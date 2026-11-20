Sijoitus on yksi Heinolan seudun merkittävimmistä teollisista investoinneista viime vuosina. Se tuo Sahanniemen teollisuusalueelle uutta toimintaa, noin 30 uutta työpaikkaa ja kotimaista uusiutuvaa energiaa.

Pellettituotanto alkaa vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä

Fuelwood Finland Oy valmistaa puupellettiä metsäteollisuuden sivuvirroista, muun muassa energiapuusta, selluhakkeesta ja sahanpurusta. Tuotanto käynnistyy Sahanniemessä vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä, ja kapasiteettia kasvatetaan vaiheittain. Asiakkaita ovat suomalaiset voima- ja lämpölaitokset, yritykset, joilla on oma lämpölaitos, sekä kotimaiset ja ulkomaiset jälleenmyyjät. Tavoitteena on kasvaa merkittäväksi toimijaksi myös kansainvälisillä pellettimarkkinoilla.

– Tämä sijoitus mahdollistaa sen, että voimme rakentaa Heinolaan kansainvälisesti kilpailukykyisen pellettitehtaan. Kotimainen raaka-aine, oma energiantuotanto ja hyvä sijainti antavat meille vahvan pohjan kasvaa, sanoo Fuelwood Finland Oy:n toimitusjohtaja Riku Ryödi.

Voimalaitos herätetään henkiin

Sahanniemen voimalaitos käynnistetään uudelleen peruskorjauksen jälkeen. Aluksi laitos tuottaa lämpöä, jota käytetään pelletin raaka-aineen, kuten sahanpurun, kuivaamiseen. Myöhemmin laitoksella tuotetaan myös sähköä – vähintään oman tuotannon tarpeisiin.

– Oma energiantuotanto on meille strateginen valinta. Kun lämpö ja jatkossa myös sähkö tuotetaan paikan päällä, tuotantomme on kustannustehokasta ja energiaomavaraista, Ryödi sanoo.

Sijoittaja uskoo kasvuun

– Suomessa käytetyistä pelleteistä 40 prosenttia tuodaan ulkomailta, ja koko Euroopassa pellettiä tarvitaan lisää. Sahanniemessä meillä on raaka-aine, lämpö ja paikka, joiden varaan voimme rakentaa vahvan suomalaisen tuottajan. Olemme vuosien mittaan koonneet tiimin – sekä omistajina mukana olevia että muita osaajia – ja rakentaneet teollisen hankkeen, johon uskomme pitkälle tulevaisuuteen. Koemme etuoikeudeksi saada työskennellä täällä suomalaisen tiimin kanssa. – Tuomme mukanamme myös kiinteistöosaamista. Alueen pinta-ala on yli 40 hehtaaria, ja sillä on valtava potentiaali. Uusi voimalinja avaa paljon mahdollisuuksia myös muille yrityksille. Kehitämme aluetta edelleen. On erittäin palkitsevaa tuoda Heinolaan uutta elämää ja uusia työpaikkoja, sanoo norjalaisen sijoittajaryhmän edustaja Eric Engelsen.

Heinolan kaupunki