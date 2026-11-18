Vestman oikaisee Finnwatchin puoluekyselyn uutisoinnista syntynyttä kuvaa, jonka mukaan kokoomus olisi asiassa kahden vaiheilla.

– Yrittäjien verotusta ei yksiselitteisesti tule kiristää. Kokoomuksen linja on selvä. Puolustamme sitä, että Suomessa kannattaa yrittäjää. Koko käsite "osinkoverohuojennus" on virheellinen. Kyse on kaksinkertaisen verotuksen poistosta ja yrittäjäriskistä palkitsemisesta, Vestman toteaa.

Vestmanin mukaan vasemmistopuolueiden ajama listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen uudistus olisi puhdas veronkiristys henkilökohtaista riskiä omasta ja muiden työpaikoista kantaville yrittäjille.

– SDP ja Vasemmistoliitto lähettäisivät laskun niille, jotka ovat panneet oman toimeentulonsa ja usein myös omaisuutensa likoon. Omistajayrittäjän kantama riski on aivan erilainen kuin esimerkiksi pörssiyrityksen osakkeenomistajan. Moni yrittäjä on sidottu yritykseensä 24/7. Jos riskinotto tuottaa tulosta, on oikein, että verotus myös palkitsee siitä eri tavalla, Vestman sanoo.

Yrittäjän tulo on harvoin tasaista kuukausipalkkaa. Hyvä vuosi paikkaa usein huonoja, ja monelle pienyrittäjälle osinko on palkkio vuosien työstä.

– Suomi tarvitsee lisää yrittäjiä, jotka uskaltavat palkata ensimmäisen työntekijän. Yrittäjien verotuksen kiristäminen lähettäisi karun viestin niille tuhansille suomalaisille yrittäjille, jotka pohtivat uusien työntekijöiden palkkaamista. Kokoomus haluaa Suomeen enemmän riskinottoa ja yrittäjyyttä, ja siksi emme ole valmiita tinkimään yrittäjähuojennuksesta, Vestman sanoo.