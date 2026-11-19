Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 18.11.2026 kokouksesta
19.11.2026 13:37:43 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta piti kokouksensa 18.11.2026.
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti.
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti, lukuun ottamatta Omaishoidontuen ja Sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteita. Lisäksi lautakunta jätti kaksi toivomuspontta omaishoidontuen ja kotihoidon myöntämisenperusteisiin. Valtuustoaloite sosiaali- ja terveyspaleluiden asiakasmaksuista merkittiin tiedoksi.
Esityslista ja pöytäkirja
Lautakunnan kokouksen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat, kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.
12.11.2026 julkaistu kokouksen ennakkotiedote: Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsittelee 18.11. kokouksessa palveluiden myöntämisen perusteita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kati Kallimososiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Leena Kautto-KoukkaHyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan varapuheenjohtajaPuh:0407425440leena.kautto-koukka@hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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