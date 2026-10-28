Matkustajaliikenne tuo Suomeen 1,4 miljardia euroa matkailutuloa vuodessa – meriklusteri vauhdittaa kasvua Suomessa
18.11.2026 15:49:22 EET | LOGOMO | Tiedote
Ulkomaiset laivamatkustajat tuovat Suomeen vuosittain noin 1,4 miljardin euron matkailutulot ja suomalaisella laivanrakennusosaamisella on vahva asema kansainvälisillä markkinoilla. Luvut kertovat meriklusterin merkittävästä taloudellisesta vaikutuksesta ja kasvupotentiaalista. Ensimmäistä kertaa Turun Logomossa järjestettävä Navigate Nordic Maritime Expo 2026 kokoaa yhteen 24.–25. marraskuuta meriteollisuuden, merenkulkualan ja logistiikan yritykset, viranomaiset ja kansainväliset asiantuntijat keskustelemaan alan tulevaisuudesta ja kasvumahdollisuuksista.
Ulkomaisten laivamatkustajien kulutuksen työllisyysvaikutus on noin 17 000 henkilötyövuotta ja vaikutus julkiseen talouteen 576 miljoonaa euroa vuodessa. Säännöllinen matkustaja-autolauttaliikenne palvelee matkailijoiden ohella tavaraliikennettä ja Suomen ulkomaankauppaa.
Turun ja Ruotsin välisillä laivareiteillä matkusti vuonna 2025 noin 2,1 miljoonaa matkustajaa. Turun Sataman toimitusjohtaja Minna Pirkkanen avaa Navigate-tapahtumassa lauttaliikenteen kehitystä, uutta matkustajaterminaalia sekä teknologian ja infrastruktuurin merkitystä satamatoiminnan uudistamisessa. Esillä ovat myös toimintavarmuus ja kyberturvallisuus.
Tallink Silja Oy:n toimitusjohtaja Margus Schults ja Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala keskustelevat tapahtumassa muun muassa säännöllisestä matkustaja-autolauttaliikenteestä, joka on paljon enemmän kuin ihmisten kuljettamista: se mahdollistaa matkailua, työpaikkoja, tavarakuljetuksia ja ulkomaankauppaa, satamien toimintaa sekä suomalaisen meriteollisuuden kasvua. Tämän arvon säilyttäminen ja kasvattaminen edellyttää kilpailukykyistä ja ennakoitavaa toimintaympäristöä, yhteistyötä alan toimijoiden kesken sekä investointeja vähäpäästöisempään meriliikenteeseen ja toimiviin satamaratkaisuihin.
Helsingissä käy vuonna 2026 yhteensä 15 kääntöristeilyalusta, joissa matkustajavaihdossa risteily alkaa tai päättyy Helsingissä, mikä lisää mahdollisuuksia matkailutuloihin laajassa palveluverkostossa ja lisää Suomen tunnettuutta matkailukohteena. Vuonna 2025 Helsingin kautta kulki yli 9,5 miljoonaa linjaliikenteen matkustajaa ja kaupungissa vieraili noin 175 000 kansainvälistä risteilyvierasta.
EU:n uusi matkailustrategia tunnistaa risteilymatkailun taloudellisen merkityksen satamille, kaupungeille ja paikallisille yrityksille. Navigate-tapahtumaan eurooppalaista näkökulmaa tuovat European Sea Ports Organisation ESPO:n, puheenjohtaja ja Riian sataman toimitusjohtaja Ansis Zeltiņš sekä Cruise Europen puheenjohtaja ja Cruise Gate Hamburgin toimitusjohtaja Simone Maraschi, joka tarkastelee risteilymarkkinoiden kehitystä ja Itämeren alueen mahdollisuuksia. Tapahtuman yhtenä puhujana on myös Helsingin Sataman matkustajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Kaj Takolander, joka on valittu ESPO:n Ferry and Cruise Port Policy Network -verkoston puheenjohtajaksi. Verkosto edistää lautta- ja risteilysatamien yhteistyötä ja EU-vaikuttamista.
Suomalaisen laivanrakennuksen osaamista esitellään Arctic Shipbuilding Excellence -paneelissa. Keskustelijoina ovat Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Andersson ja Meyer Turun Principal Naval Architect Mikko Ilus.
Navigate 2026 -tapahtuman teema GDP UP by Growth, Decarbonisation and Productivity korostaa kasvun, päästöjen vähentämisen ja tuottavuuden merkitystä koko meriklusterille. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä koko arvoketjun kaikkien sidosryhmien kesken.
Tapahtuman ohjelman päättää Power of Youth Navigate 2026 Intelligence Hunt -opiskelijakilpailu, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden löytää uusia osaajia alalle ja tutustua tulevaisuuden tekijöihin. Samalla kilpailu avaa opiskelijaosallistujille ja opiskelijayleisölle meriklusterin monipuolisia uramahdollisuuksia.
Navigate Nordic Maritime Expo 2026 24.–25.11.2026 Logomo, Turku
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#navigateturku #navigate2026
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Yhteyshenkilöt
Heidi Sinisalomyyntijohtaja, messuliiketoimintaLogomoPuh:044 5566 235heidi.sinisalo@logomo.fi
Ulla KeinoohjelmajohtajaNavigatePuh:+358 44 975 9514ulla.keino@navigate.fi
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