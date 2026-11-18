Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue myönsi järjestöavustuksia 2,6 miljoonaa euroa
18.11.2026 16:18:20 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulevaisuus- ja kehittämislautakunta myönsi 17.11.2026 yhteensä 2,6 miljoonaa euroa järjestöavustuksia vuodelle 2027. Hyvinvointialueen järjestötoimintaan myöntämillä avustuksilla vahvistetaan alueen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta sekä turvataan järjestöjen toimintaedellytyksiä koko hyvinvointialueella.
Avustuksia myönnettiin sekä kumppanuusyhteistyötä toteuttaville järjestöille että yleisenä toimintatukena paikallisesti ja alueellisesti toteutettavaan järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan.
– Erityistä painoarvoa annettiin toiminnalle, joka tarjoaa asukkaille kohtaamispaikkoja sekä tukee hyvinvointialueen strategian ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteita, sanoo tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan puheenjohtaja Sini Felipe.
Kumppanuusavustuksia myönnettiin ensimmäistä kertaa myös kaksivuotisina
Kumppanuusavustuksina myönnettiin yhteensä 2 172 500 euroa 34 avustuskohteeseen.
– Kumppanuusavustusta voitiin myöntää ensimmäistä kertaa kahdeksi vuodeksi, mikä luo pohjaa järjestöjen pitkäjänteiselle toiminnalle, kertoo Felipe.
Kaksivuotisia kumppanuusavustuksia myönnettiin määrärahojen puitteissa vuosille 2027 ja 2028 yhteensä 11 avustuskohteeseen. Avustukset myönnettiin näille järjestöille ehdollisina, koska talousarviota vuodelle 2028 ei ole vahvistettu.
Päätöksessä avustusten piiriin sisällytettiin myös joitain uusia avustuskohteita, jotta perusrahoitusta voidaan turvata mahdollisimman monelle järjestölle.
Kumppanuusavustukset tukevat hyvinvointialueen strategian ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista sekä vahvistavat järjestöjen ja hyvinvointialueen palveluiden välistä yhteistyötä. Avustusta saavien järjestöjen kanssa käydään vuosittaiset kumppanuusneuvottelut, joissa seurataan toiminnan tavoitteiden toteutumista ja sovitaan yhteistyön kehittämisestä.
Avustusten kohdentamisessa huomioitiin hyvinvointialueen eri palveluja tukeva järjestötoiminta kaikille ikäryhmille. Lisäksi päätöksenteossa painotettiin erityisryhmien tarpeiden huomioimista sekä kielellisten oikeuksien toteutumista.
Yleiset toimintatuet matalan kynnyksen tukeen ja kohtaamispaikkatoimintaan eri kunnissa
Yleistä toimintatukea myönnettiin 427 500 euroa 47 järjestölle. Toimintatuki kohdistuu paikallisesti tai alueellisesti toteutettavaan hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta edistävään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Toimintatuella edistetään järjestötoiminnan alueellista saavutettavuutta.
Toimintatuet tukevat alueellisen hyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kunnissa ja vahvistavat kuntien sekä järjestöjen välistä yhteistyötä. Avustukset mahdollistavat muun muassa asukkaille suunnatun matalan kynnyksen toiminnan, vertaistuen sekä erilaiset kohtaamispaikat eri puolilla hyvinvointialuetta.
Yleiset toimintatuet ovat vuosittain haettavia avustuksia, jotka myönnetään hyvinvointialueen harkinnan sekä talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.
Avustuksilla vahvistetaan hyvinvointia koko alueella
Järjestöavustusten tavoitteena on tukea järjestöjen toimintaa ja varmistaa monipuolisten hyvinvointia edistävien palvelujen saatavuus asukkaille.
– Avustukset täydentävät hyvinvointialueen ja kuntien omaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä vahvistavat yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja ennaltaehkäisevää toimintaa koko alueella, kuvaa Felipe.
Avainsanat
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
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