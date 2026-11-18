Suuren valiokunnan sd-edustajat: Suomi ei saa vesittää EU:n päästökauppaa – lasku voi langeta suomalaisille
18.11.2026 16:23:01 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunnan suuren valiokunnan sosialidemokraattiset jäsenet jättivät eriävän mielipiteen EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamista koskevaan lausuntoon. Suuri valiokunta ja valtioneuvosto tunnistavat päästökaupan merkityksen sekä riskit sen ohjausvaikutuksen heikkenemisestä. SDP:n mukaan näiden seikkojen on kuitenkin välttämätöntä näkyä vahvemmin myös Suomen neuvottelutavoitteissa.
Euroopan komissio esittää EU:n päästökauppajärjestelmään merkittäviä muutoksia osana vuoden 2040 ilmastotavoitteen toimeenpanoa. Komission ehdotus hidastaisi päästökaupan päästökaton kiristymistä. Ilmastopaneeli arvioi markkinavakausvarannon päästöoikeuksien mitätöintien loppumisen ja lineaarisen vähennyskertoimen alentamisen kasvattavan kumulatiivisia nettopäästöjä noin 3 miljardilla tonnilla hiilidioksidia vuoteen 2050 mennessä.
– Päästökauppa on osoittanut toimivuutensa: päästöt ovat vähentyneet ja puhtaat investoinnit saaneet vauhtia. Pelkkä komission esitykseen sisältyvien riskien tunnistaminen ei riitä, jos niiden torjumiseksi ei aseteta riittävän kunnianhimoisia neuvottelutavoitteita. Yksittäiset joustot voivat olla perusteltuja, mutta kokonaisuutena järjestelmän ohjausvaikutus ei saa romuttua. Suomen tulisi puolustaa neuvotteluissa kunnianhimoisempaa päästökauppaa, SDP:n suuren valiokunnan edustajat toteavat.
– Päästökauppa on EU:n ilmastopolitiikan tärkein yksittäinen työkalu. Jos sitä nyt löysätään suurin kompromissein, päästöt eivät katoa mihinkään, mutta niitä joudutaan vähentämään jossain muualla ja mahdollisesti huomattavasti kalliimmalla. Se olisi sekä huonoa ilmasto- että talouspolitiikkaa, SDP:n suuren valiokunnan edustajat toteavat.
SDP korostaa, ettei ilmastotavoitteita ja teollisuuden kilpailukykyä pidä asettaa vastakkain. Ennakoitava päästökauppa kannustaa yrityksiä investoimaan vähäpäästöiseen tuotantoon.
– Suomessa on yrityksiä, jotka ovat jo investoineet puhtaampaan tuotantoon ja tehneet juuri sitä, mitä EU:n ilmastopolitiikalla on tavoiteltu. Olisi nurinkurista muuttaa nyt pelisääntöjä tavalla, joka heikentää näiden edelläkävijöiden kilpailuasemaa. Euroopan pitää palkita uudistumisesta, ei tehdä siitä haittaa.
SDP esitti suuressa valiokunnassa, että vuosille 2028-2030 asetettu 4,4 prosentin vuotuinen päästöoikeuksien vähennyskerroin säilytetään vähintään vuoteen 2035 asti. Komissio ehdottaa sen alentamista 3,7 prosenttiin vuosina 2031–2035 ja edelleen 1,7 prosenttiin vuodesta 2036 lähtien.
– Kyse ei ole siitä, vähennetäänkö päästöjä, vaan missä ja millä hinnalla. Jos päästökauppaa heikennetään merkittävästi, lasku voi päätyä muiden toimialojen ja lopulta jäsenvaltioiden maksettavaksi. Suomen ei kannata neuvotella itselleen lisää päästövähennyspainetta tilanteessa, jossa nykyistenkin tavoitteiden saavuttaminen on osin haastavaa.
SDP:n edustajat pitävät tärkeänä, että suuren valiokunnan lausunnossa huomioidaan Suomen liikenteen erityisolosuhteet. Esimerkiksi talvimerenkulun pysyvä huomioiminen, jäänmurtotoiminnan säilyttäminen päästökaupan ulkopuolella ja Ahvenanmaan saavutettavuuden turvaaminen ovat Suomen kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden kannalta olennaisia tavoitteita.
SDP:n mielestä Suomen on tavoiteltava EU-neuvotteluissa komission esitystä kunnianhimoisempaa päästökauppaa ja pidettävä kiinni siitä, että ilmastotavoitteet, teollisuuden uudistuminen ja kilpailukyky tukevat toisiaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustaja, Demarinaisten puheenjohtajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
Jani KokkoKansanedustajaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:09 432 3172jani.kokko@eduskunta.fi
Elisa GebhardKansanedustajaPuh:09 432 3092elisa.gebhard@eduskunta.fi
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
Antti RinneKansanedustajaPuh:050 512 5660antti.rinne@eduskunta.fi
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