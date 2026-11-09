Helsingin suuri joulunavaus lauantaina 21.11.2026: Parhaat katselupaikat Mannerheimintien varressa
19.11.2026 08:30:00 EET | Helsingin Ydin ry | Tiedote
Helsingin joulunavaus täyttää ydinkeskustan elämyksillä jo 78. kerran lauantaina. Lähes 50 000 katsojaa vuosittain houkutteleva jouluparaati kulkee tänä vuonna uudella, entistä pidemmällä lähes 2,8 kilometrin reitillä. Tavoitteena on tarjota yleisölle enemmän paikkoja seurata kulkuetta ja parantaa yleisötapahtuman turvallisuutta. Joulunavaus näkyy eri puolilla keskustaa, ja Narinkkatorille rakentuu joulun ihmemaa, jossa pääsee paraatin jälkeen tapaamaan myös itse Joulupukin.
Jouluparaati lähtee lauantaina 21. marraskuuta Kansalaistorilta Oodin kupeesta kello 16 ja kulkee Töölönlahdenkatua Mannerheimintielle ja sitä pitkin Pohjoisesplanadille, jatkuu Unioninkadun kautta Aleksanterinkadulle ja palaa Mannerheimintielle, josta päätyy Narinkkatorille. Kulkueen tahtiin syttyvät Helsingin perinteiset jouluvalot Aleksanterinkadulla.
– Parhaat katselupaikat ovat ehdottomasti Mannerheimintien varrella, ja siellä näkee koko paraatin. Isommat ajoneuvot poistuvat turvallisuussyistä Pohjois-Esplanadin päädyssä, eivätkä jatka Aleksanterinkadulle. Muistutamme kaikkia saapujia, että mukaan kannattaa pakata joulumieltä: keskustassa on paljon ihmisiä ja liikkumiseen kannattaa varata tavallista enemmän aikaa sekä saapuessa että poistuessa, paraatin järjestävän Helsingin Ydin ry:n toiminnanjohtaja Jannica Aalto korostaa.
– Uusi, pidempi reitti antaa yleisölle entistä enemmän tilaa nauttia tapahtumasta. Kannustammekin kaikkia valitsemaan itselleen sopivan katselupaikan jo etukäteen ja saapumaan keskustaan hyvissä ajoin julkisilla liikennevälineillä sekä huomioimaan julkisten liikennevälineiden poikkeusreitit.
Katsojien kannattaa suunnata erityisesti Mannerheiminaukiolle, Eduskuntatalon eteen ja Paasikivenaukiolle. Pohjois-Esplanadilla on tänä vuonna remontteja, joten siellä on tavallista ahtaampaa, samoin kuin Aleksanterinkadun varrella.
Tapahtumaoppaat jalkautuvat keskustaan parantamaan yleisökokemusta
Yleisön sujuvaa liikkumista ja tapahtumakokemusta tukevat tänäkin vuonna myös tapahtumaoppaat, jotka liikkuvat keskustassa kertomassa paraatista ennen tapahtumaa ja kulkevat mukana myös paraatin reitin varrella. Oppaat neuvovat kävijöitä, kertovat tapahtuman ohjelmasta ja aikatauluista sekä auttavat löytämään parhaat paikat paraatin seuraamiseen.
HSL:n tiedote lauantain poikkeusaikatauluista: https://www.hsl.fi/hsl/uutiset/liikennetiedote/2026/11/helsingin-joulunavaus-pidetaan-21.11.--merkittavia-muutoksia-joukkoliikenteessa
Narinkkatorilla ohjelmaa lauantaina 21.11.2026 kello 14–19
Narinkkatori täyttyy jouluisesta tunnelmasta ja koko perheen ohjelmasta kello 14–19. Paraatin jälkeen, noin kello 17 alkaen, torille saapuu itse joulupukki. Häntä pääsee tapaamaan ja tervehtimään Joulupukin Meet & Greet -pisteellä aina kello 19 asti. Samaan aikaan halukkaat pääsevät tervehtimään myös muita paraatista tuttuja hahmoja ja maskotteja.
Joulumieltä voi jakaa eteenpäin osallistumalla Narinkkatorin lelukeräykseen: Lahjoitukset toimitetaan Pääkaupunkiseudun Hope ry:n kautta vähävaraisille lapsiperheille. Lahjapiste palvelee koko tapahtuman ajan kello 14–19.
Narinkkatorin aikataulu:
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14–19 Lelunkeräys – lahjat toimitetaan pääkaupunkiseudun Hope ry:lle
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14.00 Ville Viking – Meet & Greet
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14.00 Twins Takalo: Sulo-susi ja Reima-kettu – Meet & Greet
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14.30 Pikkuli – Meet & Greet
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15.00 Ville Viking – Meet & Greet
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15.00 Golden Spirit Spellbinders -cheerleading-esitys
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15.30 Pikkuli – Meet & Greet
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15.30 Naiskuoro Pihlaja -kuoroesitys
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15.45 Escappella-kuoroesitys
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16.00 Ville Viking – Meet & Greet
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16.30 Escappella-kuoroesitys
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17.00 Ville Viking – Meet & Greet
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17.00 WeDrumAsOne-marssirumpuesitys
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17.30 Pikkuli – Meet & Greet
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17.30–19 Joulupukki tavattavissa
Joulunavaus on kaikille avoin ja maksuton tapahtuma, ja sen pääjärjestäjänä toimii Helsingin Ydin ry yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
Yhteyshenkilöt
Jannica AaltoToiminnanjohtajaHelsingin Ydin ryPuh:0451347636jannica.aalto@helsinginydin.fi
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