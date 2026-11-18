Understöd beviljades både till organisationer som bedriver partnerskapssamarbete och i form av allmänt verksamhetsunderstöd för lokal och regional organisations- och frivilligverksamhet.

– Särskild vikt lades vid verksamhet som erbjuder invånarna mötesplatser och stöder målen i välfärdsområdets strategi och den regionala välfärdsplanen, säger framtids- och utvecklingsnämndens ordförande Sini Felipe.

För första gången beviljades även tvååriga partnerskapsunderstöd

Sammanlagt 2 172 500 euro i partnerskapsunderstöd beviljades för 34 understödsobjekt.

– För första gången kunde partnerskapsunderstöd beviljas för två år, vilket skapar förutsättningar för organisationerna att bedriva långsiktig verksamhet, säger Felipe.

Inom ramen för anslagen beviljades tvååriga partnerskapsunderstöd för 2027 och 2028 för sammanlagt 11 understödsobjekt. Understöden beviljades villkorligt eftersom budgeten för 2028 ännu inte har fastställts.

I beslutet inkluderades även vissa nya understödsobjekt för att grundfinansieringen ska kunna tryggas för så många organisationer som möjligt.

Partnerskapsunderstöden stöder genomförandet av målen i välfärdsområdets strategi och den regional välfärdsplanen och stärker samarbetet mellan organisationerna och välfärdsområdets tjänster. Årliga partnerskapsförhandlingar förs med de organisationer som får understöd. Vid förhandlingarna följs genomförandet av verksamhetens mål upp och parterna kommer överens om hur samarbetet ska utvecklas.

Vid fördelningen av understöden beaktades organisationsverksamhet som stöder välfärdsområdets olika tjänster för alla åldersgrupper. I beslutsfattandet betonades dessutom vikten av att beakta behoven hos särskilda grupper och tillgodose de språkliga rättigheterna.

Allmänna verksamhetsunderstöd för stöd med låg tröskel och mötesplatsverksamhet i olika kommuner

Sammanlagt 427 500 euro i allmänt verksamhetsunderstöd beviljades till 47 organisationer. Understödet är avsett för lokal eller regional organisations- och frivilligverksamhet som främjar välfärd, hälsa, trygghet och delaktighet. Genom verksamhetsunderstödet främjas den regionala tillgången till organisationsverksamhet.

Verksamhetsunderstöden stöder verksamhet i kommunerna i enlighet med den regionala välfärdsplanen och stärker samarbetet mellan kommunerna och organisationerna. Understöden möjliggör bland annat verksamhet med låg tröskel och kamratstöd för invånarna samt olika mötesplatser runt om i välfärdsområdet.

De allmänna verksamhetsunderstöden kan sökas varje år. De beviljas efter prövning av välfärdsområdet och inom ramen för det anslag som reserverats i budgeten.

Understöden stärker välfärden i hela området

Syftet med organisationsunderstöden är att stödja organisationernas verksamhet och säkerställa att invånarna har tillgång till ett mångsidigt utbud av tjänster som främjar välfärden.

– Understöden kompletterar välfärdsområdets och kommunernas eget arbete för att främja välfärd och hälsa och stärker samtidigt gemenskapen, delaktigheten och det förebyggande arbetet i hela området, säger Felipe.