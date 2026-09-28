Laure Prouvost: Tunsimme tähden sammuvan | 21.4.– 5.9.2027

Laure Prouvostin installaatiossa Tunsimme tähden sammuvan (engl. We Felt a Star Dying) taiteilija kuvittelee, miltä todellisuus voisi tuntua kvanttitasolla. Siellä kaikki on verkottunutta: jopa kaukaisen tähden kuolema voi koskettaa meitä. Teoksen keskiössä on veistoksellinen videoinstallaatio The Beginning. Sen ympyrän muotoinen näyttö toimii kuten mikroskoopin tai teleskoopin linssi. Kvanttitapahtumien arvaamattoman logiikan mukaisesti teos muuttuu jatkuvasti ja kävijät pääsevät osaksi sen alati muuntuvaa virtaa.

Brysselissä asuva taiteilija Laure Prouvost (s. 1978) työskentelee elokuvan, installaatioiden, äänen ja performanssin parissa. Hän on opiskellut Lontoossa Central Saint Martinsissa ja Goldsmiths-yliopistossa. Prouvost on voittanut Max Mara Art Prize for Women -palkinnon. sekä vuoden 2013 Turner-palkinnon. Vuonna 2019 hän edusti Ranskaa Venetsian biennaalissa. Hänen teoksiaan on ollut esillä muun muassa Palais de Tokyossa, Walker Art Centerissä, Louisianan modernin taiteen museossa ja Kiasmassa. Tunsimme tähden sammuvan on LAS Art Foundationin tilausteos, ja OGR Torino on sen yhteistilaaja.

Natasha Tontey: Machomystinen romahdus | 21.4.– 5.9.2027

Natasha Tontey kutsuu itseään internet-lapseksi. Hänen kokeelliset elokuvansa ammentavat Tonteyn lapsuudesta1990-luvun Indonesiassa, internetin alkuajoista, populaarikulttuurista ja kauhuelokuvista.

Näyttelyn keskiössä on neliosainen teossarja Machomystinen romahdus (engl. Macho Mystic Meltdown), joka tarkastelee maskuliinisuutta terävän feministisestä näkökulmasta. Teossarja johdattaa katsojan kylmän sodan aikaiseen kapinaliikkeeseen Pohjois-Sulawesilla, josta Tonteyn minahasalaiset juuret ovat peräisin. Camp-estetiikkaa ja uutta teknologiaa hyödyntäen taiteilija rakentaa spekulatiivisia maailmoja, joita tarkastellaan alkuperäiskansojen, naisten ja queer-yhteisöjen näkökulmista.

Natasha Tontey (s. 1989) on minahasalainen taiteilija ja tutkija, joka asuu Jakartassa ja Yogyakartassa. Hänen teoksiaan on ollut esillä muun muassa Museum MACANissa, MUNCH Triennalessa ja Istanbulin biennaalissa. Hänen tähänastisista teoksistaan laajin, The Phantom Combatants and the Metabolism of Disobedient Organs, on Amos Rexin ja LAS Art Foundationin yhteistilausteos. Teos nähtiin ensimmäistä kertaa Ateneo Venetossa vuoden 2026 Venetsian biennaalin yhteydessä. Teos kuuluu nykyisin Amos Rexin kokoelmaan.

Tai Shani: Uni vai unelma | 4 June – 24 October 2027

Lasipalatsin aukiolla nähdään kesällä brittitaiteilija Tai Shanin (s. 1976) installaatio Uni vai unelma (engl. The Spell or The Dream). Sen keskiössä on suurikokoinen veistos: sinisenä hohtava hahmo, joka hengittää rauhallisesti silmät puoliksi auki. Se on nukkunut vuosikymmeniä, vaikka ympärillä on varoitettu kolonialistisen väkivallan perinnöstä, eriarvoisuudesta, poliittisista katastrofeista ja ympäristön tuhoutumisesta. Nyt hahmo on heräämäisillään kirotusta unestaan. Samalla se unelmoi vastarinnasta ja uudistumisesta.

Kävijät voivat istua hahmon porrastetulla jalustalla ja unelmoida sen rinnalla, samalla kun The Dream -radio tuo yhteen vierailevia keskustelijoita ja yleisöä kuvittelemaan toiveikkaita tapoja elää yhdessä.

Uni vai unelma (2025) on Somerset House Studiosin tilausteos, joka on kehitetty siellä taiteilijaresidenssissä. Se esitettiin alun perin Lontoon Somerset Housessa Art Fundin ja Cockayne Grants for the Artsin tuella. Teos jatkaa Amos Rexin julkisten taideteosten sarjaa, joka levittäytyy museon ulkopuolelle Lasipalatsin aukiolle.

Esitystaiteen, elokuvan, valokuvauksen ja installaation parissa työskentelevä Tai Shani luo synkkiä ja mielikuvituksellisia maailmoja, täynnä utopistisia mahdollisuuksia. Vuonna 2019 hän oli yksi neljästä taiteilijasta, joille myönnettiin yhteisesti Turner-palkinto.

Studio Rex: Kynsistudio | 21.4.– 5.9.2027

Kynsistudio on saanut inspiraation kynsisalonkien tunnelmasta. Kävijät voivat suunnitella ja tehdä omat mielikuvitukselliset irtokyntensä sekä pohtia, miltä ihmisen kynnet voisivat näyttää sadan – tai jopa tuhannen vuoden kuluttua. Kynnet eivät ole koskaan olleet pelkkä muotiasuste. Jo yli 7 000 vuoden ajan ne ovat kietoutuneet kysymyksiin vallasta, luokasta, sukupuolesta, rodusta ja ihmisoikeuksista.

Kynsistudio on ensimmäinen osa Amos Rexin uudesta yleisötyön sarjasta, joka toteutetaan museon oppimis- ja yleisötyötilassa Studio Rexissä. Sarjassa tutustutaan luoviin käytäntöihin ja niiden ympärille muodostuneisiin yhteisöihin. Studio Rex kutsuu kävijät osallistumaan, kokeilemaan ja luomaan jotakin omaa.