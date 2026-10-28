Europarlamentaarikko Mika Aaltola (Kok./EPP) vaatii EU:lta yhteisiä periaatteita kylmän sodan tiedusteluarkistojen avaamiseen Suomessa ja kaikissa jäsenmaissa. Hän on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen komissiolle yhdessä latvialaisen Sandra Kalnieten (EPP) kanssa.