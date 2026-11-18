Euroopan komissio esittää EU:n päästökauppajärjestelmään merkittäviä muutoksia osana vuoden 2040 ilmastotavoitteen toimeenpanoa. Komission ehdotus hidastaisi päästökaupan päästökaton kiristymistä. Ilmastopaneeli arvioi markkinavakausvarannon päästöoikeuksien mitätöintien loppumisen ja lineaarisen vähennyskertoimen alentamisen kasvattavan kumulatiivisia nettopäästöjä noin 3 miljardilla tonnilla hiilidioksidia vuoteen 2050 mennessä.

– Päästökauppa on osoittanut toimivuutensa: päästöt ovat vähentyneet ja puhtaat investoinnit saaneet vauhtia. Pelkkä komission esitykseen sisältyvien riskien tunnistaminen ei riitä, jos niiden torjumiseksi ei aseteta riittävän kunnianhimoisia neuvottelutavoitteita. Yksittäiset joustot voivat olla perusteltuja, mutta kokonaisuutena järjestelmän ohjausvaikutus ei saa romuttua. Suomen tulisi puolustaa neuvotteluissa kunnianhimoisempaa päästökauppaa, SDP:n suuren valiokunnan edustajat toteavat.

– Päästökauppa on EU:n ilmastopolitiikan tärkein yksittäinen työkalu. Jos sitä nyt löysätään suurin kompromissein, päästöt eivät katoa mihinkään, mutta niitä joudutaan vähentämään jossain muualla ja mahdollisesti huomattavasti kalliimmalla. Se olisi sekä huonoa ilmasto- että talouspolitiikkaa, SDP:n suuren valiokunnan edustajat toteavat.

SDP korostaa, ettei ilmastotavoitteita ja teollisuuden kilpailukykyä pidä asettaa vastakkain. Ennakoitava päästökauppa kannustaa yrityksiä investoimaan vähäpäästöiseen tuotantoon.

– Suomessa on yrityksiä, jotka ovat jo investoineet puhtaampaan tuotantoon ja tehneet juuri sitä, mitä EU:n ilmastopolitiikalla on tavoiteltu. Olisi nurinkurista muuttaa nyt pelisääntöjä tavalla, joka heikentää näiden edelläkävijöiden kilpailuasemaa. Euroopan pitää palkita uudistumisesta, ei tehdä siitä haittaa.

SDP esitti suuressa valiokunnassa, että vuosille 2028-2030 asetettu 4,4 prosentin vuotuinen päästöoikeuksien vähennyskerroin säilytetään vähintään vuoteen 2035 asti. Komissio ehdottaa sen alentamista 3,7 prosenttiin vuosina 2031–2035 ja edelleen 1,7 prosenttiin vuodesta 2036 lähtien.

– Kyse ei ole siitä, vähennetäänkö päästöjä, vaan missä ja millä hinnalla. Jos päästökauppaa heikennetään merkittävästi, lasku voi päätyä muiden toimialojen ja lopulta jäsenvaltioiden maksettavaksi. Suomen ei kannata neuvotella itselleen lisää päästövähennyspainetta tilanteessa, jossa nykyistenkin tavoitteiden saavuttaminen on osin haastavaa.

SDP:n edustajat pitävät tärkeänä, että suuren valiokunnan lausunnossa huomioidaan Suomen liikenteen erityisolosuhteet. Esimerkiksi talvimerenkulun pysyvä huomioiminen, jäänmurtotoiminnan säilyttäminen päästökaupan ulkopuolella ja Ahvenanmaan saavutettavuuden turvaaminen ovat Suomen kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden kannalta olennaisia tavoitteita.

SDP:n mielestä Suomen on tavoiteltava EU-neuvotteluissa komission esitystä kunnianhimoisempaa päästökauppaa ja pidettävä kiinni siitä, että ilmastotavoitteet, teollisuuden uudistuminen ja kilpailukyky tukevat toisiaan.