Aaltola vaatii tiedusteluarkistojen avaamista: "Suomettumisen historiaa ei saa piilottaa"
19.11.2026 09:50:25 EET | MEP Mika Aaltola | Tiedote
Europarlamentaarikko Mika Aaltola (Kok./EPP) vaatii EU:lta yhteisiä periaatteita kylmän sodan tiedusteluarkistojen avaamiseen Suomessa ja kaikissa jäsenmaissa. Hän on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen komissiolle yhdessä latvialaisen Sandra Kalnieten (EPP) kanssa.
Eurooppa on avannut menneisyyttään epätasaisesti. Saksa avasi Stasin asiakirjat 1990-luvun alussa, ja Baltian maissa KGB:n arkistoja on avattu. Unkari aloitti kommunistiajan turvallisuuspalvelun asiakirjojen julkaisemisen marraskuun alussa. Suomessa vastaavat aineistot ovat yhä suurelta osin suljettuja.
"Kansalaisilla on oikeus tietää, ketkä ovat pyrkineet vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja millä keinoin. Suomettumisen ajan historiaa ei saa piilottaa, eikä sitä, mitä sen jälkeen tapahtui. Arkistojen avaaminen on demokratian puolustamista", sanoo Aaltola, joka toimii Euroopan parlamentin EPP-ryhmän koordinaattorina EUDS-valiokunnassa. Valiokunta keskittyy Euroopan demokratian suojaamiseen.
"Venäjä käyttää samoja vaikuttamiskeinoja tänäkin päivänä. Joka ei tunne eilisiä otteita, ei tunnista niitä tänään", Aaltola painottaa.
Kirjallisessa kysymyksessä kysytään muun muassa:
- Aikooko komissio ehdottaa yhteisiä periaatteita arkistojen avaamiseksi?
- Aikooko komissio tukea arkistojen digitointia ja sitä, että tutkijat pääsisivät niihin käsiksi, esimerkiksi CERV- ja Horisontti Eurooppa -ohjelmien kautta?
- Ottaako komissio arkistojen avoimuuden huomioon, kun se arvioi jäsenmaiden demokratian tilaa?
Kirjallinen kysymys on nähtävissä kokonaisuudessaan Euroopan parlamentin verkkosivuilla lähipäivinä. Kysymys on jätetty Euroopan komissiolle 18.11.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Melodie SinkariErityisavustaja, viestintä ja mediasuhteetEuroopan parlamenttiPuh:+358 40 414 5803melodie.sinkari@europarl.europa.eu
Mika Aaltola, europarlamentaarikko
Mika Aaltola on europarlamentaarikko (Kok./EPP), dosentti ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija, joka työskenteli aiemmin Ulkopoliittisen instituutin johtajana.
Euroopan parlamentissa hän keskittyy erityisesti Euroopan ja Suomen kokonaisvaltaisen turvallisuuden vahvistamiseen, demokratian puolustamiseen, Ukrainan tukemiseen, sekä Euroopan strategisen kilpailukyvyn parantamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MEP Mika Aaltola
Aaltola komissiolle: ”STT:n alasajo olisi isku Suomen huoltovarmuuteen"28.10.2026 15:42:44 EET | Tiedote
Mepit 14 jäsenmaasta ja neljästä poliittisesta ryhmästä vaativat EU:lta keinoja tietopohjaisen uutisoinnin turvaamiseksi.
Euroopan parlamentti vaatii uutta arktista linjaa – Mika Aaltola: ”Merkittävä askel Euroopan turvallisuuden vahvistamiseksi”26.11.2025 13:00:00 EET | Tiedote
Euroopan parlamentti äänesti tänään raportista, jolla painostetaan komissiota päivittämään EU:n arktinen strategia. Nykyinen komission strategia on vuodelta 2021, eikä se ota huomioon Venäjän ja Kiinan kasvavaa vaikutusvaltaa arktisella alueella. Raportin varjoraportöörinä toiminut Mika Aaltola (kok.) korostaa, että päivitys on välttämätön.
Mika Aaltola johtaa Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan vierailua Suomeen27.10.2025 06:40:00 EET | Tiedote
Euroopan parlamentin erityisvaliokunta Euroopan demokratiakilvestä (EUDS) vierailee Helsingissä ja Tukholmassa 27.–29. lokakuuta 2025. Vierailua puheenjohtaa valiokunnan jäsen Mika Aaltola, joka toimii valiokunnassa myös Euroopan kansanpuolueen (EPP) koordinaattorina.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme