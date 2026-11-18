MEDIAKUTSU: MTK:n valtuuskunta kokoontuu Espoossa 25.–26. marraskuuta
18.11.2026 16:08:10 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK:n valtuuskunta kokoontuu syyskokoukseensa 25.–26. marraskuuta Hanasaaren kulttuurikeskukseen Espooseen. Kokouksessa käsitellään maa- ja metsätalouden ajankohtaisia kysymyksiä, MTK:n tulevan vuoden tavoitteita sekä järjestön tulevaisuuden linjauksia.
Keskeisiä asioita ovat MTK:n vuoden 2027 toimintasuunnitelma sekä liittokokousasiakirja ”Me yhdessä olemme MTK – kasvun ja vapauden koti”. MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä pitää kokouksessa ajankohtaiskatsauksen, jonka pohjalta keskustellaan maa- ja metsätalouden tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.
Kokouksen ohjelma ja aikataulu verkkosivuillamme:
https://www.mtk.fi/-/mtk-n-valtuuskunta-kokoontuu-espoossa
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kokouksen avoimia osuuksia! Järjestön taloutta ja hallintoa koskevat asiakohdat käsitellään suljetuin ovin.
Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse: kaija.stormbom@mtk.fi
Tervetuloa!
Lisätietoja:
Pertti Hakanen, järjestöpäällikkö, MTK, 050 050 5997
Jussi Martikainen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, MTK, 040 755 7829
Kaija Stormbom, viestinnän asiantuntija, MTK, 040 8489 559
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