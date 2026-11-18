Eduskunta on tänään hyväksynyt vesilain muutoksen, joka mahdollistaa uusien kalatalousvelvoitteiden tai -maksujen määräämisen vesivoimalaitoksille, joiden lupiin niitä ei ole aiemmin sisältynyt.

Energiateollisuus ry kannattaa vaelluskalakantojen vahvistamista ja vesistöjen tilan parantamista, mutta pitää tärkeänä, että lainsäädännössä on pyritty huomioimaan myös toiminnanharjoittajan asema silloin, kun olemassa olevaan lupaan asetetaan jälkikäteen uusia velvoitteita. Energiateollisuus ry on lain valmistelun aikana korostanut, että uusia velvoitteita tulee harkita laitos- ja vesistökohtaisesti ja suhteuttaa ne vaelluskaloille tuotettuun hyötyyn.

Eduskuntakäsittelyssä otettiin huomioon vesivoima-alan kannalta tärkeitä näkökohtia. Velvoitteita harkittaessa huomioidaan myös paikalliset vaikutukset sähköjärjestelmään, eikä hakemusten vireillepanolle aseteta määräaikaa. Tämä jättää tilaa laitos- ja vesistökohtaiselle arvioinnille. Toisaalta korvauksia koskevat säännökset poikkeavat vesilain nykyisistä periaatteista, eikä lakiin sisälly toiminnanharjoittajan mahdollisuutta vaatia laitoksen lunastamista viimesijaisena keinona.

"Vesilain muutos sisältää vesivoima-alalle tärkeitä lähtökohtia, mutta kaikkiin Energiateollisuus ry:n esiin nostamiin huoliin ei saatu ratkaisua. Olennaista on nyt se, miten lakia käytännössä sovelletaan. Uusia velvoitteita pitää harkita tapauskohtaisesti ja kohdistaa sinne, missä niillä voidaan aidosti parantaa vaelluskalakantojen tilaa. Samalla on huomioitava kustannukset ja vaikutukset niin vesivoiman tuotantoon kuin koko sähköjärjestelmään", sanoo Energiateollisuus ry:n vesivoima-asiantuntija Marja Rankila.