Arjessa voi olla paljon muistettavia rahansiirtoja, kuten lasten viikkorahat tai erilaiset asumisen ja taloudenhoidon kulut. Nyt MobilePay tekee maksuista hieman helpompia tuomalla käyttöön toistuvat rahansiirrot.

Uuden ominaisuuden avulla käyttäjät voivat ajastaa automaattisia rahansiirtoja tapahtuvaksi ystävilleen ja perheenjäsenilleen viikoittain tai kuukausittain.

MobilePaylla on jo ennestään ollut mahdollista tehdä toistuvia maksuja yrityksille. Viimeisen vuoden aikana nämä maksut ovat kasvaneet yli 30 %.

”Käyttäjämme ovat toivoneet toistuvia rahansiirtoja mahdolliseksi myös kavereiden kesken jo pitkään, joten olemme iloisia voidessamme vihdoin toteuttaa tämän toiveen”, sanoo Perttu Kröger, Suomen Vipps MobilePayn maajohtaja.

Ominaisuuden käyttöönotto on helppoa. Käyttäjä avaa sovelluksessa keskustelun sen henkilön kanssa, jolle haluaa lähettää rahaa, valitsee keskustelun asetuksista toistuvat rahansiirrot, määrittää summan ja valitsee, toistuuko maksu viikoittain vai kuukausittain. Lopuksi käyttäjä hyväksyy rahansiirron. Kaikki toistuvat rahansiirrot löytyvät sovelluksen Profiili-osiosta.

”Parhaat ominaisuudet ratkaisevat usein pieniä mutta tuttuja arjen pulmia. Usealla meistä arki on täynnä pieniä muistettavia asioita, mutta jatkossa rahan lähettämisen ei tarvitse olla yksi niistä. Käyttäjämme ovat jo ajastaneet kuntosalimaksunsa, lahjoituksensa hyväntekeväisyyteen ja muita tilauksia suoraan MobilePayssa, nyt he saavat saman toiminnon henkilöiden välisiin rahansiirtoihin”, Perttu Kröger kertoo.

Toistuvat rahansiirrot tulevat käyttöön 19. marraskuuta 2026 MobilePayn ja Vippsin käyttäjille Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Aluksi ominaisuus toimii vain kotimaan rahansiirroissa. Myöhemmin toistuvia rahansiirtoja voi tehdä myös Pohjoismaiden välillä sekä MobilePay-lippaisiin.

Ominaisuuden käyttö on maksutonta helmikuun loppuun saakka. 1. maaliskuuta 2027 alkaen toistuvista rahansiirroista veloitetaan 0,12 euron palvelumaksu. Käyttäjä näkee mahdollisen palvelumaksun aina ennen toistuvan rahansiirron vahvistamista.

Käyttäjät voivat tarkastella ja lopettaa toistuvia rahansiirtojaan sovelluksessa koska tahansa. Rahansiirrot jatkuvat automaattisesti, kunnes lähettäjä päättää lopettaa ne.

Lue lisää: mobilepay.fi/toistuvat-siirrot