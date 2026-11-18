Keskeisiä asioita ovat MTK:n vuoden 2027 toimintasuunnitelma sekä liittokokousasiakirja ”Me yhdessä olemme MTK – kasvun ja vapauden koti”. MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä pitää kokouksessa ajankohtaiskatsauksen, jonka pohjalta keskustellaan maa- ja metsätalouden tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Kokouksen ohjelma ja aikataulu verkkosivuillamme:

https://www.mtk.fi/-/mtk-n-valtuuskunta-kokoontuu-espoossa

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kokouksen avoimia osuuksia! Järjestön taloutta ja hallintoa koskevat asiakohdat käsitellään suljetuin ovin.

Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse: kaija.stormbom@mtk.fi



Tervetuloa!

Lisätietoja:

Pertti Hakanen, järjestöpäällikkö, MTK, 050 050 5997

Jussi Martikainen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, MTK, 040 755 7829

Kaija Stormbom, viestinnän asiantuntija, MTK, 040 8489 559