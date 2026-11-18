Käyttökatkon aikana potilaiden hoitoon ja tietojen kirjaamiseen kuluu tavallista enemmän aikaa. Tämä voi pidentää odotusaikoja Sairaala Novan yhteispäivystyksessä ja kiirevastaanotolla sekä Äänekosken ja Jämsän sosiaali- ja terveyskeskusten kiirevastaanotoilla.

Myös hyvinvointialueen verkkoajanvaraus ja osa verkkolomakkeista ovat poissa käytöstä käyttökatkon aikana.

Näin toimit, jos tarvitset hoitoa käyttökatkon aikana

Soita ennen päivystykseen tai kiirevastaanotolle lähtöä Päivystysapuun 116 117. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan myös käyttökatkon aikana, mutta odotusajat voivat olla tavallista pidempiä.

Hätätilanteessa soita aina 112. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tajuttomuus ja sydänpysähdys. Soita 112 myös vakavissa ja äkillisissä oireissa, kuten uusissa halvausoireissa, kovassa rintakivussa, hengitysvaikeudessa, runsaassa verenvuodossa tai vakavassa vammassa.

Jos et kuule tai pysty tuottamaan puhetta, sinua auttaa verkossa koko Suomen alueella Päivystysavun maksuton tekstipalvelu: www.116117.fi