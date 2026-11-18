Hyvinvointialueen potilastietojärjestelmän käyttökatko 21.–22.11. hidastaa päivystyksen ja kiirevastaanottojen toimintaa
18.11.2026 14:42:04 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen potilastietojärjestelmään tehdään viikonloppuna 21.–22.11. versiopäivitys. Päivityksen vuoksi järjestelmässä on käyttökatko lauantaista kello 8 alkaen sunnuntaihin arviolta kello 18 asti.
Käyttökatkon aikana potilaiden hoitoon ja tietojen kirjaamiseen kuluu tavallista enemmän aikaa. Tämä voi pidentää odotusaikoja Sairaala Novan yhteispäivystyksessä ja kiirevastaanotolla sekä Äänekosken ja Jämsän sosiaali- ja terveyskeskusten kiirevastaanotoilla.
Myös hyvinvointialueen verkkoajanvaraus ja osa verkkolomakkeista ovat poissa käytöstä käyttökatkon aikana.
Näin toimit, jos tarvitset hoitoa käyttökatkon aikana
Soita ennen päivystykseen tai kiirevastaanotolle lähtöä Päivystysapuun 116 117. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan myös käyttökatkon aikana, mutta odotusajat voivat olla tavallista pidempiä.
Hätätilanteessa soita aina 112. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tajuttomuus ja sydänpysähdys. Soita 112 myös vakavissa ja äkillisissä oireissa, kuten uusissa halvausoireissa, kovassa rintakivussa, hengitysvaikeudessa, runsaassa verenvuodossa tai vakavassa vammassa.
Jos et kuule tai pysty tuottamaan puhetta, sinua auttaa verkossa koko Suomen alueella Päivystysavun maksuton tekstipalvelu: www.116117.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Afra Prokki, palvelujohtaja, päivystys ja ensihoito, afra.prokki@hyvaks.fi, p. 014 269 3338
Anne Pihl, palvelujohtaja, avoterveydenhuolto, anne.pihl@hyvaks.fi, p. 014 269 8877
Viestinnän yhteyshenkilö: Marika Laiho, marika.laiho@hyvaks.fi, p. 040 352 3467
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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