Mouhous on yksi tämän hetken suosituimmista yhtyeistä, joka on yli 10-vuotisen uransa aikana julkaissut kolme menestysalbumia ja lukuisia jättihittejä, tehnyt satoja keikkoja ja valloittanut yleisön energisellä live-esiintymisellään ympäri Suomen. Jyväskylästä ponnistavaan kokoonpanoon kuuluvat Monako (Miki Hankomäki), Valentin (Veikko Heikkilä) ja Van Hegen (Janne Pajunen), joiden musiikilliset juuret ovat räpissä.

Dokumenttisarjassa Mouhous – ketä me oikein ollaan? selviää, minkälaisia ihmisiä

Mouhouksen jäsenet ovat roolihahmojensa ja omaleimaisen musiikkinsa takana. Suositun bändin jäsenistä avautuu sarjan kautta ennennäkemättömiä puolia ja paljastuu asioita, jotka ovat muuttaneet heitä pysyvästi ihmisinä. Minkälaista on olla bändissä, jossa toisiinsa pitää sovittaa kolmen erilaisen ihmisen persoonat, ajatukset ja dynamiikka?

"Mouhous ei oo koskaan aiemmin ollut näin rehellinen ja alasti kuin nyt. Se ahistaa ja pelottaa, mutta samalla ollaan uskomattoman ylpeitä siitä, mitä meistä on kasvanut ja miten paljon töitä ollaan tehty tän unelman eteen. Yli 10 vuotta bändin perustamisen jälkeen tää dokkari mahdollisti meille ensimmäistä kertaa tilaisuuden avata, ketä me oikein ollaan”, bändin kolmikko kertoo.

Ronskin räpin takaa löytyy kolme herkkää ja moniulotteista miestä

Ohjaaja Diana Koo vie neliosaisessa dokumenttisarjassaan katsojan aivan liki Mouhous-kolmikkoa.



“Ohjaajana minulle oli tärkeää näyttää, millaisista lähtökohdista Mouhouksen jäsenet tulevat ja keitä he todella ovat artisti-identiteettiensä takana. Millaisten asioiden kanssa he kamppailevat, mitä he pelkäävät ja mistä he unelmoivat?” Diana Koo kuvailee.

“Ennen kaikkea halusin kuvata kolmen hyvin erilaisen miehen välistä ystävyyttä, joka on kestänyt yli vuosikymmenen, eikä tunnu murtuvan vastoinkäymisistä huolimatta. Ronskin räpin, räväkän lavapresenssin ja ennakkoluulojen takaa löytyy kolme herkkää, moniulotteista miestä, joiden tarina kertoo lopulta paljon muustakin kuin musiikista. Se kertoo ystävyydestä, kasvamisesta ja siitä, kuinka tärkeää on tulla nähdyksi omana itsenään”, Diana Koo jatkaa.

Bändin jäsenten mukaan dokumenttisarjasta tuli enemmän kuin etukäteen osattiin aavistaa.

“Ohjaaja Diana Koo lähti viime kesänä mukaan meidän uran isoimmalle festarikiertueelle. Alun perin ajatuksena oli kuvata meidän ystävyyttä ja sitä, miten se toimii bändissä, jossa on kolme täysin erilaista miestä. Jälkikäteen katsottuna tästä dokkarista tuli kuitenkin paljon enemmän kuin osattiin ikinä ajatella, ja siitä isoin kiitos kuuluu Dianalle.”

“En olisi uskonut, millaisia upeita tyyppejä ja persoonia lavalla heiluvien roolihahmojen takaa löytyy. Dokkari on kuvaus hatunnoston arvoisesta kasvutarinasta – mutta samalla toivon, että nää tyypit ei ikinä kasva ihan kokonaan aikuisiksi”, sarjan Yle-tuottaja Harri Hakanen kuvailee.

Vaikeistakin vaiheista voi selvitä – dokkari kannustaa puhumaan



Sarjassa ollaan isojen aiheiden äärellä: selätetään vaikeuksia ja hankalia elämäntilanteita, käsitellään nuorten miesten välistä kommunikaatiota sekä rakkautta musiikkia ja yhteistä bändiä kohtaan. Ohjaaja Diana Koo haluaa dokumenttisarjassaan keskittyä nimenomaan miehiin ja miesten väliseen ystävyyteen ja kommunikointiin.



“Tahdoin kertoa tarinan siitä, minkälaista on olla mies, joka on kasvanut toksisessa ympäristössä, käyttäytynyt joskus huonosti, mutta on kasvanut ja haluaa olla parempi ihminen itsensä sekä ympärillä olevien ihmisten takia”, Diana Koo jatkaa.

Mouhouksen jäsenet kertovat, että avautuvat dokumenttisarjassa asioista, joista eivät ole ajatelleet alun perin kertoa kenellekään ja avaavat erittäin avoimesti elämiensä käännekohtia, jotka ovat muuttaneet heitä pysyvästi.

“Ollaan ihmisinä aika arkoja, tosi yksityisiä ja tarkkoja siitä, ketä me päästetään meidän lähelle, ja kenelle oikeesti pystytään avautumaan. Diana sai meille jokaiselle turvallisen olon olla kameran edessä ja tästä projektista tulikin yks iso terapeuttinen matka. Mouhous oli meille kaikille iso unelma ja pelastus, jonka merkitys tajuttiin ehkä vasta nyt. Toivottavasti dokkari kannustaa muitakin puhumaan ja hakemaan apua, ennen kuin on liian myöhäistä".

Kaiken takana on ystävyys – ja rakkaus musiikkiin.

Mouhous – ketä me oikein ollaan? Yle Areenassa 14.12.



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