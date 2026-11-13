Yhteistyön tavoitteena on rakentaa perinteistä sponsorointia laajempi kumppanuus, joka yhdistää urheilun ja työelämän maailmoja. Kumppanuuden kautta syntyy kohtaamisia ja kokemuksia niin Fellowmindin henkilöstölle kuin asiakkaille.

Lahjakkaita hiihtäjiä matkalla kohti huippua – Road to Lahti 2029

AT Ski Team syntyi Antti Tuiskun ajatuksesta tukea lahjakkaita naishiihtäjiä ja auttaa heitä ottamaan seuraavia askeleita urallaan. Suomessa sponsorointirahoitus painottuu edelleen vahvasti miesten urheiluun, mikä tekee AT Ski Teamin tukemisesta Fellowmindille erityisen merkityksellistä.

Tiimiin kuuluvat Vilma Jylhä, Olivia Puranen, Emmi Henriksson, Anni Lindroos, Maija Tiainen ja Emmi Lämsä. Hiihtäjien valmentajana toimii Reija Jylhä.

Yhteistyössä katse suunnataan pitkälle tulevaisuuteen. AT Ski Team rakentaa pitkäjänteisesti urheilijoidensa kehitystä kohti alkuvuodesta 2029 järjestettäviä Lahden MM-kisoja.

AT Ski Teamissa haluamme rakentaa ympäristön, jossa lahjakkailla hiihtäjillä on mahdollisuus kehittyä ja tavoitella omaa parastaan. Lahden MM-kisat 2029 antavat meille hienon pitkän aikavälin tavoitteen. On mahtavaa saada Fellowmind mukaan kumppaniksi rakentamaan tätä matkaa kanssamme. Antti Tuisku, AT Ski Team, perustaja

Better Together -asenne ja tiivis yhteistyö näkyvät myös laduilla

AT Ski Teamin toiminnassa korostuu urheilijoiden tiivis yhteistyö. Vaikka maastohiihto on yksilölaji, kehittyminen ja menestyminen eivät tapahdu yksin.

Ajattelutapa sopii luontevasti Fellowmindin Better Together -ajatteluun. Kumppanuudessa luontevasti tärkeinä teemoina tulevat näkymään myös palautuminen, yhteistyö ja luottamus sekä jatkuva kehittyminen.

Tässä kumppanuudessa meitä puhutteli erityisesti se, että parhaat tulokset syntyvät yhdessä. AT Ski Teamin toiminnassa yhdistyvät tavoitteellisuus, jatkuva kehittyminen, hyvinvointi ja vahva yhteisöllisyys. Haluamme olla mukana tukemassa urheilijoiden matkaa pitkäjänteisesti ja samalla tuoda huippu-urheilusta tuttuja teemoja lähemmäs henkilöstöämme ja asiakkaitamme. Patrik Pomrén, Maajohtaja, Fellowmind Finland

Anni Lindroos Fellowmindin kummiurheilijana

Osana kumppanuutta AT Ski Teamin Anni Lindroos toimii Fellowmindin kummihiihtäjänä. Yhteistyön aikana Anni Lindroos tuo huippu-urheilijan arkea lähemmäs Fellowmindin henkilöstöä ja asiakkaita ja pääsee samalla tutustumaan Fellowmindin asiantuntijoiden arkeen.

On hienoa päästä Fellowmindin kummihiihtäjäksi rakentamaan yhteistyötä, jossa huippu-urheilun ja työelämän arki kohtaavat. Molemmissa tarvitaan tavoitteita, kehittymistä, palautumista ja ennen kaikkea muita ihmisiä ympärille. Odotan innolla yhteisiä kohtaamisia ja sitä, mitä kaikkea pääsemme tämän matkan aikana kokemaan. Anni Lindroos, Hiihtäjä, AT Ski Team

Yhteisiä kohtaamisia ja kokemuksia - mitä yhteistä on huippu-urheilulla ja it-alalla?

Kumppanuus tulee näkymään myös hiihtolatujen ulkopuolella. Yhteistyön suunnitelmissa on sisältöjä ja aktiviteetteja, joissa huippu-urheilusta tuttuja teemoja, kuten motivaatiota, suorituskykyä, palautumista, tiimityötä ja johtamista, tarkastellaan myös työelämän näkökulmasta.

Yhteistyön aikana Antti Tuisku ja valmentaja Reijo Jylhä tuo yhteistyöhön näkemyksiä muun muassa voittavan joukkueen rakentamisesta, luottamuksesta, palautteesta ja paineen alla toimimisesta.

Kolmen kauden yhteistyö antaa mahdollisuuden rakentaa kumppanuutta pitkäjänteisesti sekä seurata AT Ski Teamin urheilijoiden matkaa kohti tulevien vuosien tavoitteita.