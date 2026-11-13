Fellowmind ja AT Ski Team aloittavat monivuotisen yhteistyön
19.11.2026 09:00:00 EET | Fellowmind | Tiedote
Fellowmind aloittaa yhteistyön Antti Tuiskun perustaman hiihtoseura AT Ski Teamin kanssa. Vuodet 2026–2029 kattavassa kumppanuudessa kohtaavat nuorten, lahjakkaiden naishiihtäjien tukeminen sekä yhteiset teemat: palautuminen, yhteistyö ja luottamus ja jatkuva kehittyminen.
Yhteistyön tavoitteena on rakentaa perinteistä sponsorointia laajempi kumppanuus, joka yhdistää urheilun ja työelämän maailmoja. Kumppanuuden kautta syntyy kohtaamisia ja kokemuksia niin Fellowmindin henkilöstölle kuin asiakkaille.
Lahjakkaita hiihtäjiä matkalla kohti huippua – Road to Lahti 2029
AT Ski Team syntyi Antti Tuiskun ajatuksesta tukea lahjakkaita naishiihtäjiä ja auttaa heitä ottamaan seuraavia askeleita urallaan. Suomessa sponsorointirahoitus painottuu edelleen vahvasti miesten urheiluun, mikä tekee AT Ski Teamin tukemisesta Fellowmindille erityisen merkityksellistä.
Tiimiin kuuluvat Vilma Jylhä, Olivia Puranen, Emmi Henriksson, Anni Lindroos, Maija Tiainen ja Emmi Lämsä. Hiihtäjien valmentajana toimii Reija Jylhä.
Yhteistyössä katse suunnataan pitkälle tulevaisuuteen. AT Ski Team rakentaa pitkäjänteisesti urheilijoidensa kehitystä kohti alkuvuodesta 2029 järjestettäviä Lahden MM-kisoja.
AT Ski Teamissa haluamme rakentaa ympäristön, jossa lahjakkailla hiihtäjillä on mahdollisuus kehittyä ja tavoitella omaa parastaan. Lahden MM-kisat 2029 antavat meille hienon pitkän aikavälin tavoitteen. On mahtavaa saada Fellowmind mukaan kumppaniksi rakentamaan tätä matkaa kanssamme.
Antti Tuisku, AT Ski Team, perustaja
Better Together -asenne ja tiivis yhteistyö näkyvät myös laduilla
AT Ski Teamin toiminnassa korostuu urheilijoiden tiivis yhteistyö. Vaikka maastohiihto on yksilölaji, kehittyminen ja menestyminen eivät tapahdu yksin.
Ajattelutapa sopii luontevasti Fellowmindin Better Together -ajatteluun. Kumppanuudessa luontevasti tärkeinä teemoina tulevat näkymään myös palautuminen, yhteistyö ja luottamus sekä jatkuva kehittyminen.
Tässä kumppanuudessa meitä puhutteli erityisesti se, että parhaat tulokset syntyvät yhdessä. AT Ski Teamin toiminnassa yhdistyvät tavoitteellisuus, jatkuva kehittyminen, hyvinvointi ja vahva yhteisöllisyys. Haluamme olla mukana tukemassa urheilijoiden matkaa pitkäjänteisesti ja samalla tuoda huippu-urheilusta tuttuja teemoja lähemmäs henkilöstöämme ja asiakkaitamme.
Patrik Pomrén, Maajohtaja, Fellowmind Finland
Anni Lindroos Fellowmindin kummiurheilijana
Osana kumppanuutta AT Ski Teamin Anni Lindroos toimii Fellowmindin kummihiihtäjänä. Yhteistyön aikana Anni Lindroos tuo huippu-urheilijan arkea lähemmäs Fellowmindin henkilöstöä ja asiakkaita ja pääsee samalla tutustumaan Fellowmindin asiantuntijoiden arkeen.
On hienoa päästä Fellowmindin kummihiihtäjäksi rakentamaan yhteistyötä, jossa huippu-urheilun ja työelämän arki kohtaavat. Molemmissa tarvitaan tavoitteita, kehittymistä, palautumista ja ennen kaikkea muita ihmisiä ympärille. Odotan innolla yhteisiä kohtaamisia ja sitä, mitä kaikkea pääsemme tämän matkan aikana kokemaan.
Anni Lindroos, Hiihtäjä, AT Ski Team
Yhteisiä kohtaamisia ja kokemuksia - mitä yhteistä on huippu-urheilulla ja it-alalla?
Kumppanuus tulee näkymään myös hiihtolatujen ulkopuolella. Yhteistyön suunnitelmissa on sisältöjä ja aktiviteetteja, joissa huippu-urheilusta tuttuja teemoja, kuten motivaatiota, suorituskykyä, palautumista, tiimityötä ja johtamista, tarkastellaan myös työelämän näkökulmasta.
Yhteistyön aikana Antti Tuisku ja valmentaja Reijo Jylhä tuo yhteistyöhön näkemyksiä muun muassa voittavan joukkueen rakentamisesta, luottamuksesta, palautteesta ja paineen alla toimimisesta.
Kolmen kauden yhteistyö antaa mahdollisuuden rakentaa kumppanuutta pitkäjänteisesti sekä seurata AT Ski Teamin urheilijoiden matkaa kohti tulevien vuosien tavoitteita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Heimonenmarkkinointijohtaja, Fellowmind GroupPuh:+358 40 528 0884maria.heimonen@fellowmind.fi
Patrik PomrénMaajohtajaFellowmind Finland & Polandpatrik.pomren@fellowmind.fi
Oskari PaakkiContent Manager, Fellowmind FinlandPuh:0451273846oskari.paakki@fellowmind.fi
Linkit
Fellowmind lyhyesti
Fellowmind on johtava Microsoft-kumppani ja osa Microsoftin maailmanlaajuista Inner Circle -verkostoa, johon kuuluu vain 1 % kumppaneista. Hyödynnämme uusimpia Microsoft-teknologioita vauhdittaaksemme asiakkaidemme digitaalista muutosta. Toimimme 35 paikkakunnalla Alankomaissa, Tanskassa, Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa.
Vuonna 2025 Fellowmindin liikevaihto oli 330 miljoonaa euroa työllistäen 1800 asiantuntijaa. Suomessa Fellowmindin asiakkaita ovat erityisesti valmistavan teollisuuden ja projektituotannon sekä energian, kaupan ja palvelualojen yritykset.
Suomessa Fellowmindin toimistot sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Vaasassa, Lahdessa, Seinäjoella, Oulussa ja Kuopiossa.
Katso lisätietoja Fellowmindista yrityksenä: https://www.fellowmind.com/fi-fi/yritys/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fellowmind
Fellowmind maailman johtavien Microsoft-kumppaneiden joukossa vuoden 2026 Partner of the Year -kilpailussa13.11.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Fellowmind on valittu finalistiksi vuoden 2026 Microsoft Agentic Business Operations with Business Central Partner of the Year -kategoriassa. Tunnustuksen taustalla on yhteistyömme suomalaisen konevalmistaja Avant Tecnon kanssa. Se osoittaa, miten tekoälyn ja Microsoft-teknologian avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ja saavuttaa konkreettisia tuloksia.
Tulevaisuuden työvoima on jo täällä: tutustu HiveAI Agent Portfolioon17.9.2026 09:00:00 EEST | Blogi
Entä jos seuraava lisäys tiimiisi olisikin AI-agentti tai kokonainen joukko niitä? Agentit voivat ottaa vastuulleen toistuvia työtehtäviä ja hoitaa niitä itsenäisesti heti käyttöönotosta lähtien. HiveAI Agent Portfolio kokoaa yhteen liiketoiminnan tarpeisiin suunniteltuja AI-agenttikonsepteja. Kasvavan portfolion avulla yritykset voivat lähteä rakentamaan digitaalista työvoimaa hallitusti, yksi agentti kerrallaan.
Fellowmind ja Avant Tecno voittivat Microsoftin AI Agent Race Finland 2026 -kilpailun3.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Fellowmind on yhdessä asiakkaansa Avant Tecnon kanssa voittanut AI Agent Race Finland 2026 -kilpailun. Voittaja julkistettiin Microsoft AI Tour -tapahtumassa 28.4.2026. Kilpailussa nostetaan esiin suomalaisia, käytännön liiketoiminnassa toimivia AI-agenttiratkaisuja, jotka tuottavat mitattavaa arvoa organisaatioille. Fellowmindin ja Avant Tecnon yhteinen ratkaisu erottui edukseen erityisesti vaikuttavuudellaan, skaalautuvuudellaan sekä konkreettisilla hyödyillään asiakkaan arjessa.
Lindström ja Fellowmind aloittivat strategisen yhteistyön globaalin talousratkaisun modernisoimiseksi27.8.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Lindström ja Fellowmind ovat käynnistäneet strategisen yhteistyön globaalin talousratkaisun kehittämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on modernisoida Lindströmin talousalusta ja rakentaa yhtenäinen, skaalautuva Finance ratkaisu, joka tukee liiketoiminnan jatkuvuutta ja kansainvälistä kasvua varmistaen luotettavan asiakaspalvelun.
Fellowmind investoi tekoälyliiketoiminnan kasvuun ja rekrytoi 100 Frontier Fellow -asiantuntijaa20.8.2026 10:25:05 EEST | Tiedote
Fellowmind käynnistää laajan rekrytointihankkeen tukeakseen HiveAI-liiketoimintansa nopeaa kasvua ja vastatakseen asiakkaiden kasvavaan kysyntään AI-agenttien sekä tekoälypohjaisen liiketoiminnan kehittämisessä. Yhtiö suunnittelee rekrytoivansa noin 100 Frontier Fellow:ta osaksi asiantuntijatiimejään eri puolilla Eurooppaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme