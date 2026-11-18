Virta: Kokoomus kampanjoi korjaussarjoilla itse luomiinsa ongelmiin
18.11.2026 15:38:55 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Kokoomus esittää ammatillisen koulutuksen korjaussarjaa tilanteessa, jossa kokoomus on itse leikannut ammatillisesta koulutuksesta ja siten heikentänyt lähiopetuksen määrää. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta hämmästelee kokoomuksen toimintaa ja esittää ammatillisen koulutuksen kunnianpalautusta.
Kokoomus esittää lisää lähiopetusta ammatilliseen koulutukseen tilanteessa, jossa se on ollut itse juuri leikkaamassa ammatillisen koulutuksen rahoituksesta.
– Vaikka vaalien lähestyessä moni puolue saattaa luvata paljon, on tämä kokoomuksen touhu jo aivan omassa luokassaan. Te olette juuri hetki sitten leikanneet ammatillisesta koulutuksesta 120 miljoonaa euroa, mikä on johtanut yt-neuvotteluihin ja lähiopetuksen vähenemiseen – aivan kuten varoitin. Kun esitätte korjaussarjaa, korjaatteko siis omia tekosianne? Käsittämätöntä sekoilua, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kummastelee.
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sari Multala on väittänyt, että ammatillisen koulutuksen rahoitus on kasvanut koko 2000-luvun ajan.
– Multalan muisti on lyhyt, sillä myös viimeeksi kokoomuksen ollessa hallituksessa vuosina 2011–2018 ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikattiin peräti noin 450 miljoonaa euroa. Ei ole typerämpää tapaa yrittää vahvistaa taloutta kuin leikata lapsilta ja nuorilta tai koulutuksesta – ja juuri tämä kokoomuksen linja on. Ei ihme, että puolueen taloususkottavuus on enää muisto vain.
– On aika palauttaa ammatillisen koulutuksen kunnia: sitä ei saa enää kohdella säästökohteena, josta leikataan hallituskaudesta toiseen, vaan sitä on arvostettava yhtä paljon kuin lukiota. Meillä on tässä maassa valtava määrä innokkaita ammatillisen koulutuksen parissa olevia nuoria sekä alanvaihtajia, joiden panos työelämässä on täysin korvaamaton, Virta painottaa.
Virta on kokoomuksen kanssa samaa mieltä siitä, että lähiopetuksen määrää tulisi vahvistaa.
– Nimenomaan nuorten lähiopetuksen turvaaminen ja ammatillisen koulutuksen yleissivistävien opintojen vahvistaminen olisi tässä tilanteessa erityisen tärkeää. Ammatillisen koulutuksen tulee antaa myös täydet edellytykset jatko-opintoihin, jos haluamme todella nostaa koko Suomen osaamistasoa. Se ei kokoomuslaisella politiikalla selkeästikään onnistu, Virta painottaa.
Vihreät on esittänyt, että koulutuksesta leikkaaminen lopetetaan ja ikäluokkien pienenemisestä syntyvät säästöt ohjataan takaisin koulutuksen rahoitukseen.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
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