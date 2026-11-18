Arvoisa puhemies,

Marinin hallituskaudella toteutettiin historiallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Jo tuolloin oli selvää, että palveluiden kehittämistä on jatkettava myös uudistuksen jälkeen.

Edeltävä hallitus rakensi sote-uudistuksella tärkeän kirjahyllyn rungon. Tarkoituksena oli alusta alkaen täydentää sitä vaiheittain uuden järjestelmän vakiintuessa.

Mutta mitä on tehnyt nykyinen hallitus? Sote-palveluiden ongelmien syyllinen on löytynyt milloin Marinin hallituksesta, milloin hyvinvointialueiden määrästä ja milloin alueiden päättäjistä, vaikka hyvinvointialueiden aloitusvuoden poikkeuksellinen inflaatio ja sitä kautta korkeiksi nousseet kustannukset ovat todellinen syypää hyvinvointialueiden vaikeaan tilanteeseen.

On selvää, että hyvinvointialueiden toimintaa ohjaavaa rahoituslakia on uudistettava. Olemme samaa mieltä keskustan kanssa, että nykyisen rahoitusmallin ongelmat on korjattava, rahoituksen ennakoitavuutta vahvistettava ja ihmisten erilaiset palvelutarpeet huomioitava nykyistä paremmin. Samalla on ehkäistävä hyvinvointialueiden taloudellista ja palveluiden saatavuuteen liittyvää eriytymistä.

Lisäksi haluamme, että rahoitusmallissa huomioidaan ennaltaehkäisyä nykyistä paremmin ja kuntien ja hyvinvointivaltioiden välistä vastuuta ennaltaehkäisystä selkeytetään. Tällä hetkellä arviointimenettelyssä olevien hyvinvointialueiden kanssa toimitaan valitettavasti päinvastoin.

Sen sijaan, että hallitus olisi vahvistanut kirjahyllyn rakenteita rahoituslakia riittävästi korjaamalla ja täydentänyt sen sisältöä, se on naula kerrallaan heikentänyt koko rakennelmaa. Hyvinvointialueilta on leikattu rajusti ilman riittävää kokonaisarviota leikkausten vaikutuksista ihmisten palveluihin.

Arvoisa puhemies,

Hallitus on eriarvoistanut ihmisten mahdollisuuksia päästä terveydenhuoltoon. Yksityisiä terveyspalveluja on tuettu voimakkaasti, ja Kela-korvausjärjestelmää on muutettu kerta toisensa jälkeen.

Monelle tavalliselle suomalaiselle kyyti on sen sijaan ollut kylmää. Hoito maksaa entistä enemmän, mutta hoitoon pääsy on entistä vaikeampaa.

Kiireetöntä perusterveydenhuollon vastaanottoaikaa voi pahimmillaan joutua odottamaan jopa kolme kuukautta, vaikka aiemmin tavoitteena oli päästä hoitoon kahdessa viikossa.

Rajujen asiakasmaksukorotusten seurauksena moni joutuu miettimään, onko varaa hoitaa itseään, ostaa lääkkeitä vai hankkia ruokaa. Myös lasten ja nuorten tarvitsemia hoitoja saatetaan lykätä perheiden maksukyvyn vuoksi.

Myös vanhustenhoidon kehityssuunta on huolestuttava. Periaatteella kamerat sisään, hoitajat ulos toteutettavat leikkaukset eivät paranna hoidon laatua eivätkä helpota henkilöstön työkuormaa. Teknologia voi ehdottomasti tukea hoitotyötä, mutta se ei korvaa ihmistä eikä ammattitaitoista hoitoa.

Arvoisa puhemies,

Suomalaiset haluavat toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä mahdollisuuden päästä hoitoon silloin, kun sitä tarvitsevat. Tämä ei ole kohtuuton vaatimus, vaan tavoite, joka voidaan saavuttaa myös säästöpaineiden keskellä.

SDP haluaa pitää kiinni kahden viikon hoitotakuusta, kohtuullistaa asiakasmaksuja ja poistaa lasten terveydenhuollon viimeisetkin asiakasmaksut.

Jokaisella ikäihmisellä on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja vanhustenhoidon työntekijöillä oikeus kohtuulliseen työkuormaan.

Arvoisa puhemies,

Julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin turvaudutaan elämän vaikeimmilla hetkillä. Silloin, kun keskellä yötä rinnasta puristaa ja hengittäminen on vaikeaa. Silloin ensihoito saapuu auttamaan.

Tai silloin, kun rinnasta löytynyt patti osoittautuu syöväksi. Silloin tarvitaan julkista terveydenhuoltoa, joka huolehtii siitä, että jokainen saa tarvitsemansa tutkimukset ja hoidon.

Juuri siksi julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista on pidettävä huolta. Niiden on oltava turvaverkko, johon jokainen suomalainen voi luottaa silloin, kun huoli ja hätä ovat suurimmillaan.

Arvoisa puhemies,

Edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamuslause-ehdotuksen:

Hallitus on näyttönsä antanut. Sen politiikan seurauksena palveluiden rahoitusta on kiristetty, ihmisten maksuja korotettu ja hoitoon pääsyn edellytyksiä heikennetty.

Siksi eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.