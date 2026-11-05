Talous- ja ulkomaantoimitusten ohella muutos iskee erityisesti maakuntamedioihin. Niiden on ratkaistava jatkossa sekä kansainvälisten uutisten tarjoaminen että lähellä kuluttajaa olevien kotimaan ja paikallisten aiheiden kattaminen.

Kun STT:n perusuutispalvelu hiljenee, maakuntamedioiden on itse tuotettava myös tärkeimmät valtakunnalliset uutisjutut sekä ulkomaan jutut. Se vaatii jatkuvaa uutispäivystämistä vuorokauden ympäri, sillä tähän asti STT on tarjonnut maakuntamedioille perusuutispalvelun lisäksi myös päivystyspalvelun, jossa toimitus herätetään vaikka keskellä yötä, jos jotain merkittävää median alueella tapahtuu.



Pahimmassa tapauksessa STT:n uutistoiminnan lopettaminen johtaa maakuntien ja paikallismedioiden sisältöjen entistäkin voimakkaampaan yhtenäistymiseen. Tämä kaventaisi medioiden ja aiheiden kirjoa entisestään. Käsillä voi siis olla paljon STT:tä isompi ja huolestuttavampi ilmiö – uutisaiheiden ja julkisen keskustelun merkittävä väheneminen.

Ulkomaan aiheissa STT on ollut monen median kannalta elintärkeä. Jatkossa myös ulkomaantoimitusten on siis hankittava kaikki tiedot itse ja tuotettava omin voimin jokainen juttu, kun STT:n tuotanto ei ole enää tukena.

Kyse ei ole vain siitä, miten uutiset maailmalta välittyvät Suomeen, vaan myös siitä, miten Suomea koskeva luotettava ja riippumaton tieto tavoittaa myös muun maailman. STT:n rooli tässä on ollut merkittävä.

Disinformaation torjunnan kannalta on tärkeää, että kansainvälisen median saatavilla on ajantasaista, tarkistettua tietoa Suomesta. Jos tämä uutisvälitys heikkenee, riski kasvaa, että virheelliset tiedot ja tarkoitushakuiset tulkinnat saavat enemmän tilaa Suomea koskevassa kansainvälisessä keskustelussa.

Onko meillä tässä maailmantilanteessa varaa siihen? Entä millaiset viestit ja keskustelut korvaavat tämän tyhjän mediatilan? Sitä voimme kauhulla arvailla.

Miksi tämä huolestuttaa erityisesti meitä viestinnän ammattilaisia? Yrityksille ja yhteisöille mediat ovat myös tärkeä väylä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Demokraattista yhteiskuntaa rakennetaan ja sen suuntaan vaikutetaan vahvasti myös yrityksissä, järjestöissä sekä julkisten toimijoiden arjessa. Viestintätoimistot tukevat kaikkia näitä tahoja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja keskusteluihin osallistumisessa.

Yritysten osallistuminen myös oman alueensa yhteiskunnalliseen kehitykseen on tärkeää. Jos näiden luotettavien kanavien määrä ja resurssit heikkenevät entisestään, luottamusta rakentava yhteiskunnallinen keskustelu on vaarassa näivettyä. Ja ei, siihen meillä ei ole varaa.

Marketing Finland viestintätoimistot

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Taru Nikulainen

Marketing Finland viestintätoimistot

puh. 050 325 7347

taru.nikulainen@brunnen.fi