
– Vastaanottokäynnit hoituvat sujuvammin, kun esitiedot on jo täytetty sovellukseen. Potilaat tulevat oikein valmistautuneina toimenpiteisiin, kun sovellus on muistuttanut esimerkiksi laboratoriokäynnistä ja siitä, että leikkausaamuna ei saa syödä, Heinonen kertoo.
Yhteyshenkilöt
Susanna HeinonenerikoissuunnittelijaPuh:040 649 1346susanna.heinonen@ovph.fi
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