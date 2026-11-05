Viestintätoimistot: STT:n uutistoiminnan lakkaaminen kaventaa yhteiskunnallista keskustelua ja antaa tilaa Suomen vastaiselle disinformaatiolle
19.11.2026 09:00:00 EET | Marketing Finland ry | Tiedote
STT:n uutistoiminnan lopettaminen kaventaa yhteiskunnallista keskustelua ja heikentää luotettavan tiedon saatavuutta Suomessa ja Suomesta ulos. Kyse ei ole vain yhden yhtiön tulevaisuudesta, vaan myös riippumattoman tiedonvälityksen toimintaedellytyksistä.
Talous- ja ulkomaantoimitusten ohella muutos iskee erityisesti maakuntamedioihin. Niiden on ratkaistava jatkossa sekä kansainvälisten uutisten tarjoaminen että lähellä kuluttajaa olevien kotimaan ja paikallisten aiheiden kattaminen.
Kun STT:n perusuutispalvelu hiljenee, maakuntamedioiden on itse tuotettava myös tärkeimmät valtakunnalliset uutisjutut sekä ulkomaan jutut. Se vaatii jatkuvaa uutispäivystämistä vuorokauden ympäri, sillä tähän asti STT on tarjonnut maakuntamedioille perusuutispalvelun lisäksi myös päivystyspalvelun, jossa toimitus herätetään vaikka keskellä yötä, jos jotain merkittävää median alueella tapahtuu.
Pahimmassa tapauksessa STT:n uutistoiminnan lopettaminen johtaa maakuntien ja paikallismedioiden sisältöjen entistäkin voimakkaampaan yhtenäistymiseen. Tämä kaventaisi medioiden ja aiheiden kirjoa entisestään. Käsillä voi siis olla paljon STT:tä isompi ja huolestuttavampi ilmiö – uutisaiheiden ja julkisen keskustelun merkittävä väheneminen.
Ulkomaan aiheissa STT on ollut monen median kannalta elintärkeä. Jatkossa myös ulkomaantoimitusten on siis hankittava kaikki tiedot itse ja tuotettava omin voimin jokainen juttu, kun STT:n tuotanto ei ole enää tukena.
Kyse ei ole vain siitä, miten uutiset maailmalta välittyvät Suomeen, vaan myös siitä, miten Suomea koskeva luotettava ja riippumaton tieto tavoittaa myös muun maailman. STT:n rooli tässä on ollut merkittävä.
Disinformaation torjunnan kannalta on tärkeää, että kansainvälisen median saatavilla on ajantasaista, tarkistettua tietoa Suomesta. Jos tämä uutisvälitys heikkenee, riski kasvaa, että virheelliset tiedot ja tarkoitushakuiset tulkinnat saavat enemmän tilaa Suomea koskevassa kansainvälisessä keskustelussa.
Onko meillä tässä maailmantilanteessa varaa siihen? Entä millaiset viestit ja keskustelut korvaavat tämän tyhjän mediatilan? Sitä voimme kauhulla arvailla.
Miksi tämä huolestuttaa erityisesti meitä viestinnän ammattilaisia? Yrityksille ja yhteisöille mediat ovat myös tärkeä väylä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Demokraattista yhteiskuntaa rakennetaan ja sen suuntaan vaikutetaan vahvasti myös yrityksissä, järjestöissä sekä julkisten toimijoiden arjessa. Viestintätoimistot tukevat kaikkia näitä tahoja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja keskusteluihin osallistumisessa.
Yritysten osallistuminen myös oman alueensa yhteiskunnalliseen kehitykseen on tärkeää. Jos näiden luotettavien kanavien määrä ja resurssit heikkenevät entisestään, luottamusta rakentava yhteiskunnallinen keskustelu on vaarassa näivettyä. Ja ei, siihen meillä ei ole varaa.
Marketing Finland viestintätoimistot
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Taru Nikulainen
Marketing Finland viestintätoimistot
puh. 050 325 7347
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hallituksen puheenjohtaja Taru NikulainenMarketing Finland viestintätoimistotPuh:050 325 7347taru.nikulainen@brunnen.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Marketing Finland on markkinoinnin ja viestinnän alan valtakunnallinen edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestö, joka kokoaa yhteen markkinointia ja viestintää ostavat ja tuottavat yritykset sekä alan palveluntarjoajat. Sen jäsenistö edustaa yli 90 prosenttia Suomessa tehtävistä markkinointi- ja viestintäinvestoinneista.
Marketing Finlandin tavoitteena on vahvistaa markkinoinnin ja viestinnän toimintaedellytyksiä, osaamista ja arvostusta Suomessa. Järjestön toiminnan keskiössä ovat edunvalvonta, koulutukset, asiantuntijapalvelut sekä kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen rakentaminen. Marketing Finland kuuluu kansainvälisiin WFA-, EACA- ja ICCO-verkostoihin, joiden kautta se edistää suomalaisen markkinoinnin ja viestinnän alan kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttavuutta.
Marketing Finland järjestää Suomessa alan merkittävimpiä kilpailuja, kuten Effie Awards Finland, Finnish Comms Awards ja Young Lions Finland, sekä edustaa Suomessa kansainvälisiä luovan alan kilpailuja, kuten Cannes Lionsia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Marketing Finland ry
15 vuotta vaikuttavaa viestintää – Finnish Comms Awards 2026 palkitsi alan parhaimmiston5.11.2026 23:00:00 EET | Tiedote
Suomen johtava viestintäalan kilpailu Finnish Comms Awards huipentui 5.11.2026 järjestettyyn gaalaan, jossa palkittiin vuoden vaikuttavimmat viestintäteot ja alan parhaat osaajat. Jo 15 vuoden ajan kilpailu on nostanut esiin suomalaisen viestinnän strategista osaamista, tuloksellisia ratkaisuja ja viestintätekoja, joilla on ollut merkitystä niin organisaatioille kuin yhteiskunnalle. Finnish Comms Awards -kilpailun järjestää Marketing Finland yhteistyössä VaLa ry:n kanssa.
Finnish Comms Awards juhlii 15 vuotta – tässä ovat vuoden 2026 finalistit6.10.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Finnish Comms Awards on nostanut esiin suomalaisen viestinnän vaikuttavimpia tekoja ja alan parhaita tekijöitä jo 15 vuoden ajan. Nyt juhlavuoden finalistit on valittu: 159 kilpailutyön joukosta loppusuoralle eteni 82 työtä 23 eri toimistosta. Eniten shortlistalle päässeitä töitä oli seuraavilta toimistoilta: United Imaginations (19), SEK (10) Netprofile (7) ja Viestintätoimisto Kaiku (7). Voittajat julkistetaan Finnish Comms Awards -gaalassa, Helsingissä, torstaina 5.11.2026. Kilpailun järjestäjänä toimii Marketing Finland yhteistyössä VaLa ry:n kanssa.
Effie Awards Finland kilpailuun muutoksia vuodelle 20261.10.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Effie Awards Finlandin vuoden 2026 kilpailuun on tehty muutoksia. Kansainväliset muutokset tuovat lisää joustavuutta töiden tekoajalle ja esittelyyn, ja Suomessa pääsarjajakoa muutetaan, jotta erityyppisten töiden vahvuudet pääsevät paremmin esiin.
Young Lions Finland 2026 palkitsi voittajatiimit – matka kohti Cannesia alkaa9.4.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Young Lions Finland nostaa esiin Suomen lupaavimmat nuoret markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset. 55 kilpailutyön joukosta kuusi kultaa voittanutta tiimiä edustaa Suomea kansainvälisissä Young Lions Competitions -kilpailuissa ja osallistuu Cannesin Lions Festival of Creativity -tapahtumaan kesäkuussa 2026.
YOUNG LIONS FINLAND 2026 -kilpailun finaaliin 19 työtä4.3.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Kilpailuun osallistui 38 tiimiä, jotka jättivät yhteensä 55 kilpailutyötä. Näistä shortlistalle valittiin 19 työtä. Kaksi tiimiä pääsi shortille kahdessa eri kategoriassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme