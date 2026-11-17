Miten rakennetaan toivoa, osallisuutta ja hyvinvointia?
19.11.2026 08:15:00 EET | Suomen Kulttuurirahasto | Tiedote
Kulttuurirahaston Tiede & Taide -illassa Lahdessa 2.12.2026 keskustellaan pojista, miehistä ja demokratiasta.
Mitä demokratia tarvitsee, jotta jokainen voisi kokea olevansa tärkeä osa yhteistä tarinaa? Tiede & Taide -illassa Lahdessa 2.12.2026 pohditaan, miten voisimme rakentaa toivoa aikana, jolloin yhä useampi poika ja mies kokee epävarmuutta omasta paikastaan yhteiskunnassa. Miten koulutus, yhteisöt ja merkitykselliset kohtaamiset voivat vahvistaa osallisuutta, hyvinvointia ja uskoa tulevaisuuteen?
Keskustelua käyvät tutkijat Harry Lunabba, Maria Konttinen ja Penni Pietilä sekä kirjailija Antti Rönkä, ja sitä luotsaa toimittaja Alma Onali. Tilaisuus on avoin kaikille, ja siihen voi ilmoittautua Kulttuurirahaston verkkosivuilla.
Suomen Kulttuurirahaston Tiede & Taide -illoissa taiteilijat, tutkijat ja yhteiskunnalliset vaikuttajat kohtaavat ajankohtaisten kysymysten äärellä. Seuraavat keskustelut järjestetään keväällä 2027 Oulussa, Joensuussa ja Turussa.
Kauden Tiede & Taide -iltojen yhteisenä teemana on demokratia, ja aihetta käsitellään kussakin kaupungissa tieteen, taiteen ja ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden kautta, paikallista näkökulmaa unohtamatta. Tilaisuudet ovat yleisölle avoimia ja maksuttomia.
Mitä jos?
Tiede & Taide -ilta Lahdessa
2.12.2026 klo 17–19
Suomen Kulttuurirahasto, Päijät-Häme
Tietoportti, Saimaankatu 11, 15140 Lahti
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Keskustelijat
Harry Lunabba
Harry Lunabba on erikoistutkija Nuorisotutkimusseurassa. Hän on väitellyt sosiaalityöstä Helsingin yliopistossa ja hän toimii sosiaalipolitiikan, erityisesti nuorisotutkimuksen dosenttina Åbo Akademissa. Lunabba on erikoistunut poikien ja nuorten miesten aseman ja kohtaamisen tutkimiseen. Hän toimii yrittäjänä ja kouluttajana yhdenvertaisuuskysymyksiin ja digitaaliseen opetukseen liittyen.
Maria Konttinen
Maria Konttinen on psykologian väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa tarkastelee varhaisen elämän stressitekijöiden yhteyksiä myöhempään fysiologiseen stressinsäätelyyn.
Penni Pietilä
Penni Pietilä työskentelee tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa, Koneen säätiön rahoittamassa Mitä on pakko oppia -tutkimushankkeessa. Pietilän poikkitieteellinen tutkimus kohdistuu yhteiskunnallisiin erontekoihin, tekstikäytänteisiin ja ammatilliseen koulutukseen. Hän on kiinnostunut etenkin koulutuksellisen tasa-arvon kysymyksistä.
Antti Rönkä
Antti Rönkä on kirjailija ja toimittaja. Hänen esikoisromaaninsa Jalat ilmassa ilmestyi vuonna 2019, ja hän sai teoksesta Kiitos kirjasta -palkinnon. Rönkä on työskennellyt vapaana toimittajana sekä mm. Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksessa.
Juontaja Alma Onali
Keskustelun juontaja Alma Onali on yhteiskuntatieteiden väitöskirjatutkija ja vapaa toimittaja, joka on erikoistunut luotsaamaan yhteiskunnallisia keskusteluja tieteen, kulttuurin ja journalismin rajapinnalla. Huolella suunniteltu keskustelutilaisuus on Onalin mielestä parhaimmillaan yhteisen ajattelun tila ja lahja, josta sekä puhujille että yleisölle jää käteen jotain merkityksellistä. Podcast-kentällä Onali on tuttu Tiedekulma-podcastista, Uutisraportista, Eläkekomiteasta sekä Lapsuuden rakentajista. Ennen tutkijanuraansa Onali työskenteli muun muassa Helsingin Sanomien talous- ja ulkomaantoimituksissa sekä Tallinnan-kirjeenvaihtajana.
Yhteyshenkilöt
Johanna RuohonenkehitysjohtajaSuomen KulttuurirahastoPuh:09 6128 1247johanna.ruohonen@skr.fi
Reeta HolmaviestintäpäällikköSuomen KulttuurirahastoPuh:09 6128 1233reeta.holma@skr.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Kulttuurirahasto on valtakunnallisesti toimiva yksityinen säätiö, joka rakentaa moniarvoista ja kestävää yhteiskuntaa, toimii tieteen, taiteen ja kulttuurin puolesta sekä kannustaa tulevaisuuden huippuja kohti läpimurtoja.
Myönnämme apurahoja tieteelle ja taiteelle. Seitsemäntoista maakuntarahastoamme kattavat koko maan. Myös Taidekoti Kirpilä, taiteilijoille suunnattu residenssiohjelma sekä Mirjam Helin -laulukilpailu ja -akatemia ovat osa toimintaamme. Lukuisilla muusikoilla on käytössä soitinkokoelmamme arvosoittimia.
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