Eduskunta hyväksyi lain lyhytaikaisesta vuokrauksesta – voimaan heti vuoden vaihteesta
18.11.2026 15:47:35 EET | Suomen Vuokranantajat ry | Tiedote
Eduskunnan täysistunto on tänään hyväksynyt rakentamislain muutoksen, jolla päivitetään lyhytaikaisen vuokrauksen sääntelyä tähän päivään. Lailla taataan vuokranantajan oikeus vuokrata omistamaansa asuntoa lyhytaikaisesti aina vähintään 90 vuorokauden ajan vuodessa.
”Uusi laki on huomattava parannus nykytilaan ja itsessään se, että lyhytaikainen vuokraus tunnistetaan lain tasolla, on merkittävä asia. Vaikka vuorokausirajat jäivätkin monen paikkakunnan tarpeisiin kireiksi, on lakiuudistus ehdottomasti muutos parempaan”, kiteyttää Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Juho Kärkkäinen.
Lain vahvistamisen yhteydessä eduskunta hyväksyi lausuman, jonka mukaan hallituksen tulee valmistella lyhytaikaisen vuokrauksen rekisteröintivelvollisuuden käyttöönotto vuoden 2027 loppuun mennessä.
Lyhytvuokrauksen lainsäädäntö pähkinänkuoressa:
- Vähintään neljän viikon mittaiset asuinhuoneiston vuokrasuhteet rinnastetaan jatkuvaan asuinkäyttöön
- Omaa vakituisessa käytössä olevaa asuntoa, loma-asuntoa sekä asemakaava-alueen ulkopuolella olevaa asuntoa on mahdollista vuokrata eteenpäin lyhytaikaisesti rajoituksetta
- Muuta kuin vakituisessa käytössä olevaa asuntoa on mahdollista vuokrata enintään 90 vuorokautta vuodessa
- Kunnilla on harkintavalta pidentää vuorokausimäärä enintään 180 päivään kalenterivuoden aikana
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juho KärkkäinenYhteiskuntasuhdepäällikkö, Suomen Vuokranantajat ryPuh:050 300 1408juho.karkkainen@vuokranantajat.fi
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Suomen Vuokranantajat ry
Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Jäsenenämme on yli 37 000 vuokranantajaa. Järjestö edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhteensä noin 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisiä vuokranantajia on Suomessa noin 370 000 ja yksittäinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1-3 asuntoa.
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