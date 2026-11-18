– Vanhojen vesivoiman nollavelvoitelaitosten osalta olisi pitänyt aidosti edistää kalatalousvelvoitteiden päivittämistä ja uhanalaisten vaelluskalojen luontaisia nousu-uomia, Asell sanoo.

Asell muistuttaa Luonnonvarakeskuksen todenneen vuonna 2025 lähes kaikkien Suomen vaelluskalalajien olevan uhanalaisia. Luke katsoi tuolloin, että nykyisiä toimia kantojen elinvoiman palauttamiseksi on tehostettava merkittävästi.

– Tässä menetettiin tuhannen taalan paikka edistää vaelluskalakantojen elpymistä ja EU:n ennallistamis- ja vesistönsuojeluvelvoitteita suomalaisten yleisesti kannattamalla tavalla ja määrittää kalojen nousuesteiden purkaminen ensisijaiseksi tavaksi kalatalousvelvoitteiden hoitamiseen istutusten sijaan.

Kalatalousvelvoitteita on vastustettu vesivoiman olosuhteiden heikentämisellä. Asell ei näe asiassa ristiriitaa, koska luonnonmukaisten nousu-uomien toteuttamisen vaikutus Suomen vuotuiseen sähköntuotantoon olisi 0,02 prosenttia vuodessa.

– Vesivoiman nollavelvoitteilla ei ole tosiasiallista merkitystä Suomen energiantuotannolle. Siksi ei ole mitään perusteita vesittää tällä tavoin uudistusta, josta myös hallituspuolueet tunnistivat maa- ja metsätalousvaliokunnassa alkuperäisen esityksen puutteita, Asell sanoo.

Asellin mukaan hallituksen esitys on hallitusohjelman tavoitteiden vastainen. Petteri Orpo esitti toimiessaan maa- ja metsätalousministerinä vuonna 2014 pienten vesivoimaloiden purkamista vaellusesteiden poistamiseksi. Nykyisen hallituksen esitys jää Asellin mukaan tätä aiempaa tavoitetasoa heikommaksi.

– Tämän lain avulla muutosten toteuttaminen kestää vuosikymmeniä, eikä sen toimeenpanoon ole varattu viranomaisresursseja, joilla varmistettaisiin hankkeiden edistäminen ja edes näiden vesitettyjen vaatimusten noudattaminen. Surkea floppi erityisesti vaelluskalojen kannalta, Asell päättää.